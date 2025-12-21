肇慶美食地圖2025：香港高鐵直達！8大必食餐廳推介 週末快閃話咁易！

肇慶美食

週末諗住快閃返大陸搵食，但又唔想來來去去都係深圳廣州？不如將目光放遠少少，去有「嶺南寶地」之稱嘅肇慶啦！呢度唔單止有七星岩、鼎湖山靚景睇，仲係一個隱世美食天堂，地道粵菜、生猛河鮮、惹味川菜、精緻點心樣樣齊，保證你食到唔捨得走！

今次 Trip.com 小編就幫大家做足功課，整合咗2025年肇慶8間非食不可嘅餐廳，無論你係「食肉獸」、「海鮮控」定「點心迷」，跟住呢個list去食就實無錯！

出發前必睇！Trip.com 獨家著數

香港去肇慶，點去最方便？

香港去肇慶交通方法

高鐵： 最快最爽！由香港西九龍站出發，最快約 1.5 小時就到肇慶東站，啱晒心急嘅香港人。

直通巴士： (環島中港通、粵港澳等) 雖然要坐約 4.5 小時，但勝在點對點，一程瞓到落車。

自駕遊： (經港珠澳大橋) 約 3 小時車程，時間彈性，最啱一家大細或者成班friend一齊玩。

肇慶8大必食推介：跟住食，冇伏！

1. 快活林食家：地膽帶路！CP值超高海鮮農家菜

快活林食家

想試最地道嘅肇慶風味？跟住本地人去「快活林食家」就冇錯！呢間老字號主打廣東菜，門口有個大海鮮池俾你即叫即揀，生猛程度肉眼可見！每日仲有特價菜，價錢勁親民，自駕遊都唔使擔心，有位泊車。

快活林食家海鮮

地址： 廣東省肇慶市端州區西江北路55號

營業時間： 07:30 – 14:30 / 17:00 – 21:00

必食推介： 爆膏 瀨尿蝦皇 (蝦姑皇) 、鮮甜 清蒸加州鱸魚 、香口 乾煎黃花魚 、爽彈 白灼沙蝦

人均消費： 約 ¥72





2. 世紀漁港：七星岩旁！豪氣海鮮盛宴

世紀漁港

行完七星岩，醫肚嘅最佳選擇！「世紀漁港」裝修夠晒派頭，金碧輝煌，絕對係家庭聚餐或者宴客嘅首選。主打生猛西江河鮮同各式海鮮，保證新鮮。除咗海鮮，佢哋嘅燒味都好出名㗎！

世紀漁港脆皮豬肘

地址： 肇慶市端州區星湖大道76號 (近七星岩東門)

營業時間： 10:00-14:30 / 17:00 – 22:00

必食推介： 外脆內軟 脆皮豬手 、皮脆肉滑 金牌燒鵝 、嫩滑 清蒸和順魚 、特色 西江鉗魚

人均消費： 約 ¥103





3. 貴人禦膳：一次過滿足你兩個願望！京川風味Fusion菜

貴人禦膳北京烤鴨

食厭粵菜想轉下口味？呢間「貴人禦膳」就啱晒你！主打正宗川菜，好似毛血旺、重慶烤魚，麻辣得夠晒過癮。最驚喜係竟然有京菜食，招牌北京烤鴨幾乎每枱都叫，一鴨幾味，超滿足！環境古色古香，價錢仲好抵食。

貴人禦膳刀板香

地址： 廣東省肇慶市端州區七星路150號星湖名郡s1棟

營業時間： 09:30 – 14:30 / 17:00 – 21:30

必食推介： 鎮店之寶 北京烤鴨 、惹味 重慶烤魚 、開胃 石鍋酸湯魚蝦蟹

人均消費： 約 ¥75





4. 金鑽盛宴酒家：飲茶精選！點心燒味專家

金鑽盛宴酒家燒鵝

講到場地夠大夠誇張，一定係「金鑽盛宴酒家」！呢度係肇慶數一數二嘅大型宴會酒家，主打精緻粵菜。最值得讚係飲茶性價比極高，點心即叫即蒸，由朝到晚都有得食。夜晚想食飯，佢哋嘅燒味同樣出色！

金鑽盛宴酒家早茶

圖片來源：Trip.com 用戶_WE***68

地址： 信安路西側83區敏捷廣場三期4樓

營業時間： 星期一至五 10:00–14:30 / 17:30–21:30；星期六日及假期 08:30–14:30 / 17:30–21:30

必食推介： 粒粒蝦肉 晶瑩蝦餃 、榴槤控必試 黑金榴槤包 、皮脆肉嫩 深井燒鵝

人均消費： 約 ¥61





5. 越味居鵝莊：鼎湖山腳下！古法炮製鵝專家

越味居鵝莊

香港人食燒鵝食到厭？嚟肇慶一定要試下「越味居鵝莊」！佢哋唔係燒鵝，而係用獨門古法整鵝，招牌「一鵝兩味」(豉油碌鵝 + 古法炆鵝) 係鎮店之寶，鵝肉炆到勁入味，肉質嫩滑多汁，同平時食開嘅燒鵝完全係兩回事！

越味居鵝莊炆鵝

地址： 肇慶市鼎湖區民樂大道南坑口麗景園110–111號商舖

營業時間： 09:00 – 14:30 / 17:00 – 21:30

必食推介： 招牌 古法炆鵝 、惹味 豉油碌鵝 、送飯一流 古式鵝煲

人均消費： 約 ¥74





6. 鼎湖山酒家：20年老字號！正宗農家風味

鼎湖山酒家山坑螺

行完鼎湖山想搵間就腳又好食嘅餐廳？喺正景區門口嘅「鼎湖山酒家」就係不二之選。呢間超過20年歷史嘅老字號，專做地道農家菜，雞、鵝、河鮮、山坑螺樣樣有，充滿鄉土風味，最啱同屋企人一齊大擦一餐。

鼎湖山酒家招牌梅子客家鵝

地址： 肇慶市鼎湖區坑口街道上山路34號 (鼎湖山景區售票處前30米)

營業時間： 11:00 – 15:00 / 17:00 – 20:00

必食推介： 鮮味 山坑螺 、特色 招牌梅子客家鵝 、本地特產 薑蔥焗文慶鯉

人均消費： 約 ¥68





7. 星湖愉景酒家：湖邊歎茶！五星級靚景點心

星湖愉景酒家

圖片來源：ctrip 用戶 Llewellyn L

想Chill住歎一盅兩件？「星湖愉景酒家」絕對滿足到你！餐廳對住個靚靚星湖，環境一流，行中高檔路線。雖然人均消費貴少少，但無論係食物質素、服務定景觀都值回票價。點心唔單止好食，仲好有創意！

星湖愉景酒家點心

圖片來源：ctrip 用戶 Llewellyn L

地址： 星湖西路出頭村居委會南側

營業時間： 08:00 – 14:00 / 17:30 – 21:30

必食推介： 皮薄餡靚 蝦餃 、鹹甜交織 燒鵝榴槤班戟 、創新 水晶木瓜卷

人均消費： 約 ¥95





8. 半畝菜麻辣燙：宵夜首選！人均¥20平霸麻辣燙

半畝菜麻辣燙

圖片來源：Trip Moments @ AveryMcAllister691

夜晚肚餓想食宵夜？「半畝菜麻辣燙」係你嘅救星！營業到凌晨三點，位於市中心，超方便。最正係人均¥20就食得飽，CP值高到癲！超過10款湯底任揀，配料過百款，無論你食唔食得辣都總有一款啱你。

半畝菜麻辣燙

圖片來源：Trip Moments @ AveryMcAllister691

地址： 建設三路47號第5卡 (中心市場巴士站附近)

營業時間： 09:30 – 03:00 (凌晨)

必食推介： 自選麻辣燙！湯底推介 老壇酸菜 、 泡椒乳酪 ，夠晒特別！

人均消費： 約 ¥20

肇慶住宿推介：玩完食完，瞓個靚覺！

肇慶七星巖星湖一方亞朵酒店(Zhaoqing Qixingyan Xinghuyifang Atour Hotel)

評分：9.5/10.0

賣點：位置方便，設計簡約有格調。

地址：星湖大道五段20號一方廣場1號樓1層, 端州區, 肇慶

肇慶七星巖温德姆至尊酒店(Wyndham Grand Zhaoqing Downtown)

評分：9.4/10.0

賣點：五星級享受，設施完善，度假之選。

地址：星湖大道五段13號, 端州區, 肇慶

維也納國際酒店（肇慶市中心湖景店）(Vienna International Hotel (Zhaoqing Center Lake-view))

評分：9.4/10.0

賣點：連鎖品牌有保證，部分房有湖景。

地址：端州三路南側16號, 端州區, 肇慶

肇慶美食 | 常見問題

1. 肇慶除咗餐廳，有冇美食街掃街？

梗係有啦！想體驗地道掃街文化，可以去「北嶺美食一條街」、「珍寶美食街」同「舌尖高要風情美食街」。呢幾條街有齊各式各樣小食同地方菜，啱晒鍾意邊行邊食嘅你！

2. 有咩肇慶手信（特產）值得買？

食完好西，梗係要買啲手信返香港啦！推介必買「裹蒸粽」，用料十足超好味！另外仲有「蓮都山羊」、「泥煨雞」、「西江河蝦」、「文慶鯉」同滑捋捋嘅「竹篙粉」都係肇慶獨有嘅風味，買返去派街坊一流！

3. 七星岩附近酒店大概幾錢晚？

根據 Trip.com 數據，七星岩附近嘅酒店平均每晚大約 HK$539。不過價錢好受淡旺季影響，想攞到最抵價錢，記得提早用 Trip.com book定酒店啦！