肯亞小型飛機墜機 機上12人恐已罹難

許紹雄逝世終年 76 歲
其他人也在看
湯水食譜│姬松茸花膠海螺湯 滋陰清甜潤喉轉季飲最啱
湯水食譜│姬松茸花膠海螺湯 滋陰清甜 乾躁又清涼的天氣，特別想飲碗又熱又滋潤的湯水，用姬松茸和海螺煲湯，滋陰又好味，配上烏雞湯水會尤其美味，海螺、花膠和姬松茸比較硬，煲之前最好至少浸半小時，煲好之後便可以連湯料一齊享用，即睇如何製作姬松茸花膠海螺湯：Yahoo Food ・ 17 小時前
前日相安倍晉三遇刺案 被告出庭認罪
（法新社東京28日電） 日本前首相安倍晉三2022年在奈良輔選時遭遇槍擊身亡，奈良地方法院今天首度開庭審理此案，此案被告山上徹也今天在法庭上認罪。他今天在法庭承認訴狀記載的內容，「全部都是事實，沒錯。法新社 ・ 9 小時前
法學生變怪屋偵探轉型真相！ 內田理央15年轉型路全曝光！
內田理央91年9月27東京八王子出生，166公分O型血，日本大學法学部2014畢業。大二被LesPros看上，一週後就去試鏡，2010年4月直接在《アイドルの穴》出道😲。Japhub日本集合 ・ 12 小時前
【HUAWEI 實用教室】一分鐘快速上手，幫 HUAWEI WATCH Ultimate 2 裝 eSIM
主流智能手機陸續加入 eSIM 功能，但其實後者早在穿戴裝置普遍應用；像 HUAWEI 旗下 WATCH Ultimate 2、WATCH 5、WATCH 4 等多款智能手錶，就已具 eSIM 功能，且安裝方法非常簡單。Mobile Magazine ・ 16 小時前
高市早苗：日本致力於從根本上強化防衛能力
（法新社東京28日電） 日本首相高市早苗今天表示，她將「致力於從根本上強化」日本的防衛能力，並指出日本正面臨「前所未見」的安全威脅。在東京附近的美國航艦喬治華盛頓號（USS George Washington）上，高市早苗與美國總統川普（Donald Trump）一同出席活動，她說日本正面臨「前所未見的嚴峻安全環境」。法新社 ・ 4 小時前
道奇球星貝茲獲頒克勒門特獎 表彰慈善事業貢獻
（法新社洛杉磯27日電） 美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇游擊手貝茲（Mookie Betts）今天獲頒2025年克勒門特獎，以表彰他在慈善事業上的傑出貢獻。大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）表示，貝茲是棒球運動的傑出品牌大使，以壓倒性票數獲頒克勒門特獎。法新社 ・ 8 小時前
西甲 ｜國家打吡敗陣 巴塞7球星拒絕放假主動加操
在班拿貝球場以1比2落敗後，巴塞現時已落後宿敵五分。隨着十一月國際賽期將至，球隊顯然需要作出多方面的改變。根據《SPORT》報道，7名巴塞球星拒絕放假主動加操。Yahoo 體育 ・ 2 小時前
越南順化市24小時降雨量破千毫米 刷新全國紀錄
（法新社河內28日電） 越南環境部今天表示，中部城市順化（Hue）24小時降雨量突破1000毫米，打破20多年前創下的全國紀錄。聲明指出，之前的24小時降雨紀錄為1999年的990毫米，地點同樣是在順化。法新社 ・ 7 小時前
挑戰維基百科 馬斯克推AI編輯Grokipedia
（法新社紐約27日電） 億萬富翁馬斯克旗下的AI新創公司xAI，今天推出AI線上百科Grokipedia，與線上百科全書維基百科（Wikipedia）競爭，馬斯克曾指控維基百科存在意識形態偏見。馬斯克表示，未來將推出更新的1.0版，並承諾這個新版本將會「好上10倍」，還說目前線上版本就已經「比維基百科更好」。法新社 ・ 8 小時前
刑事7人吐槽王變溫柔丈夫！ 白洲迅閃婚竹內亞實生子！
欸，白洲迅這傢伙超扯，1992年青森出生、東京八王子長大，178公分A型血，高中純粹鬧著玩去報第22屆ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト， 📷 結果殺進前30，被White Dream直接簽走！Japhub日本集合 ・ 8 小時前
亞馬遜裁1萬4000企業職缺
（法新社巴黎28日電） 美國線上零售巨頭亞馬遜今天宣布，為精簡營運，將裁減1萬4000職缺，但未說明對哪些部門實施。亞馬遜（Amazon）在官方網站聲明中強調致力於「進一步簡化行政程序、移除階層、重新配置資源，以確保我們將投資放在核心策略上，放在對顧客現有和未來需求最重要的領域上，從而更為壯大」，並表示這次人力精簡是有關工作的延伸。法新社 ・ 4 小時前
日本秋田縣熊襲事件頻傳 知事請求自衛隊支援
（法新社東京28日電） 日本秋田縣知事鈴木健太今天請求政府派遣自衛隊，協助因應一連串「極為嚴峻」的致命熊襲事件。日本北部秋田縣知事鈴木健太（Kenta Suzuki）向防衛大臣表示，「如果沒有自衛隊的協助，我們無法保護縣民的生命安全」。法新社 ・ 10 小時前
香水優惠｜BYREDO香水限時優惠半價起！皇牌BLANCHE低至$1,404／經典香水套裝不用$800
香水控注意！創立於2006年的瑞典奢華香氛品牌BYREDO於Zalora推出限時激減優惠，多款皇牌香水及香氛竟低至半價即可入手，當中連人氣的BLANCHE、ROSE OF NO MAN’S LAND等都列入減價清單，Yahoo購物專員計過，不少香水折後平近五、六百元，非常難得！無論大家是剛踏入香氛世界的新手，抑或是香水忠實用家，都絕對不能錯過今次Zalora的BYREDO香水優惠！Yahoo Style HK ・ 17 小時前
許紹雄病逝｜告別歡喜哥！76歲綠葉王許紹雄「器官多重衰竭」病逝
許紹雄病逝｜告別歡喜哥！76歲「綠葉王」許紹雄「器官多重衰竭」病逝。人稱「Benz雄」的香港資深藝人許紹雄，於10月28日凌晨2時30分安詳離世，享年76歲。經其家人透過好友黎芷珊向傳媒公佈，證實他因癌症引發器官多重機能衰竭而離世。 撰文：Medical Inspire｜圖片來源：許紹雄IG、Medical Inspire製圖Medical Inspire 醫．思維 ・ 11 小時前
許紹雄逝世｜佘詩曼道別契爺：老豆！雖然我很想你，但我不會再哭了
人稱「Benz雄」的76歲演員許紹雄日前入院，多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄仍因病情惡化，於今日（28日）凌晨離世。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
許紹雄逝世 Benz消費學神話不再
許紹雄離世震撼娛樂圈，他除了出名戲路縱橫，「Benz雄」外號更深入民心。不過從貴價車廠經營狀況，許紹雄倡議的「貴買平用」消費學可能神話不再。Yahoo財經 ・ 13 小時前
張柏芝內地節目遲上車被影后黑面鬧爆 真實人品遭網民議論紛紛
張柏芝當年憑甜美外貌大受歡迎，又藉周星馳電影《喜劇之王》一炮而紅，近年積極於內地發展，曾於直播產品活動中，短短兩小時就迎來破億銷售額，吸金力驚人。近日，張柏芝喺內地熱播綜藝《一路繁花2》中，被金雞影后何賽飛鬧爆：「你在幹甚麼呢」，同場嘅劉嘉玲都露出無奈神情。呢段互動瞬間引起討論，令網民對張柏芝嘅真實人品議論紛紛。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
許紹雄離世︱「Sir」字點寫成經典 演歡喜哥爆紅事業再創高峰
【on.cc東網專訊】有「Benz雄」之稱的許紹雄70年代參加TVB第一期藝員訓練班入行，並因以名車代步而獲得稱號，他曾轉往麗的電視，及後重返無綫演閒角為主，直至1984年憑《新紮師兄》「舅父東」一角為人認識，繼而成為「最強綠葉」，千禧年代更有多部作品膾炙人口，東方日報 OrientalDaily ・ 13 小時前
許紹雄逝世︳出身非凡做新人揸靚車返工被稱Benz雄 《使徒行者》歡喜哥成代表作
人稱「Benz雄」、現年76歲嘅演員許紹雄早前驚傳病危入院，其家人及多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄仍因病情惡化而離世。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
神基因認證！鍾麗緹15歲愛女Cayla「暴風抽高到172cm」 九頭身比例網驚：青出於藍
女神鍾麗緹的15歲小女兒Cayla（張凱琳）近日因一組機場照片掀起熱議！她不僅完美遺傳媽媽的招牌電眼與立體五官，身高更一路飆到172公分，修長比例與九頭身曲線讓網友驚呼：「根本青出於藍！」姊妹淘 ・ 1 天前