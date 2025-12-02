騙徒自稱大埔災民尋死求借錢 記者聯絡捐款者查證踢爆大話
背後真相曝光 楊冪澱粉照吃還不超過50公斤
[NOWnews今日新聞] 39歲「陸劇女王」楊冪憑《仙劍奇俠傳三》、《小時代》、《宮》等代表作叱吒娛樂圈，先前更在《生萬物》素顏、增重揣摩村婦，力拚成為實力派演員。近日楊冪私下用餐的影片在微博瘋傳，她一口「消滅」壽司又大啖麵條等澱粉，讓人好奇女神體重始終維持50公斤以下的秘訣，其實楊冪遵守「一口原則」，不過量攝取澱粉，才有人人稱羨的不科學身材。
曝光的影片，楊冪頂著妝髮，身穿睡袍，看似剛忙完工作，特地開直播分享放飯實況，只見嘴裡還有食物的她，用筷子夾起一大塊花壽司，沾了芥末便全往嘴巴送，連工作人員都驚訝說：「這一口一個呀？」接著，楊冪夾起肉醬麵，也是大口吃下，對精緻澱粉完全不忌口。
楊冪嗑澱粉的舊片段登上微博熱搜，網友看了表示：「一口一個...」、「保持身材不易，吃飯自由值得守護」、「她想吃就吃，想保持（身材）就保持，自律的人」、「給我看餓了！」
出道35年嚴格控管體重 「一口原則」從來不破戒
入行超過30年的楊冪，體重皆控制在45至48公斤範圍內，即便懷孕也只胖到50公斤，且生完迅速回到產前的蜜蜂腰、仙鶴腿體態，她過去多次在吃播中吃下澱粉類食物，不過重點為嚴格控制分量，每餐都僅允許自己吃一兩口，就算錄美食節目也不例外，不讓易生脂肪的澱粉在體內推積。
絕對不允許自己變胖子 楊冪：變胖是對自己不負責
曾經有記者在採訪中問楊冪，最不能接受自己變胖還是變老，她說：「都能接受，變胖更受不了，因為變老是每個人都控制不了的，變胖是自己對自己不負責。」令外界見識到女神出道至今始終保有當女明星的自覺。
資料來源：偶像行為大賞微博
