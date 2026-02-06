育兒教養｜調查：家長普遍親職壓力指數偏高 專家4招教路照顧親子情緒

常說學童壓力爆煲，但家長作為孩子的避風港，背後亦承受著無形的壓力。香港小童群益會於去年10月進行問卷調查，了解家長在照顧孩子上的需要，共收集4,372份有效問卷。調查發現，22.5%家長親職壓力指數偏高（53-70分），1.2%達嚴重程度（71分或以上），平均分為44.64。當中若子女年齡較小或親職壓力指數較高的家長，同樣較關注子女的情緒問題。

小朋友課業壓力大，但家長的壓力也不容忽視。（圖片來源：Shutterstock）

以下有幾項小貼士，幫助家長照顧自己同時照顧子女情緒需要，降低親職壓力：

一、 接納自己和孩子都可以有情緒

情緒與生俱來，讓孩子學習情緒管理的第一步，是家長應該先穩定自己情緒，亦要學習接納孩子不同情緒，不要試圖改變他們感受，更加不要用說話打擊，例如避免說：「不要再哭了」、「這件事沒有甚麼好哭的」。當孩子訴說不愉快或奇怪的經歷，父母的情緒可能會受到影響，這個時候應該保持冷靜，避免過度驚訝或責備。讓孩子知道：「無論發生什麼事，爸爸媽媽都會支持你，跟我說任何事情都是安全的。」

二、教導孩子辨認情緒

年紀較少的孩子未必懂得以言語表達自己的感受，多半以哭鬧表達。家長要保持耐性之餘，亦可以教導他們清楚表達自己的感受，例如「傷心」、「不舒服」、「不喜歡」等，讓他們認識這些與情緒字詞。日常也可以透過遊戲或小故事，在安全環境下讓他們體會各種情緒。

三、建立開放溝通氛圍：讓孩子敢於開口

守護孩子的核心在於「溝通」，家長可以每天抽出10至15分鐘「優質時間」，放下手機，專心傾聽孩子分享他們在校園生活中的點滴。亦可以用說話，例如：「你覺得怎樣啊？」、「今天是不是發生了甚麼事？」去引導孩子嘗試表達自己。藉著每日的親子時間，有助增加孩子的安全感，亦讓父母更了解他們的需要。

四、家長自我關懷：穩定情緒是最好守護

育兒壓力有時會讓家長感到情緒波動，當家長情緒不穩定時，亦會容易影響孩子。香港小童群益會調查發現，當孩子有品行問題、多動等，以及親職壓力指數越高，家長較傾向認同以體罰回應，當中有39.2%的家長過去一年曾因子女問題而施以體罰，其中間中或經常體罰者佔6.7%。

因此，在育兒的過程中，家長的自我關懷同樣很重要，當您感到憤怒或疲憊時，不妨先深呼吸，必要時可以暫時離開現場冷靜一下。尋求配偶、朋友或專業社工的支援並不可恥，唯有身心健康的家長，才能為孩子提供穩定的保護。如果在管教或保護子女方面遇到任何困難，記得向尋求專業人士諮詢。讓我們牽著孩子的手，伴隨他們在安全的陽光下茁壯成長。

香港小童群益會

陽光校園幼稚園駐校社工服務

駐校社工 李靄慈姑娘

