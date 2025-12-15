肉醬意粉食譜│想肉醬更香原來要用兩款番茄！留返意粉水原來有呢個用途

【Now Sports】曼聯在周一英超獨腳戲，與來訪的般尼茅夫合演入球騷，最終打成4:4。紅魔失去升上前5的機會。曼聯安排即將代表所屬國家出戰非洲國家盃的安保姆及阿麥迪亞路出任正選，後者於上半場13分鐘近門頂入。般茅王牌戰將施曼尤在40分鐘沿右輔位推入禁區後窄位射入。上半場勇於起腳的卡斯美路，於補時得到回報，接應般奴費蘭迪斯左路開出角球頂彈地波收死門將。曼聯半場領先2:1。易邊後雙方更是拳拳到肉，未及1分鐘，伊雲尼遜接應達芬尼亞傳送，入楔禁區射成2:2。般茅得勢不饒人，52分鐘，泰芬尼亞在禁區頂主射自由球破網，般茅今仗首度領先。77分鐘，般奴還以顏色，主射自由球百步穿楊為曼聯追成3:3。兩分鐘後，古亞把握敵衛跣腳，在禁區內射成4:3。以為曼聯可贏波，般奴於84分鐘由確比入楔射成4:4。戰至補時，般茅的攻勢更入肉，不過曼聯門將拿文斯力挽狂瀾，最終雙方打成4:4平手。這戰果令曼聯以26分排第6，般茅以21分排13。

now.com 體育 ・ 1 小時前