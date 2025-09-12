鍾嘉欣專訪（下）愛老公無悔放下一切出嫁
胎兒DNA檢測革命性突破：香港Zentrogene攻克雙胎精准性別鑒定難題
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月12日 - 立足香港的國際基因檢測機構Zentrogene化驗所（三愛健康集團01889.HK）宣布， 推出基於高通量測序（NGS）的'Y- 精准'檢測技術。這項香港本土研發的創新成果徹底解決雙胎 妊娠性別鑒定行業痛點，突破傳統qPCR平台局限，首次實現龍鳳胎精准識別，並顯著提升胎兒游離DNA檢測精准度。
傳統方法僅能定性判斷Y染色體存在，無法區分雙男胎與龍鳳胎，對減胎術後殘留男性cfDNA 的識別存在盲區。香港Zentrogene通過NGS技術實現三大突破：
1. 胎兒信號評估：通過全基因組SNP位點掃描判斷是否存在胎兒信號，並精准評估胎兒濃度，以 及胎兒信號個數；
2. 污染識別技術：區分檢測到的小信號以及其中的Y染色體片段，是因為污染引入的假信號，還 是胎兒釋放的真實信號；
3. 雙胎精准評估：通過對X和Y染色體片段分別獨立分析，精准區分龍鳳胎和兩個男胎的情況。
作為香港基因檢測領域創新先鋒，Zentrogene同步構建一代（Sanger）、二代（NGS）形成覆 蓋孕前、產前、腫瘤的全球技術矩陣。此次NGS平台突破彰顯其'技術驅動全球化'戰略，立足 香港持續輸出精准醫學解決方案，服務海外市場，推動基因科技惠及全球家庭，用精準守護每一 份期待！
詳情請訪問：
https://www.zentrogene.com/
https://www.zentrogene.com.hk/
官方合作聯繫方式：
电话：+86 18051865085(微信同號)
Telegram：+855 99990026
Facebook：Zentrogene
Hashtag: #Zentrogene
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
新聞稿由客戶提供
