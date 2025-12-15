焦點

精神科醫生籲感不安即遠離資訊　附情緒熱線

肉醬意粉食譜│想肉醬更香原來要用兩款番茄！留返意粉水原來有呢個用途

肉醬意粉要自家製也不難，不過用罐番茄醬或鮮車厘茄也有分別，即睇Yahoo Food食譜：

去快餐店或茶餐廳時，想不到吃什麼，不少人都會直接選肉醬意粉。其實肉醬意粉要自家製也不難，買罐頭番茄醬加牛肉碎（不吃牛可轉豬肉碎）煮一起便是，但如果有點要求，可以再講究一點，用鮮車厘茄和罐頭，鮮茄比較香，但罐頭番茄比較甜，再加片香葉，煮出的醬汁便別具風味，即睇如何製作肉醬意粉：

肉醬意粉（2人份量）

烹煮時間：40分鐘

材料

意粉140克

原個罐頭番茄1罐

車厘茄8粒

洋葱半個

甘筍1/3條

牛肉碎200克

蘑菇4隻

杏鮑菇1隻

蒜頭2瓣

乾辣椒1隻

香葉2片

番茄膏1湯匙

鹽少許

黑胡椒碎少許

芝士粉適量

醃料

蒜粉1茶匙

黑胡椒碎少許

做法

1.蒜頭和洋葱切碎，車厘茄對切，蘑菇和杏鮑菇切片。甘筍切碎。燒熱油，爆洋葱和蒜頭，加入甘筍和車厘茄爆一爆，倒入原罐番茄，壓爛。
1.蒜頭和洋葱切碎，車厘茄對切，蘑菇和杏鮑菇切片。甘筍切碎。燒熱油，爆洋葱和蒜頭，加入甘筍和車厘茄爆一爆，倒入原罐番茄，壓爛。
2. 牛肉臨煮前加入醃料拌勻。將牛肉碎加入鍋中，加少許水至剛到面，加入香葉和茄膏，蓋上收細火熬煮15分鐘。
2. 牛肉臨煮前加入醃料拌勻。將牛肉碎加入鍋中，加少許水至剛到面，加入香葉和茄膏，蓋上收細火熬煮15分鐘。
3. 煲水，加適量粗鹽，加入意粉，按包裝盒上時間減三分鐘，撈起，留水備用。番茄醬加入菇片和意粉，如果醬汁太稠，適量加入意粉水，收中火炒兩分鐘，下鹽和黑椒，可以加芝士粉同吃。
3. 煲水，加適量粗鹽，加入意粉，按包裝盒上時間減三分鐘，撈起，留水備用。番茄醬加入菇片和意粉，如果醬汁太稠，適量加入意粉水，收中火炒兩分鐘，下鹽和黑椒，可以加芝士粉同吃。

