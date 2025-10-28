肯亞小型飛機墜機 機上12人恐已罹難

湯水食譜│姬松茸花膠海螺湯 滋陰清甜 乾躁又清涼的天氣，特別想飲碗又熱又滋潤的湯水，用姬松茸和海螺煲湯，滋陰又好味，配上烏雞湯水會尤其美味，海螺、花膠和姬松茸比較硬，煲之前最好至少浸半小時，煲好之後便可以連湯料一齊享用，即睇如何製作姬松茸花膠海螺湯：

Yahoo Food ・ 17 小時前