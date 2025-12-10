《內幕》專訪｜吳鎮宇與導演麥兆輝互窒到似鬧交？
香港肉餅推介〡人氣肉餅飯推介10間！大寶冰室/大坑名物肉餅山/全港獨有煙燻味肉餅
大寶冰室在網上引起肉餅飯之亂，想知道香港仲有邊間肉餅飯最有人氣最好味？即刻看看Yahoo Food內文介紹：
大寶冰室這四個字近日成為流量密碼，其人氣名物肉餅飯在社交平台Threads話題越燒越熱，其瘋狂式洗版，以一傳十，十傳百的人海戰術成功製造話題，還吸引不少好奇寶寶入去元朗大寶冰室一試名物肉餅飯，即成全城熱話。肉餅飯本是尋常不過的住家菜式，但多年來均不乏捧場客，如今更升上神級位置備受熱捧實屬難得。除了大寶冰室值得關注，其實香港各區也有多間以肉餅飯作主打的餐廳，不論傳統的、還是創新的、變奏的通通都有，馬上看看Yahoo Food的內文介紹，一同感受這場熱鬧的肉飯餅之最爭霸戰。
1. 大寶冰室：網上食評變潮文！全城熱捧肉餅飯
本身是番茄湯專門店的大寶冰室，多得有熱心網友連環在社交平台Threads洗版式留言，令其肉餅飯頓成人氣名物，被追捧為全亞洲最優秀的肉餅飯，大件夾抵食，足足兩大塊肉餅！更形容其外皮香脆且嫩滑多汁。本身大寶冰室只做到6點就收工，但近日因得到海量網民的熱烈支持，供不應求，在其官方Threads由自稱「肉餅陳法拉」代表發文表示，感謝食客支持，由於人流過多等候需時，會考慮加開晚市，讓大家都能品嚐到即叫即煎的肉餅，更乘機賣廣告叫大家都要試埋主打的蕃茄湯！
大寶冰室
地址：元朗民合徑8號幸福樓二期地下16及27號舖（地圖按此）
電話：3488 0527
營業時間：07:00-18:00
2.金飯館貳·零 肉餅·焗飯專門店：煎焗形式烹製！多款創新口味選擇
以肉餅作主打的金飯館貳·零 肉餅·焗飯專門店，必定能滿足一眾肉餅控！以新鮮豬後腿肉加上腩肉攪製的肉餅，標榜即叫即煎，更以煎焗形式烹煮，務求帶有香脆口感且保留豐富肉汁。肉餅口味更是甚多選擇，如蓮藕梅香咸魚肉餅飯、蝦頭油肉餅飯、金沙咸蛋黃肉餅飯、黑松露墨魚肉餅飯及奧爾良雞軟骨肉餅飯等，必試蝦頭油肉餅飯，將新鮮蝦肉切粒後加入肉餅中增添口感，加入秘製蝦頭油令其充滿濃郁的蝦油香氣，面層更加上酥脆櫻花蝦，還可以配上即煎燶邊蘭王蛋，滑溜蛋汁佐飯一流！
金飯館貳·零 肉餅·焗飯專門店
地址：旺角廣華街38號地舖（地圖按此）
電話：6303 7373
營業時間：12:00-22:00
延伸閱讀：旺角美食｜全新「金飯館貳‧零 肉餅‧焗飯專門店」 登場 必食蓮藕梅香鹹魚肉餅/蝦頭油肉餅飯/黑松露墨魚肉餅飯
3.民聲冰室：大坑名物肉餅山
提起大坑美食，不少人均會推介民聲冰室，其極具標致性的人氣名物肉餅山絕對是鎮店之寶，猶如小山丘的肉餅山（鹹蛋蒸肉餅）肉質香軟嫩滑且肉汁豐富，加少許略帶甜味的秘製甜豉油及漏油的鹹蛋黃更是一流，難怪輕易成為白飯小偷，多年來備受歡迎，早前更有特別推出鹹蛋肉餅冷凍餸包，方便食客買走。
民聲冰室
地址：大坑浣紗街16號地舖（地圖按此）
電話：6902 2688
營業時間：12:00-15:00、18:00-20:30
延伸閱讀：大坑民聲冰室推鹹蛋肉餅冷凍餸包！$60家中重現肉餅山 有原隻鹹蛋黃 網民：買個去露營都好
4.煙燻肉餅料理：全港獨有煙燻味肉餅！充滿儀式感
肉餅口味及配搭變化多端，本是中式菜式，但位於西九龍中心的煙燻肉餅料理就將肉餅來個新變奏，實行以西式烹調方法來烹製肉餅，標榜選用優質豬肉製作肉餅，以意大利海鹽及魚湯調味，並加入老雞、鮑魚及東非螺咀等多種材料，熬製三日提煉的精華，最後以煙燻技術帶出肉餅鮮味，原來是以蘇格蘭Bourbon桶木屑結合煙燻技術，令到肉餅充滿獨特威士忌酒香氣之餘，還能保持豐富的肉汁，推介煙燻原粒日本瑤柱配香菇肉餅及煙燻香菇蒸肉餅配東非螺咀等，每份肉餅均配上白飯、油菜及足料老火湯，喜歡試新派口味的肉餅飯不要錯過。
煙燻肉餅料理
地址：深水埗欽州街37K號西九龍中心6樓美食廣場6FC30-32號舖（地圖按此）
電話：8481 6159
營業時間：11:30-21:00
5.兩草：抵食香煎脆邊蛋肉餅飯
兩草早年設店在大坑，因價錢相宜備受歡迎，結業後隨即捲土重來，在尖沙咀、旺角及北角設店，足見人氣不減。香煎脆邊蛋肉餅飯是鎮店名物之一，其肉餅煎得外脆內軟且啖啖肉汁，再配上煎得香脆的太陽蛋，再加上蔥及豉油提升味道層次，佐飯佳品。
兩草
（尖沙咀店）
地址：尖沙咀棉登徑7號地舖（地圖按此）
電話：5784 2908
營業時間：08:30-21:30
（旺角店）
地址：旺角白布街16號地舖（地圖按此）
電話：2463 4646
營業時間：（星期日至三）12:00-16:00、17:00-21:00；（星期四至六）12:00-16:00、17:00-22:00；
（北角店）
地址：北角炮台山宏安道18號威德閣地下6號舖（地圖按此）
電話：3102 1938
營業時間：11:30-21:00
延伸閱讀：兩草旺角重開！前大坑人氣店 轉戰陸陸雞煲舊舖位？重溫肉骨茶、煎肉餅飯、咖央多招牌小吃
6.祥勝茶餐廳：生煎肉餅飯！鑊氣十足
大坑除了民聲冰室必去之外，祥勝茶餐廳也備受不少街坊歡迎，主打的生煎肉餅飯非常滋味，煎得香脆鬆軟的肉餅充滿鑊氣，再配上甜豉油用來佐飯，絕對大滿足。
祥勝茶餐廳
地址：大坑京街24號地舖（地圖按此）
電話：2890 9129
營業時間：06:00-18:00
7.金城茶餐廳：香煎肉餅飯！金黃酥脆
金城茶餐廳是大圍的人氣茶記，當中的香煎肉餅飯是人氣名物之一，甚有份量的肉餅大大件且非常厚身，煎得金黃酥脆，特別加入馬蹄粒增添香脆口感及甜味，配上特製豉油同吃份外滋味。除了白飯底之外，還可以另外配炒底，份外香口。
金城茶餐廳
地址：大圍積福街84號地舖（地圖按此）
電話：2602 6351
營業時間：06:30-19:00
8.屏山老地方：肉餅口味之最！多達55款
以肉餅闖出名堂的屏山老地方，看名字似是主打傳統肉餅，但亦有不少新派創作的肉餅，甚有驚喜。從最尋常如梅菜蒸肉餅、香煎鹹魚肉餅飯，新派的則有六重芝士煎肉餅飯、榴槤煎肉餅飯都有，肉餅口味多達55味，每日試一款肉餅都有排試，新鮮感十足。
屏山老地方
（元朗店）
地址：元朗屏山塘坊村32-33號地舖（地圖按此）
電話：2304 3288
營業時間：08:00-21:00
（土瓜灣店）
地址：土瓜灣美景街92號地舖（地圖按此）
電話：3482 0386
營業時間：07:00-21:00
9.炊澗小館：住家風味！力推燒原隻虎蝦蝦米肉餅
炊澗小館主打多款住家風味的小菜，每逢晚市都大排長龍，極受歡迎。傳統的鹹蛋黃蒸肉餅甚有人氣，蒸肉餅肉質嫩滑，特別加入馬蹄粒增添味道層次，份外爽口，配上香氣十足的鹹蛋黃，佐飯一流。如喜歡新派，推介燒原隻虎蝦蝦米肉餅，煎得香脆之餘，面層還有多隻彈牙虎蝦，配搭充滿新鮮感。每份肉餅均會配上中湯及飯，飯可以選擇十六穀米或者日本白米飯，極具彈性。
炊澗小館
地址：太古太茂路1號金殿台燕宮閣地舖（地圖按此）
電話：6790 7934
營業時間：11:30-21:30
10.肥佬生煎肉餅專門店：即叫生煎肉餅！必試芝士拉絲菠菜煎肉餅飯
位於天水圍的肥佬生煎肉餅專門店，主打多款特色口味生煎肉餅，款式多達50款以上，有傳統有創新，如麻辣牛肉煎肉餅、黑松露鮮元貝煎肉餅等，標榜即叫即煎，熱辣辣且充滿肉汁。推介蓮藕煙肉煎肉餅飯，肉餅配上非常爽口的蓮藕，比例恰到好處，另一款生煎肉餅推介芝士拉絲菠菜煎肉餅飯，充滿濃郁芝士香味，更有啖啖菠菜，如此配搭新鮮感十足。
肥佬生煎肉餅專門店
地址：天水圍天湖路1號嘉湖新北江商場1樓D12號舖（地圖按此）
電話：9518 3084
營業時間：（星期一及四休息）11:00-21:00
