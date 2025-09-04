Yahoo 娛樂圈《阿龍》專訪 鄭中基否認乘勢復出
胡子彤準備身心拍《城寨》後傳 陳凱琳陪阿仔入學迎新
【on.cc東網專訊】藝人陳凱琳（Grace）、胡子彤、何啟華、葉振弘及賴慰玲等昨日（3日）現身會展出席時裝活動。胡子彤受訪時表示小學6年級時曾以將軍造型參與學校的時裝秀，但入行後就未曾試過，問到有機會他會否想嘗試，他則指：「試吓囉…（咁猶豫？）因為係我心目中行show嘅model一定全部都係好高大，但如果有一個我咁啲標準身材行嘅show就可以行。（泳裝騷呢？）我着泳褲都係沙灘褲，小學以後就冇着過三角褲。（性格保守？）我係性格怕醜。」
提到《九龍城寨之圍城》導師鄭保瑞接受訪問時透露過往的拍攝事，胡子彤就重提當時拍攝時被伍允龍意外踢中下巴導致要縫針一事，笑言最終被愧疚的伍允龍請飲了三杯珍珠奶茶。至於提到即將開拍後傳《終章》，他就指已預計到會有非常之大的運動量和長時間的拍攝工作，故正開始準備心態和身體，又指不會因之前受傷而對打戲有陰影，反而感到相當期待。
Grace受訪時開心分享自己近日去大仔剛升讀的傳統男校參與迎新日，相當積極的她6點起床7點出門，到達後發現小朋友與家長要分開，小朋友們去學習排隊，而家長則進行team building活動，她指藉此認識到很多不同的家長。她續指活動當中原來有考試環節：「其實得兩三頁係簡單嘅，但對我最唔簡單就係中文，我就用咗我有限嘅中文同讀劇本時學習到嘅中文盡力去做。（成績點？）合格啊。（有無拎畀仔仔晒命？）我有畀老公睇囉，我話下次不如你試吓。」更笑言之後要努力學習中文，希望能親力親為輔導到仔仔的中文功課。
提到老公鄭嘉穎早前帶同大仔旅遊，Grace表示老公拍片一向很一般，亦早在他們出發前提醒他拍多些片段留下回憶，最終老公拍了約五十多條影片回來後交給她剪片，但她亦指感覺到兩父子都很開心，仔仔更不斷向她分享旅程中的美食。另外兩夫妻上月度過了7周年結婚紀念日，她則笑言沒有7年之癢，又指上月亦有數個重要日子要慶祝，所以7周年便簡單食晚飯慶祝，自己送給老公的禮物便是幫忙剪父子旅遊片，而老公送給自己的禮物便是早前擔任自己網上頻道節目其中一集的來賓。
提到今屆港姐，Grace就指因為自己8月相當忙碌，因此沒有時間收看和留意，不過對於網民對出爐港姐們的爭議，她則表示：「審美嘅角度每一個人都唔同，我自己都係選美出身好明白，不過我覺得有勇氣踏上呢個舞台嘅女仔都值得去欣賞，所以就抱住呢個心態唔好批評人啦。」
