胃癌風險高6倍 專家全面解析腸化生
腸化生是胃癌先兆？認清發病原因，提早介入守護健康！
什麼是腸化生？
腸化生是一種胃黏膜細胞異常改變的病理狀態，正常胃黏膜被類似腸道細胞的組織所取代，通常與慢性胃炎、幽門螺旋桿菌感染或長期胃酸逆流等因素相關。雖然腸化生本身多無明顯症狀，但它是胃癌的潛在癌前病變因素，與胃癌的發展有一定關聯性，因此早期發現與管理十分重要。
~
腸化生的常見症狀
腸化生早期通常沒有明顯症狀，多在接受胃鏡檢查時被意外發現。若合併慢性胃炎或胃潰瘍，患者可能會出現：
上腹脹痛
灼熱感
消化不良
腹脹
打嗝
食慾減退
胃酸倒流或噁心等不適
嚴重時甚至可能出現嘔吐
若症狀包括：
持續性胃痛
吞嚥困難
體重無故減輕
黑便或吐血
這些情況可能提示腸化生已進一步惡化，甚至接近癌前病變。
~
延伸閱讀： 從瘜肉到癌症？ 40歲後不可忽視的腸胃鏡檢查！
~
如何診斷腸化生？
診斷腸化生通常需結合多項檢查，以提升準確性。其中最關鍵的是：
胃鏡檢查：醫生會透過內窺鏡觀察胃黏膜，評估是否出現紅腫、糜爛或細胞異常。檢查過程一般在輕度鎮靜下進行，約需10至20分鐘。如發現可疑病灶，醫生會同時取樣進行切片化驗，以確認是否為腸化生，並進一步判斷其類型與嚴重程度。
血液檢查：有助了解是否感染幽門螺旋桿菌。對於高風險人士，如有胃癌家族病史或長期胃病者，醫生亦可能建議進一步接受電腦斷層掃描或超聲內視鏡檢查，以評估胃部深層結構並排除其他潛在問題。
腸化生的治療與控制
腸化生雖然是一種不可逆轉的病變，但若能及早調整和改善生活方式，仍有機會有效延緩惡化或降低癌變風險。
若確診腸化生與幽門螺旋桿菌感染有關，患者應接受抗生素聯合質子泵抑制劑的療程，以根除細菌、減少胃黏膜炎症，從而防止病變進一步惡化。
對於症狀不明顯的患者，定期進行胃鏡檢查，有助於監察細胞變化，及早發現潛在問題。
至於出現高度異常細胞或早期癌變的情況，目前已有如內視鏡黏膜下剝離術（ESD）等微創治療方式，可精準切除病灶，減少對身體的傷害，且恢復期相對較短。
無論採用何種治療方式，患者日後均應注重飲食與生活作息，避免進食辛辣、刺激性或過鹹的食物，並培養規律作息、戒煙限酒等健康生活習慣。
總括而言，腸化生雖然不等同於癌症，但確實是一個不容忽視的風險因素。透過定期檢查、針對性治療，以及改善日常生活習慣，有助有效降低相關風險，並減少病變惡化的可能性。如出現胃部不適、消化系統問題，或本身屬於高風險族群，建議及早諮詢專業醫生意見，及早為自己的健康把關。
~
