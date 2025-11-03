肯亞長跑名將基普柯吉：兩年內七大洲各跑一場馬拉松

（法新社紐約2日電） 兩屆奧運馬拉松冠軍、肯亞長跑名將基普柯吉（Eliud Kipchoge）宣布，他將在未來兩年內於七大洲各跑一場馬拉松，為他所關注的公益事業募款，同時仍會持續參加菁英級賽事。

基普柯吉今天跑完紐約馬拉松後公布這項名為「世界巡迴」（World Tour）的計畫。這位曾創世界紀錄的長跑傳奇以2小時14分36秒完賽、名列第17名，贏得中央公園沿途觀眾熱烈喝采。

基普柯吉的經紀團隊在聲明中表示：「這趟前所未有的兩年旅程，基普柯吉將跑遍全球七大洲的馬拉松賽事，同時維持菁英水準的競賽狀態。」

「此計畫旨在激勵全世界投入跑步運動，並為『艾利烏德．基普柯吉基金會』（Eliud Kipchoge Foundation）募集資金，以支持全球的教育與環境倡議—這正是基普柯吉深切關懷的兩項志業。」

在今天比賽前，基普柯吉曾告訴 Olympics.com，他希望能在南極洲長跑。他稱這項新計畫讓他有機會嘗試極端挑戰、激發自己的潛能。

即將於4日滿41歲的基普柯吉在聲明中表示，他的環球計畫將讓他「不僅為紀錄而戰，更為人而跑」。

「我想繼續挑戰自我、跑出最佳表現，同時啟發他人、回饋社會，並提醒大家：人類沒有極限。」