肉餅飯的溫度：從集體療癒到活在當下

大寶冰室的肉餅飯最近在網絡上爆紅。

最近，機緣巧合，參加完了元朗廣場一個與鸚鵡有關的聚會後，我遇上了過去幾週在網絡上爆紅的「味蕾炸彈」——大寶冰室的肉餅飯。

排隊一個半小時，為一碗肉餅飯。

有趣的是，隊伍裡多是興致勃勃、舉機打卡的年輕人。偶有長者經過，駐足張望，搖頭笑問：「咁多人排隊，為咩呀？」得知是為了一碗肉餅飯後，便帶著幾分不解與寬容的笑意離開。

這幅景象，成了我思考的起點。

羊群心理？或許是集體療癒

表面看，這是「羊群心理」——社交媒體標題加上演算法，人群聞風而至。然而，以一個精神科醫生的視角，我看到的卻是一次無意識的「集體心理療癒」。

不久前香港人經歷一場特大火災，為這座城市帶來難以言喻的傷痛，那種沉重的無力感與悲傷，需要時間慢慢沉澱。在這樣的時刻，一碗肉餅飯突然成為全城焦點。

與其說人們在追逐熱潮，不如說大家在共同尋找一個情感的緩衝地帶。在這裡，沉重的情緒可以暫時卸下，透過最原始的感官滿足，獲得片刻的喘息與慰藉。

不少人慕名而來，希望品嚐肉餅飯。

靜觀吃飯：從鏡頭到舌尖的練習

終於入座。眼前兩塊碩大肉餅引人注目。這是由新鮮肉手剁攪拌，先成丸再壓餅香煎。火候的掌握盡顯匠心：煎得輕些，色澤金黃，內裡鬆軟；煎得久些，外層帶上深啡色，脆口焦香，內裡依然保持濕潤多汁。

當肉餅飯熱騰騰地端上桌，香氣撲鼻而來，一種微妙的轉變隨之發生。第一反應自然是這個時代的飲食儀式：「相機先食」。然而，當手機放下，真正的靜觀練習才剛剛開始。

我們開始專注於最直接的感官體驗——凝視肉餅的誘人色澤，深呼吸那令人滿足的肉香，舌尖感受外脆內軟質地的滋味。更令人驚喜的是，飯旁配上的翠綠蔬菜，竟比一般碟頭飯更為豐富，為這份滿足添上一分健康的安慰。

這種將心神全然投入當下的狀態，正是「靜觀」（Mindfulness）的真諦。它讓我們從繁雜思緒中抽離，全然沉浸於此時此刻。一碗需要細細品嚐的肉餅飯，無意間成了完美的靜觀媒介，引導我們在專注中尋回內心的平靜。

受網絡熱潮影響，大寶冰室吸引了大批食客到訪。

療癒在細節中：忙而不亂的人情溫度

這家小店觸動人心的，不僅是食物本身。一夜爆紅的小店，面對突如其來的人潮，理應手忙腳亂、心急氣躁。然而，這裡卻呈現出另一番景象。

侍應動作俐落卻不慌亂，帶著一股從容的幹勁；收拾桌面的節奏明快，卻毫無催促之感；負責帶位的店員禮貌周到，收銀的小妹始終保持親切笑容。

老闆巡視時關切地詢問意見，同行小女兒天真笑道：「好味。」我自然地補充：「就係咁，唔使多講。」

老闆真誠的笑容、店員間默契的配合、份量十足卻堅持不加價的經營態度……這一切交織成一種忙而不亂的從容與穩定，為每一位顧客帶來內心的安慰與溫暖。

照顧好自己，才能照顧他人

熱潮終會過去，但這一碗飯的啟示卻很實在。作為醫生，我常思索如何治癒他人，卻時常忽略最根本的道理：唯有先照顧好自己，我們才能擁有持續前行的力量。

活在當下，珍惜眼前——珍惜這份簡單的滋味，珍惜此刻的相聚，珍惜自己還能感受美好的能力。允許自己擁有片刻的平靜與滿足，是為了積蓄更多的溫暖與力量，去面對未來的挑戰，去持續關懷需要幫助的人。

後來朋友問我：「醫生，排一個半小時值得嗎？」

我毫不猶豫地回答：「值得。」因為你獲得的，不只是一次味蕾的愉悅，更是一次心靈的覺醒：在艱難的時刻，人間溫暖從未消失。它就在一碗用心的飯裡，在一次專注的品嚐中，在一個與身邊人分享的瞬間。

今晚，不妨放下手機，與家人朋友專心共享一餐。細細品味食物的真味，靜靜凝視身邊人的面容。活在當下，便是最美好的心靈療癒。