宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
肉餅飯的溫度：從集體療癒到活在當下
最近，機緣巧合，參加完了元朗廣場一個與鸚鵡有關的聚會後，我遇上了過去幾週在網絡上爆紅的「味蕾炸彈」——大寶冰室的肉餅飯。
排隊一個半小時，為一碗肉餅飯。
有趣的是，隊伍裡多是興致勃勃、舉機打卡的年輕人。偶有長者經過，駐足張望，搖頭笑問：「咁多人排隊，為咩呀？」得知是為了一碗肉餅飯後，便帶著幾分不解與寬容的笑意離開。
這幅景象，成了我思考的起點。
羊群心理？或許是集體療癒
表面看，這是「羊群心理」——社交媒體標題加上演算法，人群聞風而至。然而，以一個精神科醫生的視角，我看到的卻是一次無意識的「集體心理療癒」。
不久前香港人經歷一場特大火災，為這座城市帶來難以言喻的傷痛，那種沉重的無力感與悲傷，需要時間慢慢沉澱。在這樣的時刻，一碗肉餅飯突然成為全城焦點。
與其說人們在追逐熱潮，不如說大家在共同尋找一個情感的緩衝地帶。在這裡，沉重的情緒可以暫時卸下，透過最原始的感官滿足，獲得片刻的喘息與慰藉。
靜觀吃飯：從鏡頭到舌尖的練習
終於入座。眼前兩塊碩大肉餅引人注目。這是由新鮮肉手剁攪拌，先成丸再壓餅香煎。火候的掌握盡顯匠心：煎得輕些，色澤金黃，內裡鬆軟；煎得久些，外層帶上深啡色，脆口焦香，內裡依然保持濕潤多汁。
當肉餅飯熱騰騰地端上桌，香氣撲鼻而來，一種微妙的轉變隨之發生。第一反應自然是這個時代的飲食儀式：「相機先食」。然而，當手機放下，真正的靜觀練習才剛剛開始。
我們開始專注於最直接的感官體驗——凝視肉餅的誘人色澤，深呼吸那令人滿足的肉香，舌尖感受外脆內軟質地的滋味。更令人驚喜的是，飯旁配上的翠綠蔬菜，竟比一般碟頭飯更為豐富，為這份滿足添上一分健康的安慰。
這種將心神全然投入當下的狀態，正是「靜觀」（Mindfulness）的真諦。它讓我們從繁雜思緒中抽離，全然沉浸於此時此刻。一碗需要細細品嚐的肉餅飯，無意間成了完美的靜觀媒介，引導我們在專注中尋回內心的平靜。
療癒在細節中：忙而不亂的人情溫度
這家小店觸動人心的，不僅是食物本身。一夜爆紅的小店，面對突如其來的人潮，理應手忙腳亂、心急氣躁。然而，這裡卻呈現出另一番景象。
侍應動作俐落卻不慌亂，帶著一股從容的幹勁；收拾桌面的節奏明快，卻毫無催促之感；負責帶位的店員禮貌周到，收銀的小妹始終保持親切笑容。
老闆巡視時關切地詢問意見，同行小女兒天真笑道：「好味。」我自然地補充：「就係咁，唔使多講。」
老闆真誠的笑容、店員間默契的配合、份量十足卻堅持不加價的經營態度……這一切交織成一種忙而不亂的從容與穩定，為每一位顧客帶來內心的安慰與溫暖。
照顧好自己，才能照顧他人
熱潮終會過去，但這一碗飯的啟示卻很實在。作為醫生，我常思索如何治癒他人，卻時常忽略最根本的道理：唯有先照顧好自己，我們才能擁有持續前行的力量。
活在當下，珍惜眼前——珍惜這份簡單的滋味，珍惜此刻的相聚，珍惜自己還能感受美好的能力。允許自己擁有片刻的平靜與滿足，是為了積蓄更多的溫暖與力量，去面對未來的挑戰，去持續關懷需要幫助的人。
後來朋友問我：「醫生，排一個半小時值得嗎？」
我毫不猶豫地回答：「值得。」因為你獲得的，不只是一次味蕾的愉悅，更是一次心靈的覺醒：在艱難的時刻，人間溫暖從未消失。它就在一碗用心的飯裡，在一次專注的品嚐中，在一個與身邊人分享的瞬間。
今晚，不妨放下手機，與家人朋友專心共享一餐。細細品味食物的真味，靜靜凝視身邊人的面容。活在當下，便是最美好的心靈療癒。
其他人也在看
大寶冰室業主收割 賣舖叫價1300萬
「肉餅經濟」旗手大寶冰室，近日忙到要破天荒星期一例休，但無阻顧客排隊熱情。冰室生意好呀，隨之而來係加租危機，想不到業主更進一步，索性推進賣舖套現。Yahoo 地產 ・ 2 小時前
邢慧敏殺入《愛．回家》 與袁文傑驚喜同框：奇妙的連結
【on.cc東網專訊】藝人袁文傑早前社交平台分享與《愛．回家》一班演員合照，更留言不捨之情的字句，令不少網民揣測他是否離巢無綫，紛紛留言不捨他與滕麗名飾演「熊尚善」的「潮善cp」，而日前播出的一集《愛．回家》更為「潮偉」的離開埋下伏筆，加深離巢傳言，劇中潮偉因特東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
蘇民峰大宅曝光 半圓形飯廳夠闊落 自貼自煮家常晚飯口味極貼地
玄學家蘇民峰早前喺社交平台招收明年暑期風水班學生，4日課程每位學費高達5萬，蘇師傅打算招收一百人，即係話師傅時薪25萬元Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
韓女星「減重30kg」驚人差異照曝光！公開健康減脂食譜，1食材吃飽也不發胖
韓國知名喜劇女星洪允和近期在節目中公開驚人瘦身成果，她不僅成功減去30公斤，體重更已降至「兩位數」，跌破百公斤大關，讓現場來賓與觀眾大為讚嘆。姊妹淘 ・ 1 天前
李日朗舊愛黃靜藍奉子成婚 嫁飲食集團老闆 過大禮曬墜手金器
曾與李日朗拍拖5年的Hoy TV藝人黃靜藍，在分手3個月後火速搭上飲食集團老闆Wilson Lau，拍拖一年左右更決定簽紙閃婚Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
持刀搶劫｜中環持刀搶劫案 找換店被劫10億日圓
今早中環發生持刀搶劫案，一名找換店職員報稱在皇后大道中對開街頭，遭4名男子持刀搶劫，被劫走10億日圓（近5,000萬港元），現時有一名涉案者被捕。BossMind ・ 1 小時前
集體大炒車﹗萬寧沒有退出中國 轉型「打冧」實體店？
昨日萬寧中國突然宣布停運，本港部分傳媒大字標題稱「萬寧退出中國市場」、「下月中結束內地業務」，內地甚至有專家分析萬寧如何敗退，認為近年萬寧陸續關店「並沒有出乎意料」。然而昨日小紅書萬寧官方帳戶才以簡體字分享護膚貼士，更讓市場感到好奇未來方向。後來母公司DFI回應，終於解開停運之謎Yahoo財經 ・ 7 小時前
Labubu「包圍」佘詩曼 設計師龍家昇親自導覽
飾演「新聞女王Man姐」的藝人佘詩曼本身圈粉無數，但「女王」也有一顆少女心，近年迷戀泡泡瑪特（9992.HK）旗下IP（知識產權）Labubu，家中有無數收藏，幾乎集齊所有款式。日前佘詩曼化身小粉絲，在社交平台展示她應邀出席Labubu活動的照片，並留言大讚：「被震撼到了！幸福感直接拉滿。」信報財經新聞 ・ 11 小時前
廣島肥蠔突然集體暴斃9成！ 瀨戶內海牡蠣大屠殺開演！
想像一下，漁民辛辛苦苦養了半年，拉網時本該滿載而歸，結果100根鐵絲才撈出30公斤剝殼牡蠣，往年輕鬆破200公斤，存活的還大多變褐色，賣相慘到無法上市。Japhub日本集合 ・ 1 天前
【Aeon】感謝日會員照價95折（即日起至23/12）
即日起至10月20日Aeon感謝日期間，AEON會員憑會員卡或指定AEON信用卡，以指定付款方式購物，即可享有照價95折優惠！ 同時，而家AEON會員購物儲積分，儲夠1000分以上即可當錢用！只要下載AEON Mobile app再用手機號碼登記，就可以成為會員！YAHOO著數 ・ 2 小時前
婚配公司指香港男女失衡嚴重 籲女士放寬擇偶條件否則「渴死」
消委會日前分享有關交友配對的投訴個案。香港婚姻介紹所董事總經理廖吳美玲今早(17日)在商台節目指出，現時香港女性尋覓對象時期望與現實落差愈來愈大，許多女士認為應該找門當戶對的理想伴侶，但香港男女比例失衡，以女士在沙漠堅持要飲名牌樽裝水作比喻，最後只會「渴死」，因此認為香港女性需要放寬要求。 性別比例差距為16am730 ・ 1 天前
何文田朗賢峯裝修「監倉風」 1房自製雙閣樓 叫租2.2萬！
靚裝修可令單位更易租出，甚至租金亦可高過同類單位，但若設計太過「前衛」，可能適得其反。近日何文田新樓朗賢峯一個1房單租盤，因自製雙閣樓及銀色金屬圍欄設計，引起網民關注，被調侃似「高級監倉」。28Hse.com ・ 1 天前
消委會肉丸｜6成牛丸入面有豬肉 15款肉丸檢出重金屬！墨魚丸檢出全是魷魚基因（附高分肉丸名單）
每次去燒野食、打邊爐或者食魚蛋麵，肉丸都是必嗌食物，款式多又好味。但大家食落肚的肉丸，你又知道用什麼肉類製成及當中營養成分嗎？消委會543期測試了市面共60款不同類型的肉丸，有24款為預先包裝及36款非預先包裝，當中包括20款牛丸（牛肉丸及牛筋丸）、10款貢丸、10款魚蛋、10款墨魚丸及10款龍蝦丸，發現有部分肉丸檢不出其聲稱的肉類基因！而在營養成分方面，有7成半肉丸屬高鈉，更有部分被測出有少量重金屬及防腐劑等，消費者購買及食用前需多加留意！整個消委會肉丸測試中，有14款牛丸、4款貢丸、9款魚蛋、3款墨魚丸及2款龍蝦丸獲4分以上，整體表現尚可。Yahoo Food ・ 5 小時前
王嘉爾Jackson力挺姜濤開騷 任嘉賓合唱掀高潮 「王姜」網友關係曝光｜有片
睽違六年，全球人氣偶像 Jackson Wang 王嘉爾再次登上香港舞台，昨晚（17日）到亞博擔任姜濤個唱頭場的表演嘉賓，成為城中熱話，亦為他這次Home Coming之旅打響頭炮！Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
機電署工程師有逾700萬元來歷不明現金 被判囚五年三個月
【Now新聞台】機電署一名時任高級屋宇裝備工程師有逾七百萬元來源不明現金，被判囚五年三個月，犯罪得益被充公。 廉署指，60歲的謝聲德所屬的小型工程分部向兩間總承辦商判授合約，涉款約9140萬，其後分判予三間分判商，謝聲德承認從一名同時任職該三間公司董事的男子收取四萬元賄款，而謝聲德在七年半間獲機電署支薪共約900萬元，但其個人開支達約3000萬，被廉署控告財富與收入不相稱。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
2026馬年生肖運程雲文子｜屬羊「氣勢如虹」貴人運勢旺盛，事業、桃花、財運青雲直上（附增運飾物及顏色）
雲文子2026馬年生肖運程屬羊篇｜今年肖羊朋友運程如何？由雲文子師傅為各位以奇門遁甲來分析運勢，更有增運顏色、增運飾物，讓各位在馬年心想事成、事事順利，馬年行大運！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
李連杰追利智承諾「賺的錢都給妳」！向太爆他30年身家全交出：出門都沒有錢包
向太（陳嵐）近日談到李連杰與妻子利智的婚姻相處，意外揭露李連杰多年來的「寵妻模式」。她表示，李連杰從追求利智開始，就曾承諾「賺到的每一分錢都交給妳」，而這句話不只停留在口頭，實際行動一路維持至今，時間超過30年。姊妹淘 ・ 22 小時前
日台賣到斷貨！GU防風防水外套有何魅力？同場推介8款防水風褸 最平只需$199/32折起入手Timberland、The North Face
年尾假期多多！大家是否都已經計劃好去哪個國家旅遊呢？在此之前給大家介紹一件旅行神物，就是來自GU的防水風褸，在不熟悉即將要去地方的氣溫與天氣狀況時，最好常備防水風褸以供不時之需。這件衣服太過熱賣，台灣日本都已經全線搶斷貨了！好消息是GU也有再次推出類似款式供大家選擇，此外Yahoo購物專員也搜羅從百元平價款到輕奢品牌精選多款人氣防水風褸供大家選擇，包括UNIQLO、lululemon、The North Face等，大家帶去旅行不僅能抵禦寒風冷雨，還能讓日常穿搭更具層次感，即看絕對不能錯過的推薦清單！Yahoo Style HK ・ 1 天前
國產晶片｜「中國曼哈頓計劃」成功 打造EUV光刻機原型 盼3年後生產AI晶片
在美國多重落閘，試圖限制中國取得先進技術之術，路透報道指，中國科學家已經成功打造出一部極紫外光（EUV）光刻機...BossMind ・ 3 小時前
泰國猛攻柬埔寨兩大原因曝光 對中國又有何影響？
泰國與柬埔寨邊境衝突持續激化，雙方在爭議領土柏威夏寺週邊展開軍事對抗，泰國空軍空襲已造成 39 萬平民流離失所。這場始於領土爭議的衝突，實際上揭露了兩國圍繞電詐產業的深層經濟矛盾，而中國作為區域重要利益相關方，專家認為中國將面臨雙重影響。鉅亨網 ・ 2 天前