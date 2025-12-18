lululemon年末大減價低至3折
肇慶景點懶人包：七星巖鼎湖山、古城牆必去 8 大好去處！香港高鐵/巴士交通攻略
肇慶喺廣東西邊，佢唔單止係大灣區嘅重要地方，仲係個山靚水靚、文化底蘊好深厚嘅城市嚟㗎！講到肇慶有乜嘢睇，最多人識、最出名就係七星巖同埋鼎湖山啦，真係個個遊客都話要去朝聖嘅熱門景點！市中心嗰邊大把新淨又豪華嘅酒店，住得好舒服，你唔使擔心冇地方瞓。最正嘅係，由香港搭高鐵過去肇慶，都只係個半鐘多啲！交通咁方便，想快快脆去抖吓、享受吓寧靜假期，肇慶真係個超理想嘅地方！
Trip.com 幫你準備好晒啦！等我哋同你數吓 2025 年 8 個必去嘅肇慶景點，仲有教你點樣由香港過去，包你個旅程由頭到尾都順順利利、充滿期待！
🚌 香港點去肇慶？
🚄 #1 高鐵：又快又舒服！
由香港西九龍站出發，乘坐高鐵前往肇慶，絕對係最快、最歎嘅方法！全程大約一個鐘四個字到兩個鐘就到。車廂又大又舒服，可以好好休息。最重要係，高鐵唔會塞車，勁準時，對於想慳時間又注重品質嘅朋友嚟講，一定係首選！
圖片來源：港鐵高速鐵路官網
跨境巴士：平啲又多選擇！
如果你想平啲或者上車地點彈性大啲，可以揀跨境巴士。永東巴士每日都有差唔多 10 班車來回肇慶。香港、九龍、新界甚至機場都有得上車，成人飛最平百八蚊港紙就有交易。巴士會經深圳灣口岸，直去到肇慶市入面啲酒店，唔使轉車咁麻煩。雖然車程要四個鐘左右，但勝在夠平，上車點又多，啱晒唔同預算嘅旅客！
圖片來源：永東巴士
七星巖：肇慶嘅門面擔當！
七星岩可以話係肇慶最經典嘅地標！佢個景靚到好似詩咁，文化氣息又濃。傳說入面七座獨立嘅石灰岩山，係女媧補天嗰陣跌落嚟嘅七嚿靈石，座座都獨一無二、鬼斧神工。呢度主要睇自然景色，除咗有壯麗嘅石山，仲有湖邊小路、古舊寺廟同埋靚亭台樓閣。一年四季去都有唔同靚景。記得要去埋七星巖牌坊廣場影相打卡啊，真係必去！
地址： 廣東省肇慶市端州區七星路 1 號
開放時間： 08:00-18:00
點去： 七星巖喺市中心，搭巴士直達或者行過去都得，好方便。
鼎湖山：嶺南第一山！
鼎湖山唔單止係嶺南四大名山之首，仲係個好出名嘅佛教聖地！上到去，你可以喺古老嘅鼎湖寺感受吓佛門嘅莊嚴同寧靜，仲可以試吓食地道嘅寺院齋菜，洗滌吓心靈。呢度簡直係個天然生態寶庫，有密密麻麻嘅原始森林、清澈溪流同埋瀑布！因為佢含氧量超高，所以有「南粵大氧吧」嘅美譽，係行山、避暑嘅一流地方，鍾意大自然嘅人千祈咪錯過！
地址： 廣東省肇慶市鼎湖區上山路
開放時間： 08:00-18:00
點去： 肇慶市中心有旅遊專巴去，車程大約一個鐘。
奇石河：大自然嘅鬼斧神工！
奇石河係肇慶入面一個隱藏嘅自然秘境，最出名就係佢啲奇形怪狀嘅石頭。河岸邊有好多天然怪石，有啲似動物，有啲似人，充滿想像空間，真係好神奇！呢度唔止啲石頭好睇，蜿蜒嘅河水、清澈嘅溪流、兩邊嘅密林，成幅畫咁靚，令人感受到大自然嘅神奇同純粹！
地址： 廣東省肇慶市四會市威整鎮紅星村 364 鄉道
開放時間： 08:30-17:00
點去： 肇慶市中心有旅遊專巴去，車程大約四十五分鐘。
悦城龍母祖廟：香火鼎盛！
悦城龍母祖廟係間歷史悠久、文化底蘊深厚嘅古廟，專門拜龍母。呢度長年香火極旺，信徒多到不得了，可見佢喺嶺南地區地位幾咁重要！廟宇建築好典雅莊重，好有廣東傳統建築嘅特色。周圍環境好清幽，令人感覺好祥和。每年嘅盛大廟會更加係好熱鬧，吸引好多人嚟朝聖！
地址： 廣東省肇慶市德慶縣 321 國道旁悦城鎮
開放時間： 08:30-17:30
點去： 由肇慶市區搭巴士去悦城鎮，再轉的士或者行四個字左右就到。
紫雲谷：山清水秀嘅隱世之地！
紫雲谷出名山清水秀、景色迷人，真係個遠離煩囂、放鬆心情嘅好地方！佢最吸引嘅係獨特嘅地質景觀，谷入面有好多奇形怪石，仲有清甜嘅山泉水流緊。另外，谷入面仲藏住好多古老寺廟同文化古蹟，將自然美景同人文歷史完美結合，所以都好多人鍾意去！
地址： 廣東省肇慶市高要區沿江路東南郊爛柯山
開放時間： 08:30-17:30
點去： 肇慶市中心有旅遊專巴去，車程大約一個鐘。
肇慶古城牆：見證千年歷史！
肇慶古城係唐朝起嘅歷史遺跡，係中國保存得最好嘅古城牆之一。佢全長大約 4 公里，用厚重嘅磚石砌成，好堅固，展示出古代防禦工事嘅智慧。喺城牆上面或者周圍行吓，唔單止可以感受歷史氣氛，仲可以睇到肇慶市區嘅現代景色，新舊交融，係個好特別嘅景點！
地址： 肇慶市端州區正西路 6 號
開放時間： 08:00-17:30
點去： 喺市中心，搭巴士或者行路過去都好方便。
肇慶小童公園：放電好去處！
肇慶小童公園絕對係家庭樂、親子遊嘅首選！佢精心設計咗好多主題區，有刺激嘅叢林探險、文化體驗區、水上活動、滑板場同埋生態休閒區等等。公園入面仲有水上樂園、滑梯、鞦韆、攀爬架等好多遊樂設施，小朋友一定可以盡情玩、放晒啲電！
地址： 廣東省肇慶市鼎湖區東進大道，中國石油（泰和加油站）西邊 80 米左右。
開放時間： 09:00-18:00
點去： 市內有好多巴士線（例如 1 號、23 號、45 號）直達，車程大約 10 到 15 分鐘。
肇慶市博物館：了解城市脈絡！
想最直接認識一個城市，梗係要去佢嘅博物館啦！肇慶市博物館佔地萬幾平方，係深入了解肇慶歷史文化嘅好地方！館內有分「粵人源起」、「千年州府」等幾個主題展廳，系統咁講吓肇慶嘅發展。特別係佢哋展出嘅珍貴文物同埋地方民俗文化，好全面咁展示咗呢個城市嘅歷史變遷同風土人情，真係個集歷史、文化、自然於一身嘅綜合性博物館！
地址： 肇慶市端州區十字路 5 號
開放時間： 09:00-17:30
點去： 喺市中心，搭巴士或者行路過去都好方便。
肇慶酒店推介
肇慶七星巖星湖一方亞朵酒店(Zhaoqing Qixingyan Xinghuyifang Atour Hotel)
評分：9.5/10.0
地址：星湖大道五段20號一方廣場1號樓1層, 端州區, 肇慶
肇慶七星巖温德姆至尊酒店(Wyndham Grand Zhaoqing Downtown)
評分：9.4/10.0
地址：星湖大道五段13號, 端州區, 肇慶
評分：9.0/10.0
地址：端州四路37號, 端州區, 肇慶, 526040
