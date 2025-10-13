肺塵埃沉着病補償基金委員會45週年展覽暨全港首個「沙塵仔」明星見面會圓滿結束 數千名市民參與展覽 見證職業健康教育創新里程

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月13日 - 肺塵埃沉着病補償基金委員會（基金委員會）舉辦的45週年展覽暨全港首個「沙塵仔」明星見面會，昨日在黃大仙中心北館中庭圓滿落幕。一連兩天的活動共吸引近數千名市民參與，透過創新的互動體驗，將職業健康教育融入趣味遊戲和表演中，讓市民在歡樂氛圍中提升預防肺塵埃沉着病及間皮瘤的意識。



「沙塵仔」明星見面會與互動展區 寓教於樂廣受歡迎



作為全港首個「沙塵仔」明星見面會，活動以其創新形式廣受市民歡迎。基金委員會吉祥物「沙塵仔」首次以真人玩偶造型登場，在多個時段與市民親密互動，除了與觀眾合影留念外，更帶領小朋友參與「吹氣球測肺活量」和「防塵口訣挑戰賽」等互動遊戲。現場設置的多個互動專區，包括「沙塵仔服裝設計工作坊」、「護肺勇士挑戰站」、「沙塵仔吉祥物拍照區及扭蛋機」等，均吸引大批市民參與。各個展區不時出現排隊人潮，家長與子女一同投入其中，在歡樂氛圍中認識基金委員會，以及肺塵埃沉着病和間皮瘤相關的防預知識。



45週年活動籌組工作小組主席廖聖鵬工程師表示：「我們特別設計了全港首個『沙塵仔』明星見面會，將職業安全教育轉化為寓教於樂的體驗。看到這麼多市民，特別是年輕家庭積極參與，證明創新教育方式能有效提升大眾對肺塵埃沉着病及間皮瘤的預防意識。未來我們將繼續推動更多元化的社區教育活動，讓『沙塵仔』走進更多社區。」



護肺煮食大賽與舞台表演 精彩節目輪番上演



活動另一重頭戲「護肺煮食大賽」與多場舞台表演相得益彰，為市民帶來豐富的視覺與味覺體驗。大會邀請星級名廚陳國強先生、營養師陳國賓先生與基金委員會主席林健榮測量師，MH及45 週年活動籌組工作小組主席廖聖鵬工程師一同擔任評審，參賽者現場炮製「潤肺雪梨盅」、「爽脆西芹炒百合」及「清潤白蘿蔔釀肉」三道護肺菜式。另外，舞台區輪番上演八段錦及詠春表演、花式足球與花式搖搖等精彩節目，將職業健康理念與娛樂表演完美融合，現場氣氛熱烈，掌聲不斷。



45週年展板見證使命歷程 傳承職業健康使命



會場內特別設置的「45週年里程碑展板」以清晰時間軸呈現基金委員會自1980年成立以來的重要發展軌跡，透過豐富圖文展示歷年重大政策里程碑與服務成果。市民亦可觀看及比較患有肺塵埃沉着病及健康肺部的X光肺片，從而加深對肺塵埃沉着病的認識。



基金委員會主席林健榮測量師，MH表示：「基金委員會一直秉持『以人為本』的理念與專業精神，從初期提供的補償服務，逐步拓展至肺塵病及間皮瘤的預防教育、患者的復康支援，以及相關科研項目資助。過去45年，我們累積了豐碩成果，這些經驗將成為推動預防肺塵病及間皮瘤新篇章的堅實基礎。本次展覽將帶大家回顧基金委員會45年來的重要成果和里程碑。」



肺塵埃沉着病補償基金委員會45週年活動詳情請瀏覽：https://www.pcfb.org.hk/anniversary45.php



https://drive.google.com/drive/folders/1pOHWNfXlTyRyHccA8y5yy8EK043-jXEN?usp=sharing



