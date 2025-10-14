肉末粉絲煲 - {家常料理}

近來去街市都會見到一種細細長長的耙齒蘿蔔，耙齒蘿蔔又叫早水蘿蔔或白玉蘿蔔，雖然細細條，但比大蘿蔔更清甜，具有健脾開胃、消滯下氣、清熱化痰、解毒消腫等功效，用日式的滷煮方式去煮便可吃到蘿蔔的清甜。在加入味醂醬油滷煮前，用少許白米去煮一煮，清甜味會提升，即睇如何製作日式滷蘿蔔：

Yahoo Food ・ 1 天前