肛門求生術！ 當痔瘡遇上腸胃炎 4招助你快速復原

腸胃炎一來，常常伴隨腹瀉，不只腸胃翻騰不安，屁股也跟著遭殃。頻繁的排便會讓肛門紅腫、刺痛，甚至「坐立難安」。原來，當痔瘡遇上腸胃炎，護理不只要靠飲食調整，肛門護理也同樣重要！

腸胃炎期間可以食什麼？

�� 多補水＋電解質

腹瀉時，身體會流失大量水分和鹽分。記得補充水份及電解質、清湯。 �� 清淡、低渣、易消化

白粥、白吐司、蒸蛋、去皮水煮雞肉，都是對腸胃友善的「溫柔食物」。 �� 避開腸胃地雷

油膩、辛辣、乳製品、高纖食物，會增加腸胃負擔，最好等康復後再慢慢恢復。少量多餐是關鍵。

~

延伸閱讀： 10 顆病毒顆粒就能感染！諾如病毒來得又快又猛如何自保？

~

廣告 廣告

當痔瘡遇上腸胃炎就像雙重打擊。因為頻繁腹瀉會讓痔瘡腫脹、疼痛甚至出血。

為什麼肛門在腹瀉時特別痛？

肛門口有兩層「閘門」：內括約肌（自動控制，不需意識）和外括約肌（靠我們主動控制）。這兩層像大門一樣，平時緊緊關著，確保氣體與糞便不會隨意漏出。

肛門周圍的皮膚薄嫩，就像嘴唇一樣敏感。腹瀉時，糞便與腸液偏鹼，還帶有消化酵素，相當於「鹼水不停潑到皮膚上」，自然會引起紅腫、灼熱與疼痛。

舒緩肛門不適的小秘訣

�� 溫水清洗

每次排便後用溫水沖洗，再用柔軟紙巾輕拍乾，避免用力擦拭。 �� 溫水坐浴

每天 2～3 次，每次 10–15 分鐘，就像給肛門做小型 SPA，能放鬆括約肌、促進循環。 ❌ 避免刺激用品

含酒精、香料、防腐劑的濕紙巾，短期清爽，長期卻可能加重刺激。 �� 保護膜護理

清潔後薄塗無刺激性的潤膚膏（如凡士林），形成保護層，減少摩擦。

~

痔瘡定肛裂？一張圖教你分清＋護理要點

腸胃炎發作？痔瘡肛裂要更小心！

腸胃炎對痔瘡患者來說，就像「雙重打擊」。因為頻繁腹瀉會讓痔瘡腫脹、疼痛甚至出血。這時護理要更謹慎：

�� 適度藥物保護

排便後清潔，可使用痔瘡藥膏或栓劑，減輕腫痛。 �� 坐浴＋藥物並行

坐浴舒緩不適；若醫生有開藥，務必依指示規律使用。 �� 避免久坐與用力

不要久坐馬桶或過度用力，否則只會讓痔瘡惡化。 �� 康復後補纖維

急性期低渣清淡，康復後要逐步恢復蔬果與全穀攝取，避免便秘與痔瘡復發。 �� 痔瘡與肛裂的差別

很多人一覺得痛就以為是痔瘡，其實未必。痔瘡是靜脈腫脹，就像小水泡；而肛裂則是皮膚裂開，就像嘴唇裂縫。兩者護理原則相似，但如出現大量出血、劇烈疼痛或腫塊無法縮回肛門，必須及早就醫。

~

肛裂是皮膚裂開，就像嘴唇裂開，但發生在肛門皮膚，一「拉扯」就痛。

腸胃炎護理不能只靠「吃清淡」，也要照顧好肛門健康。尤其有痔瘡的人，更要多一份細心，才能讓腸胃與屁股一起安心「修養生息」。