渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽 即睇首班車時間
肉丸食譜｜糖醋肉丸子
簡單用絞肉加點調味料做成的基礎肉丸子，搭配萬用的糖醋醬，做成這道酸甜美味的料理； 這次的肉丸子跟糖醋醬其實可以拆開來學習，之後用在其他料理上也都很適合。所以推薦大家一定要學起來喔。 - 粉絲專頁：https://goo.gl/QpxBKK IG：https://reurl.cc/ZObb8g
製作時間: 30分鐘內
份量人數: 1-2人
食材
白芝麻 (可省 少許
肉丸子食材
豬絞肉 300g
砂糖 1小匙
鹽巴 少許
白胡椒粉 少許
雞蛋 1顆
米酒 1大匙
太白粉 1.5大匙
糖醋醬食材
番茄醬 2.5大匙
砂糖 2大匙
白醋 2.5大匙
開水 5大匙
作法:
1 ：
首先將肉丸子的食材全部均勻混合並攪打至出黏性。
2 ：
混合糖醋醬的食材備用。
3 ：
熱油鍋，將豬肉絞肉捏成丸子的形狀下鍋煎熟；如果希望肉丸子呈現完整的圓型，可以將此步驟改為油炸。
4 ：
將糖醋醬下鍋一起，並翻煮至糖醋醬收汁。
5 ：
盛盤後再依照喜好撒上白芝麻裝飾就完成了。
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/54114
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
其他人也在看
大啡菇食譜｜雞蛋釀大啡菇(生酮飲食)
材料和做法非常簡單，大啡菇很厚肉，配搭雞蛋可以作為生酮飲食，又健康又好吃！ 有大啡菇、 調味用鹽和黑胡椒Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
炒蘿蔔糕食譜│炒蘿蔔糕 只要一步再炒更入味
農曆新年，家家雪櫃都有幾底蘿蔔糕，除了直接煎，不妨可以用來炒蘿蔔糕，只要加上新年家中常備的紅蘿蔔和芹菜，再加上雪櫃必有的雞蛋，三幾下便可以炒出一碟香噴噴蘿蔔糕，當早餐食都不錯！要想炒得好吃，除了要買定東南亞風味的黑醬油和蝦米辣椒醬，炒的時候也要留意點小心得，要先用中細火將蘿蔔糕幾面都煎脆，然後盛起，將其他材料爆香才回鑊，便不會將蘿蔔糕炒爛，即睇如何做炒蘿蔔糕：Yahoo Food ・ 1 天前
海底椰食譜│加無花果煲湯滋潤去燥 做多一步驟令湯水更清甜
近日雖然天氣仍然炎熱，但晚上的風也乾躁了很多，是時候要煲上滋潤的湯水去潤一潤了。海底椰和無花果味道清甜，而且也是滋潤去燥的好材料，加起來煲湯便最佳拍檔，將豬骨徹底汆水去掉浮泡後才跟材料同煲，湯水會更清甜，即睇如何製作海底椰無花果湯：Yahoo Food ・ 1 天前
魚腩食譜｜咖喱魚頭腩煲
我家老細看到電視做咖喱魚頭煲，他跟我講為何要用魚頭（Why not 魚腩？）， 我當然要滿足老細愛吃啖啖肉的本性，就用鯇魚腩做成這個菜式。 如果喜歡這個食譜，請按下列網址支持： http://cynthiakitchen.blogspot.comCook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
賀年食譜合集│35+簡易食譜！年糕/蘿蔔糕/花膠/金蠔/雞煲 新手都整到！
農曆新年將到，除了辦年貨，準備團年以及開年大餐一定唔少得！賀年食譜款式百變，最多人想搵的非年糕/蘿蔔糕/煎堆食譜莫屬！賀年飯熱門菜式包括蜜餞金蠔/花膠/鮑魚雞煲都一一為你搜羅，連技巧糕點黃金糕食譜都有，立即揀定賀年食譜，為家人炮製一頓豐富的農曆新年大餐！Yahoo Food ・ 23 小時前
零失敗食譜│麻辣乾鍋蝦 雞煲醬爆香快手完成
零失敗食譜│麻辣乾鍋蝦 雞煲醬爆香快手完成 天氣轉涼，香香辣辣的麻辣雞煲又是時候出爐，買了雞煲醬一次又用不完的話，其實仲可以用來整其他菜式，麻辣乾鍋蝦便是又快手又好下飯的一個菜，只要預先將硬身蔬菜汆燙，便可以縮短煎香的時間，而煎蝦的油留用去爆香雞煲醬，味道會更香，即睇如何製作乾鍋蝦：Yahoo Food ・ 1 天前
雞翼食譜｜薯片雞翼
超簡單又易整，好惹味又邪惡！ 影片： https://youtube.com/shorts/wuNAMCTp_Po?feature=share my youtube/ig/fb: https://www.facebook.com/ahsnakescafe https://www.instagram.com/ahsnakescafe/ https://www.youtube.com/@ahsnakescafeCook1Cook煮一煮 ・ 28 分鐘前
越南漢遭開槍擊斃 生前寄居友人住所 疑經常吸食依托咪酯
【on.cc東網專訊】屯門昨日(16日)晚上發生持刀挾持女途人事件，一名香港出生的越南裔男子遭警員連開兩槍轟斃。據悉，死者花名「恐龍」早前寄居於友人屯門一單位，期間友人發現「恐龍」精神有異，行為古怪經常自言自語，更在單位內吸食(依托咪酯)毒品，且次數頻密。友人擔on.cc 東網 ・ 19 小時前
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 17 小時前
馮盈盈健身8年效果顯著 前凸後翹應有盡有
【on.cc東網專訊】前港姐冠軍馮盈盈有樣有身材，擁有營養學一級榮譽碩士學歷的她，除了飲食均衡，亦不斷勤力做運動保持弗爆身形。盈盈日前於社交網晒靚相，發文感謝自己的健身教練多年來的幫助，表示自己自2018年開始接觸健身，雖然期間曾中斷過，但每次重新出發，都是由同東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
日元4.8算遊日注意！不堪通脹壓力 日本開始取消無現金支付
日元跌至逾一年低位，有找換店跌穿4.9算，市場甚至有估計兌匯將跌近4.7算，燃起港人遊日決心。之不過，日本國內通脹短期內似乎無法解決，日媒報道指有景點以及餐廳為節省成本，已經停止接受電子支付，改為只接受信用卡和現金。若然未來數月港人去日本玩，在尋找最佳「唱Yen」匯價外，宜留意此一趨勢Yahoo財經 ・ 1 天前
前港姐胡家惠經歷兩次離婚 IG上載甜蜜合照公開新戀情：謝謝你20年來的守護
現年43歲嘅胡家惠（Cathy），2002年參選香港小姐獲得季軍而入行。佢簽約TVB 18個月便離開娛樂圈，之後轉戰商界。事業上係女強人嘅胡家惠，愛情故事就比較波折，曾因前夫出軌患上躁鬱症。2018年離婚後變成單親媽媽，獨力照顧兩名囡囡，去到2022年6月佢宣佈再婚，下嫁拍拖三年嘅男友Manfred Lau，不過去年年尾佢喺社交網站宣布第二段婚姻結束，已回復單身。踏入2026年，原來佢已經火速有新戀情，仲不時喺社交網站放閃，真係恭喜晒呀！Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
五索自爆性慾下降 再爆馬生性癖「可以搞成晚」 為此嗌交困擾︰第二日完全起唔到身
坐擁百億身家的66歲大生銀行主席馬清鏗，去年初被爆收埋網紅五索（鍾睿心）做情婦，事後五索高調接受訪問兼繼續拍片，表示自己同馬生交往十年，而家住半山豪宅兼身家過億，過着奢華生活，故被網民封為「最強小三」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
全國都在找的內鬼 竟是委內瑞拉總統的「守夜人」
「我們不是敗給了美國，而是敗給了身邊的內鬼。」 據英國《BBC》報導，這是馬杜羅夫婦被美軍強行控制後，委內瑞拉臨時政府內部流傳的一句話。鉅亨網 ・ 1 天前
鄭伊健蒙嘉慧拍拖去平民麵店 微小舉動盡顯恩愛 婉拒與粉絲合照仍被讚親民
58歲藝人鄭伊健近年在演藝圈近似「半退休」狀態，除了偶爾開演唱會外，甚少參與影視演出，但他於90年代主演《古惑仔》系列電影中飾演的黑道大哥「陳浩南」，至今仍經常被觀眾提起，視為他藝員生涯的代表作。鄭伊健與現年52歲的蒙嘉慧（YoYo）)與2013年結婚，至今仍恩愛如初，而近日有網民目擊這對夫婦拍拖光顧平民麵店，鄭伊健一個自然舉動，更被形容是寵妻鐵證。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
馬斯克星鏈對上伊朗國家機器！這次不只是斷網那麼簡單
《路透》周五 (16 日) 報導，在伊朗政府加強鎮壓異議人士、全面限縮網路通訊之際，馬斯克旗下的衛星網路服務星鏈 (Starlink) 正面臨成立以來最受矚目的資安與地緣政治考驗之一。自俄烏戰爭期間成為突破政府斷網的重要通訊工具後，星鏈如今再度被推上國際焦點，成為伊朗對抗示威活動中的關鍵資訊生命線。鉅亨網 ・ 11 小時前
馬查多將諾貝爾和平獎獎章贈予特朗普 挪威直呼「難以置信」
【彭博】— 美國總統特朗普周四在白宮會晤委內瑞拉反對派領袖瑪麗亞·科琳娜·馬查多時，接受了她贈予的諾貝爾和平獎獎章。委內瑞拉的未來正在由美國主導塑造之際，馬查多試圖重獲特朗普的青睞。Bloomberg ・ 13 小時前
網民教路唐記包點買「金湯」湯飯做湯底打邊爐 大讚：愈滾愈濃味
香港人對打邊爐的熱情四季如一，每逢提到打邊爐該配搭哪款湯底，網民都會各有各答案，由以往傳統的豬骨湯、沙嗲湯、芫茜皮蛋湯，到近年人氣的麻辣湯、藥膳湯、花膠雞湯，每一款都各有支持者。近日就有網民發揮創意，推介以連鎖品牌「唐記包點」的湯飯自製懶人湯底，引起一眾網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 1 天前
攻港失敗｜內地餐飲攻港水土不服 將軍澳店被法拍 西塔老太太全綫結業
內地連鎖烤肉店「西塔老太太」於2023年進軍香港市場，但近日被揭將軍澳及尖沙咀門店已相繼關閉，意味在本港全線結業，反映近年內地食肆「攻港潮」之下，經營遠較想像艱難。網民稱，服務體驗未能對應價格定位，倒閉屬「意料之內」。BossMind ・ 1 天前
100萬里亞爾僅兌1美元 伊朗權貴「棄船」急轉走百億資金 美國矢言追查
伊朗里亞爾「價值清零」，匯價跌至100萬兌1美元，外媒披露伊朗權貴短短48小時內急轉走約15億美元至海外，美國財政部表明正追蹤金流。Yahoo財經 ・ 22 小時前