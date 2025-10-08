衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
肺塵埃沉着病補償基金委員會45週年展覽暨全港首個「沙塵仔」明星見面會本週末登場 齊玩齊學護肺之「道」，親子同樂好去處
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月8日 - 肺塵埃沉着病補償基金委員會（基金委員會）45週年展覽 暨全港首個「沙塵仔」明星見面會將於週末（10 月 11-12 日）正式登場，一連兩天假黃 大仙中心北館中庭舉行。今年活動特別打造全港首個「沙塵仔」明星見面會，透過多元互 動體驗推廣預防肺塵埃沉着病及間皮瘤的資訊。
基金委員會主席林健榮測量師，MH及45週年活動籌組工作小組主席廖聖鵬工程師將親臨 現場，分享基金委員會 45 年來在預防肺塵埃沉着病及間皮瘤的成果與未來展望。兩位嘉 賓將於媒體預覽時段率先介紹展覽亮點，並與吉祥物「沙塵仔」一同與傳媒互動。
是次「沙塵仔」明星見面會將帶來連場精彩活動，包括首日由病人組織呈獻的八段錦及詠 春表演，以及緊張刺激的「肺部挑戰擂台」，即場報名參賽即可獲得超市現金券高達$500 （數量有限，先到先得）。同場還有花式足球及花式搖搖表演，展現活力與健康的完美結 合。次日重頭戲「護肺煮食大賽」將邀請星級名廚陳國強師傅與營養師陳國賓先生進行 烹飪示範，參賽者將同台較量，炮製具潤肺功效的養生菜式。壓軸環節設有「肺部小知識問答」，以輕鬆手法推廣預防肺塵埃沉着病及間皮瘤的資訊。
活動期間，「沙塵仔」將首度現身，與市民近距離互動玩樂。現場更備有「沙塵仔」限量 版紀念品，連同多項趣味遊戲與表演，為參加者帶來充滿歡樂的難忘體驗。
展覽將於 10 月11日至12日，一連兩天在黃大仙中心北館中庭舉行，歡迎親臨現場，參與這個集教育 與娛樂於一身的職業健康嘉年華。Hashtag: #肺塵埃沉着病補償基金委員會
https://www.pcfb.org.hk/anniversary45.php
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
新聞稿由客戶提供
