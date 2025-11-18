天氣轉涼｜今晚市區最低氣溫 15 度
肌萎港移民後代奮發中病逝 美領事發文悼念：她鼓舞無數殘疾人士
患有脊髓肌肉萎縮症的香港移民後代王美華，上周五（14 日）在美國三藩市醫院中病逝，享年 51 歲。她創立了一個名為「殘障能見計劃」的網上社群，鼓勵傷殘人士建立自信互助互勉。美國駐港領事館今日（18 日）發文哀悼，寄語王美華的奮發精神能繼續啟發後世。
既是社運家，亦是天才作家
根據王美華（Alice Wong）家人在其 facebook 帳戶發表的訃告，王美華上周五在加州大學三藩市分校醫院因感染病逝，享年 51 。她的父母是香港移民，在美國出生，長大於印第安納州，家中有兩名妹妹，育有兩頭愛貓。家人形容她是勇猛的傷殘人士維權者、一位才華橫溢的作家，和一位社群組織者。
她在三年前寫下了一部著作：《Year of the Tiger : An Activist’s Life》（虎年：一位社運家的人生），家人希望在哀悼痛失女兒的同時，還能分享王美華遺留給大家的文字。該書回顧了王美華自己的童年，講述在學期間受到歧視和霸凌的經歷，但偏偏這些憤怒促使她成為倡導十大日日，把悲憤化為幫助他人的動力。今年她仍在撰寫一部關於殘障群體故事的著作中，奈何未能完成已被迫絕筆。
先天殘障的她最終在印第安納大學取得社會學雙學位，畢業後搬到三藩市攻讀碩士。至 2013 年，在她 39 歲那年，榮獲美國總統奧巴馬委任為美國身心障礙委員會成員。2014 年，王美華創立「殘障能見計劃」（Disability Visibility Project），為傷殘人士提供一個講述自己經歷的網上平台，並集結成書本。
「我會提醒自己，為何做我正在做的事」
王美華在去年獲得麥克阿瑟天才獎，作為對其倡議行動及激發其他傷殘人士的認同。她接受《衞報》訪問時曾說過，經常因政局而感到沮喪，但提醒自己，掌權者刻意蠶食大家的意志，迫使大家放棄，這時候，「我會提醒自己，我為何做我正在做的事，這樣就能讓我持續下去」。
美國駐港領事館在 facebook 發文悼念王美華，讚揚她一生致力推動殘疾權益、提高公眾意識及制度改革。透過倡議工作及寫作，她成功鼓舞無數殘疾人士，希望其精神可以繼續啟發後世。王美華的家人亦呼籲其友人、社群和粉絲向王美華生前的 眾籌項目，以完成其遺願。
