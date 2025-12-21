宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
肉餅食譜│煎肉餅飯 加呢個步驟肉餅外脆內軟嫩
近排大熱之一必要數到元朗大寶冰室的煎肉餅飯，如果不想山長水遠入元朗，那自己做煎肉餅飯也不是太難，即睇Yahoo食譜：
近排大熱之一必要數到在Threads 因為潮文爆紅的元朗大寶冰室的煎肉餅飯，煎得脆邊焦香的土魷肉餅鹹香惹味，做到老闆都說做唔切。如果不是住元朗的街坊又不想山長水遠入去食碟飯，那自己做煎肉餅飯也不是太難。肉餅餡料隨自己喜歡，但可以用加入爽口蔬菜如馬蹄或茭白筍等增加清爽口感。煎肉餅厚度按個人喜愛，薄身肉餅較脆但易煎乾身，厚身肉餅肉汁豐富但要煎較耐不然會不熟，但不論煎薄還是厚，可以在表面上色後，加少許水去半煎蒸，再開蓋把水蒸發，便可以保持內層的水份，做到外脆內嫩，即睇如何製作煎肉餅飯：
煎肉餅飯（2人份量）
烹煮時間：30分鐘
材料：
半肥瘦豬肉碎150克
雞油菌1小把(浸水留用)
茭白筍1條
浸菇水3湯匙
蛋白2湯匙
水2湯匙
醃料：
鹽半茶匙
糖少許
栗粉1湯匙
胡椒粉少許
老抽少許
蠔油1茶匙
油1茶匙
醬油：
生抽2湯匙
糖1茶匙
水1湯匙
麻油少許
配菜：
白飯2碗
烚熟蔬菜適量
做法
02P-1. 豬肉碎分多次加入浸菇水，順時針攪拌至吸收水份。雞油菌和茭白筍碎，加入。
05P 完成品
文、攝：謝翠玲
