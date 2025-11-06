肩傷動刀 NBA爵士中鋒凱斯勒整季報銷

【Now Sports】狀元古柏法拉格周三帶來精彩的「拆你屋」隔扣入樽，可惜完場前跳射炒粉，令達拉斯獨行俠在主場以99:101不敵新奧爾良塘鵝。自從加入NBA後，古柏法拉格（Cooper Flagg）的演出受人詬病，特別是上月敗給奧克拉荷馬雷霆一役，只得兩分進帳。不過，周三迎戰塘鵝，他在首節剩餘1分59秒時的一波快攻，接應拿治馬素的傳球，空中上演「拆你屋」隔扣入樽，而且在得分後還狠狠地盯著跌在地上的塘鵝前鋒馬高域治。不過，法拉格今場命中率仍然不高，19次起手只中8球，三分5射1中，包括在完場前3秒，他持球切入跳射打在籃框不入，無法替球隊追成平手打加時，鳴哨一刻還被對面同期進入NBA的新秀戴歷昆恩，捉住他後頸搖晃，疑似譏諷。這位新科狀元仍然獲得全隊最高的20分和貢獻了9個籃板，但獨行俠缺少安東尼戴維斯下，始終戰力大減，而教練傑特今場變陣，讓前7場打正選卻表現低迷的卡里湯臣打後備，出迪安祖路羅素打正選，但後者只打了20分鐘入9分，比起湯臣後備出場拿到11分更低。塘鵝則在錫安威廉臣缺陣下，反而連兩日的比賽都獲勝，薩迪比爾今場取得22分和9籃板，成為贈給獨行俠3連敗的最重要人物。

now.com 體育 ・ 2 小時前