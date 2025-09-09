胡定欣廣州登台造型出事 電髮加貼身歌衫被嘲似「師奶仔」

近年唔少TVB藝人返內地或者去大馬登台，畢竟佢地喺兩地仲好有叫座力。早前視后胡定欣都北上廣州開個唱，新秀出身嘅定欣唱功好實力不容置疑。不過今次定欣都有甩轆位，係造型！

胡定欣

網上片段可見，胡定欣演唱快歌《隆重登場》時，以貼身透視歌衫造型喺觀眾席「隆重登場」，但係就俾網民笑佢配埋電髮造型，十足師奶仔咁。

胡定欣

不過睇返其他片段，定欣另一套紫色裙跟長boot造型就似樣好多，而且當晚定欣多次落到觀眾席同fans接觸，唔少人都話睇得好開心。當晚連胡定欣喺《衝上雲霄》嘅阿哥馬德鐘都專程撐場，相信觀眾應該好滿意！

胡定欣落到觀眾席唱歌