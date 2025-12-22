荃灣中心法團未開大會先「推薦」工程顧問惹業主質疑
胡定欣悉心佈置巨型聖誕樹 曝光新婚豪宅內貌
視后胡定欣喺今年10月藉中秋佳節喺社交網站PO出與醫生陳建華（Akin）唯美婚照，無預警宣布二人已結婚，獲得全城祝福。佢曾指結婚係計劃咗一年，並非倉促，佢同老公係達成共識完成結婚儀式後先同大家講，甚至連好朋友都唔知情。新婚燕爾嘅定欣心情大靚，仲喺社交網站上載悉心佈置巨型聖誕樹嘅照片，更曝光豪宅內貌。
胡定欣榮升「醫生太太」，今年亦係二人婚後嘅第一個聖誕節，日前胡定欣喺社交網站上載悉心佈置豪宅內巨型聖誕樹嘅照片，佢落手落腳為2米聖誕樹掛上裝飾，巨型聖誕樹放喺客廳角落，配上暖色系燈光，洋溢著濃厚聖誕氣氛。
