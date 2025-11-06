雙11優惠｜全球酒店優惠一覽！
肩傷動刀 NBA爵士中鋒凱斯勒整季報銷
（法新社洛杉磯5日電） 美國職籃NBA猶他爵士今天宣布，球隊中鋒凱斯勒（Walker Kessler）因左肩關節唇撕裂接受手術，將缺席本季剩餘NBA賽事。
爵士表示，凱斯勒將於6日在洛杉磯動刀。
這位現年24歲、身高218公分的美國籍中鋒，本季出賽5場，場均得分14.4分、10.8籃板、3次助攻及1.8次阻攻。爵士在2025-26賽季開打以來相當掙扎，目前戰績3勝4敗。
凱斯勒是2022年NBA選秀的第22順位，生涯至今出賽201場，場均9.5分、9.3籃板、1.2助攻以及2.4次阻攻。
來自波士尼亞的7呎中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic），去年6月自夏洛特交易到爵士，過去兩場已頂替凱斯勒擔任先發中鋒。
