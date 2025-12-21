宏福苑五級火｜情緒支援熱線
肇慶美食地圖2025：香港高鐵直達！8大必食餐廳推介 週末快閃話咁易！
週末諗住快閃返大陸搵食，但又唔想來來去去都係深圳廣州？不如將目光放遠少少，去有「嶺南寶地」之稱嘅肇慶啦！呢度唔單止有七星岩、鼎湖山靚景睇，仲係一個隱世美食天堂，地道粵菜、生猛河鮮、惹味川菜、精緻點心樣樣齊，保證你食到唔捨得走！
今次 Trip.com 小編就幫大家做足功課，整合咗2025年肇慶8間非食不可嘅餐廳，無論你係「食肉獸」、「海鮮控」定「點心迷」，跟住呢個list去食就實無錯！
出發前必睇！Trip.com 獨家著數
預訂即慳，平價租車立享 88 折優惠 💞
熱門機票優惠、Trip Coins+里數一齊賺 🎶
快閃機票、高鐵優惠、交通卡優惠 🥰
熱門景點門票、優惠套票 👑
Trip.com優惠大合集 (不停更新)
香港去肇慶，點去最方便？
高鐵： 最快最爽！由香港西九龍站出發，最快約 1.5 小時就到肇慶東站，啱晒心急嘅香港人。
直通巴士： (環島中港通、粵港澳等) 雖然要坐約 4.5 小時，但勝在點對點，一程瞓到落車。
自駕遊： (經港珠澳大橋) 約 3 小時車程，時間彈性，最啱一家大細或者成班friend一齊玩。
肇慶8大必食推介：跟住食，冇伏！
1. 快活林食家：地膽帶路！CP值超高海鮮農家菜
想試最地道嘅肇慶風味？跟住本地人去「快活林食家」就冇錯！呢間老字號主打廣東菜，門口有個大海鮮池俾你即叫即揀，生猛程度肉眼可見！每日仲有特價菜，價錢勁親民，自駕遊都唔使擔心，有位泊車。
地址： 廣東省肇慶市端州區西江北路55號
營業時間： 07:30 – 14:30 / 17:00 – 21:00
必食推介： 爆膏瀨尿蝦皇 (蝦姑皇)、鮮甜清蒸加州鱸魚、香口乾煎黃花魚、爽彈白灼沙蝦
人均消費： 約 ¥72
2. 世紀漁港：七星岩旁！豪氣海鮮盛宴
行完七星岩，醫肚嘅最佳選擇！「世紀漁港」裝修夠晒派頭，金碧輝煌，絕對係家庭聚餐或者宴客嘅首選。主打生猛西江河鮮同各式海鮮，保證新鮮。除咗海鮮，佢哋嘅燒味都好出名㗎！
地址： 肇慶市端州區星湖大道76號 (近七星岩東門)
營業時間： 10:00-14:30 / 17:00 – 22:00
必食推介： 外脆內軟脆皮豬手、皮脆肉滑金牌燒鵝、嫩滑清蒸和順魚、特色西江鉗魚
人均消費： 約 ¥103
3. 貴人禦膳：一次過滿足你兩個願望！京川風味Fusion菜
食厭粵菜想轉下口味？呢間「貴人禦膳」就啱晒你！主打正宗川菜，好似毛血旺、重慶烤魚，麻辣得夠晒過癮。最驚喜係竟然有京菜食，招牌北京烤鴨幾乎每枱都叫，一鴨幾味，超滿足！環境古色古香，價錢仲好抵食。
地址： 廣東省肇慶市端州區七星路150號星湖名郡s1棟
營業時間： 09:30 – 14:30 / 17:00 – 21:30
必食推介： 鎮店之寶北京烤鴨、惹味重慶烤魚、開胃石鍋酸湯魚蝦蟹
人均消費： 約 ¥75
4. 金鑽盛宴酒家：飲茶精選！點心燒味專家
講到場地夠大夠誇張，一定係「金鑽盛宴酒家」！呢度係肇慶數一數二嘅大型宴會酒家，主打精緻粵菜。最值得讚係飲茶性價比極高，點心即叫即蒸，由朝到晚都有得食。夜晚想食飯，佢哋嘅燒味同樣出色！
圖片來源：Trip.com 用戶_WE***68
地址： 信安路西側83區敏捷廣場三期4樓
營業時間： 星期一至五 10:00–14:30 / 17:30–21:30；星期六日及假期 08:30–14:30 / 17:30–21:30
必食推介： 粒粒蝦肉晶瑩蝦餃、榴槤控必試黑金榴槤包、皮脆肉嫩深井燒鵝
人均消費： 約 ¥61
5. 越味居鵝莊：鼎湖山腳下！古法炮製鵝專家
香港人食燒鵝食到厭？嚟肇慶一定要試下「越味居鵝莊」！佢哋唔係燒鵝，而係用獨門古法整鵝，招牌「一鵝兩味」(豉油碌鵝 + 古法炆鵝) 係鎮店之寶，鵝肉炆到勁入味，肉質嫩滑多汁，同平時食開嘅燒鵝完全係兩回事！
地址： 肇慶市鼎湖區民樂大道南坑口麗景園110–111號商舖
營業時間： 09:00 – 14:30 / 17:00 – 21:30
必食推介： 招牌古法炆鵝、惹味豉油碌鵝、送飯一流古式鵝煲
人均消費： 約 ¥74
6. 鼎湖山酒家：20年老字號！正宗農家風味
行完鼎湖山想搵間就腳又好食嘅餐廳？喺正景區門口嘅「鼎湖山酒家」就係不二之選。呢間超過20年歷史嘅老字號，專做地道農家菜，雞、鵝、河鮮、山坑螺樣樣有，充滿鄉土風味，最啱同屋企人一齊大擦一餐。
地址： 肇慶市鼎湖區坑口街道上山路34號 (鼎湖山景區售票處前30米)
營業時間： 11:00 – 15:00 / 17:00 – 20:00
必食推介： 鮮味山坑螺、特色招牌梅子客家鵝、本地特產薑蔥焗文慶鯉
人均消費： 約 ¥68
7. 星湖愉景酒家：湖邊歎茶！五星級靚景點心
圖片來源：ctrip 用戶 Llewellyn L
想Chill住歎一盅兩件？「星湖愉景酒家」絕對滿足到你！餐廳對住個靚靚星湖，環境一流，行中高檔路線。雖然人均消費貴少少，但無論係食物質素、服務定景觀都值回票價。點心唔單止好食，仲好有創意！
圖片來源：ctrip 用戶 Llewellyn L
地址： 星湖西路出頭村居委會南側
營業時間： 08:00 – 14:00 / 17:30 – 21:30
必食推介： 皮薄餡靚蝦餃、鹹甜交織燒鵝榴槤班戟、創新水晶木瓜卷
人均消費： 約 ¥95
8. 半畝菜麻辣燙：宵夜首選！人均¥20平霸麻辣燙
圖片來源：Trip Moments @ AveryMcAllister691
夜晚肚餓想食宵夜？「半畝菜麻辣燙」係你嘅救星！營業到凌晨三點，位於市中心，超方便。最正係人均¥20就食得飽，CP值高到癲！超過10款湯底任揀，配料過百款，無論你食唔食得辣都總有一款啱你。
圖片來源：Trip Moments @ AveryMcAllister691
地址： 建設三路47號第5卡 (中心市場巴士站附近)
營業時間： 09:30 – 03:00 (凌晨)
必食推介： 自選麻辣燙！湯底推介老壇酸菜、泡椒乳酪，夠晒特別！
人均消費： 約 ¥20
肇慶住宿推介：玩完食完，瞓個靚覺！
【限時激賞！Yahoo 用戶專享酒店優惠】
Trip.com 同 Yahoo 聯手送你獨家著數！只要係 Yahoo 用戶，訂肇慶酒店就可以慳更多，優惠券數量有限，先到先得，快啲 click入去挪優惠啦！
優惠一：滿 HK$750 即減 HK$50
優惠碼：GSVPUNCNXH
優惠二：滿 HK$2,000 即減 HK$100
優惠碼：SYEIBNNHBK
1. 肇慶七星巖星湖一方亞朵酒店(Zhaoqing Qixingyan Xinghuyifang Atour Hotel)
評分：9.5/10.0
賣點：位置方便，設計簡約有格調。
地址：星湖大道五段20號一方廣場1號樓1層, 端州區, 肇慶
2. 肇慶七星巖温德姆至尊酒店(Wyndham Grand Zhaoqing Downtown)
評分：9.4/10.0
賣點：五星級享受，設施完善，度假之選。
地址：星湖大道五段13號, 端州區, 肇慶
3. 維也納國際酒店（肇慶市中心湖景店）(Vienna International Hotel (Zhaoqing Center Lake-view))
評分：9.4/10.0
賣點：連鎖品牌有保證，部分房有湖景。
地址：端州三路南側16號, 端州區, 肇慶
肇慶美食 | 常見問題
1. 肇慶除咗餐廳，有冇美食街掃街？
梗係有啦！想體驗地道掃街文化，可以去「北嶺美食一條街」、「珍寶美食街」同「舌尖高要風情美食街」。呢幾條街有齊各式各樣小食同地方菜，啱晒鍾意邊行邊食嘅你！
2. 有咩肇慶手信（特產）值得買？
食完好西，梗係要買啲手信返香港啦！推介必買「裹蒸粽」，用料十足超好味！另外仲有「蓮都山羊」、「泥煨雞」、「西江河蝦」、「文慶鯉」同滑捋捋嘅「竹篙粉」都係肇慶獨有嘅風味，買返去派街坊一流！
3. 七星岩附近酒店大概幾錢晚？
根據 Trip.com 數據，七星岩附近嘅酒店平均每晚大約 HK$539。不過價錢好受淡旺季影響，想攞到最抵價錢，記得提早用 Trip.com book定酒店啦！
Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
其他人也在看
大埔宏福苑五級火｜大埔民政專員在路祭衣着惹爭議 為此致歉
大埔宏福苑五級火造成至少161人死亡，包括殉職消防員何偉豪，消防處昨日為何偉豪舉行最高榮譽喪禮，並到宏福苑災場進行路祭。不過，大埔民政專員陳巧敏昨日身穿黑白色連衣裙，被市民批評花樣太高調，她就此致歉。am730 ・ 1 天前
前東張女神利穎怡揭驚險生仔過程 入院簽生死狀 BB一度臍帶繞頸：沒有私家醫生敢接
前「東張女神」利穎怡（Joan）去年離巢TVB ，之後過檔HOYTV《一線搜查》繼續擔任主持。結婚7年的Joan於10月宣布成功誕下囝囝，更透露於生產過程中「食全餐」。日前，Joan再於社交平台上載片段分享生產過程驚險重重，由順產變開刀，囝囝更一度臍帶繞頸，過程驚心動魄，幸好最後平安出世。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
G-DRAGON公開MAMA花絮為宏福苑大火更改演出 揭當日疑黑面原因：訊息完全沒傳達出去
大埔宏福苑於11月26日發生五級大火，截至昨日（12月20日）已有161人罹難。這場大火令舉世震驚，香港全城陷入傷感，而韓國年度盛事MAMA頒獎禮在慘劇發生後兩天，即11月28至29日繼續如期在港舉行，主辦方改以「Support Hong Kong」為主題，希為災民帶來慰藉與力量。當晚許多表演藝人改動了衣著或曲目，其中K-Pop天王G-DRAGON（權志龍）穿上一身黑衣，於胸口分別扣上白花及黑絲帶獻唱《Drama》、《Heartbreaker》及《無題》（Untitled, 2014）等歌曲，但他事後在官方播出自己的片段中給予拇指向下（thumbs-down）的負評符號，以示不滿意自己表現。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
大家樂推「即炒粉麵飯」反攻預製菜 網民反問：之前嗰啲係翻熱？
北上消費成風加上兩餸飯夾擊，大家樂近日再推「即炒粉麵飯」自救，卻引發網民質疑以往是否預製菜，經營策略備受關注。Yahoo財經 ・ 1 天前
台灣AV女優進軍「奧斯卡」 憑個人特色圈粉無數
【on.cc東網專訊】台灣AV女優Jesse，有着前凸後翹傲人身材的她，憑極具個性的外表圈粉無數，日前更宣布入圍被譽為「成人界奧斯卡」的 AVN Awards投票選拔名單，成為少數進軍國際成人影視殿堂的台灣女優之一。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
中國車太強？本田CEO憂日本車有危機 妙論中國車似智能手機
最近市場有兩大事件，讓人開始對日本製汽車的存續感到憂慮。其一是包括豐田、本田、日產正考慮大舉從美國「逆進口」汽車到日本銷售，其二是本田CEO三部敏宏在年度的企業匯報會上，正式表達了對日本製汽車未來的擔憂，他形容中國的電動汽車就像智能手機，性能非常可怕Yahoo財經 ・ 6 小時前
台灣男台北車站及街頭無差別襲擊 連兇徒4人死亡 1傷者染HIV
【12月20日16:30更新】台警繼續調查台北車站一帶周五發生造成包括疑兇在內4人死亡的持刀隨機傷人案，11名傷者中5人仍留醫，2人仍在加護病房。警方指，追捕期間墮樓身亡的27歲男疑兇是有計劃犯案，初步相信沒有共犯，已排除是恐怖襲擊。當局在台北捷運通道發現17枚煙霧彈，2枚未射出，另有15枚汽油彈、戰術背心和刀等，疑兇am730 ・ 21 小時前
張柏芝分享與兒子相處之道 劉嘉玲爆狄波拉私下評價前媳婦
內地真人騷節目《一路繁花2》近期熱播，參與藝人不時爆出鮮為人知的事情，令節目熱度有增無減。日前播出最新一集...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
袁詠儀突然不愛買包了！張智霖竟喊「怕怕的，不如買兩個吧」 24年婚姻寵溺藏不住
誰也沒想到，張智霖竟然會因為老婆袁詠儀「不買包」而感到不安！近日他在新劇《璀璨之城》開機活動上分享的一段話，引發不少討論，也使得兩人結婚24年的相處日常再度成為話題。姊妹淘 ・ 1 天前
金宇彬申敏兒甜蜜婚照曝光！飄雪下的「神仙夫妻」，美麗得像韓劇劇照一樣
韓國演員金宇彬和申敏兒要結婚了，並釋出在飄雪下拍攝的甜蜜婚照，美麗得像韓劇劇照一樣，很多粉絲看到都留言為他們開心並送上堅定與溫暖的祝福。Yahoo Style HK ・ 22 小時前
笑到最後｜港股世一後 下站「堅離地球」（高明）
近期新聞指出隨時有中國已可以製造極紫外光光刻機，變相以上市中國版ASML（ASML），估計港交所可爭取其上市。只要港股集齊AI、晶片、光刻機、機械人、太空經濟股五大當炒股，堅離地球並冇專利，所以香港真係一塊福地。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
游嘉欣爭做「新聞之花」 坐上主播位打卡
【on.cc東網專訊】現年25歲的游嘉欣，近來狀態回勇，瘦身成功的她，成功搣走包包臉，上鏡狀態Level Up。日前她網晒穿背心露腰裝對鏡自照，騷出迷人纖腰，手臂亦纖幼，身材比例十分好，獲網民大讚靚女，其中一張她抱着貓貓的照片，有網民覺得她撞樣女神李佳芯添！近日東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
「精緻窮」是什麼？人前全身名牌，人後卻負債！7大精緻窮「假奢華生活」特徵，是在刷存在與認同？
社交媒體上每個人似乎都過著光鮮亮麗的生活，然而有些看似奢華的背後，其實藏著許多不為人知的經濟困境。「精緻窮」正是這樣一個新興的社會現象，許多人為了在網上「炫富」不惜成為月光族，甚至負債累累，似乎只有透過花錢才能找到存在感與認同感。以下即揭開7大精緻窮特徵，看看你是否在無意中也成為了「精緻窮」族群！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
萬千星輝頒獎典禮2025 首發宣傳片｜ 陳自瑤陳楨怡大Show長腿勁吸睛 傅嘉莉喊出「感動年華」
無綫電視年度壓軸盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》將於明年1月4日（星期日）假澳門上葡京綜合度假村—上葡京綜藝館隆重舉行。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
內地網民小紅書分享塔門露營BBQ 或屬違法
近日有內地網民在小紅書分享，自己與友人在西貢塔門島露營，以及展示自製燒烤爐，炮製「潮汕烤魷魚」等。引起網民關注，並提醒在香港非指定地點生火或燒烤，或已違反相關法例。 事主在小紅書以《沒有野豬的塔門島露營》為題，片段所見，一行人在草地上搭營後，準備燒烤，燒烤爐以石頭及鐵絲網搭建，並燃點木塊生火燒烤，亦自備燃氣罐及露am730 ・ 1 天前
雙「伊」建功 利記以眾凌寡挫熱刺
【Now Sports】利物浦周六在以眾凌寡情況下，憑伊薩及伊傑迪基下半場的入球，以2:1客挫熱刺。紅軍與上輪對白禮頓的陣容相比，僅以干拿巴特利取代祖高美斯。熱刺以巴利法任正選，列查利臣先列後備。上半場雙方先求不失，戰至31分鐘，沙維施蒙斯從後過勇攔截荷蘭同胞雲迪克，被球證出示紅牌驅逐離場。餘10人應戰的熱刺未見慌亂，半場守和紅軍。不過紅軍以眾凌寡的優勢在下半場呈現，56分鐘，伊薩（Alexander Isak）接應穫斯傳送入楔射入，但過程中疑似觸傷足踝，狀甚痛楚。63分鐘，熱刺有一次扳平良機，不過高路姆亞尼埋門中楣。兩分鐘後，紅軍由伊傑迪基頂球中內柱後入網。83分鐘，後備上陣的列查利臣在門前混亂中射入，為熱刺破蛋。到了補時，熱刺再有基斯頓羅美路兩黃變一紅，只餘9人應戰，對戰局已沒影響。利物浦賽後17戰得29分排第5位，熱刺22分排13位。now.com 體育 ・ 10 小時前
ELLA維持44kg零復胖！靠「超慢跑＋1變化」驚人瘦身法曝光：新手也能秒上手、減肥超有感！
減肥女王 ELLA 又教新招啦！44歲身材還能這麼緊、這麼精實，真的靠的是日常累積。她最近受訪時分享自己的私房習慣，就是「超慢跑變化式」。重點是超好上手、懶人也能做，搭配一些小動作就能默默瘦、悄悄練曲女人我最大 ・ 1 天前
阿摩廉回應費Sir預測：數年內贏英超
【Now Sports】當傳奇領隊費格遜預言曼聯可能要10或11年重奪英超冠軍，現任領隊阿摩廉看法不同，認為球隊未來數年可稱霸。曼聯對上一次贏英超，已是費格遜年代的2013年，費Sir日前受訪時表示，曼聯此刻猶如之前利物浦苦候聯賽冠軍一樣，並預言紅魔「可能要10年、11年」再奪聯賽冠軍。阿摩廉周五出席明日作客阿士東維拉的賽前記者會時說：「他（費格遜）了解足球，尤其是英格蘭足球比我深。」「不需要那麼久去贏聯賽，我不知屆時誰是領隊，不過我深信，我們在未來數年可爭逐聯賽冠軍，不必那麼多年。」他續說。在阿摩廉麾下，曼聯近4場英超兩勝兩和後，在今輪賽前排第6，明日對手維拉卻排第3，顯然屬硬仗。有趣是紅魔近期客場水準更勝主場，近5場作客3勝2和，包括打敗利物浦及賽和熱刺。now.com 體育 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜路祭儀式衣著搶鏡惹議 大埔民政專員：引起大家關注 由衷致歉｜Yahoo
消防員何偉豪在大埔宏福苑大火殉職，消防處昨日（19日）為何偉豪舉行最高榮譽喪禮，儀式後靈車到大埔宏福苑苑路祭。儀式直播期間，大埔民政事務專員陳巧敏的衣著引起關注，其黑白花紋長裙在其他出席者所穿的消防制服及黑色西裝之中，顯得特別搶眼。陳巧敏今日（20日）就事件致歉。Yahoo新聞 ・ 1 天前
安心亞傳秘戀羅志祥 遭寸40歲仲賣大包
【on.cc東網專訊】台灣藝人安心亞，19日出席「臺北最High新年城-2026跨年晚會」全卡司公開宣傳記者會，時隔8年再次在台北演出的她，更興奮透露這次特別改編音樂和舞蹈：「這次風格比較搖滾，會一路High到底，表演會精彩到讓大家沒時間眨眼，我的服裝也會很閃耀東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前