肯亞西部豪雨引發土石流 至少21死逾30人失蹤

（法新社奈洛比1日綜合外電報導）肯亞內政部長穆爾科門（Kipchumba Murkomen）表示，肯亞西部今天因豪雨引發土石流，造成至少21人身亡，逾30人下落不明。

這起土石流發生在深夜，地點位於肯亞西部的馬拉奎特東區（Marakwet East）。肯亞目前正值雨季。

穆爾科門在社群平台X上表示：「我們已確認這起災難造成21人喪生。根據家屬通報，還有超過30人失蹤。」

他說，在夜間，搜救行動已暫停。

肯亞紅十字會在社群媒體上傳空拍畫面，顯示大規模土石流，以及暴洪漫淹廣大區域。

紅十字會表示，他們正在與政府協調救援工作，包括動用飛機運送傷者。

紅十字會聲明指出：「一些災區因洪水氾濫及道路阻斷，救援人員很難進去。」（編譯：紀錦玲）