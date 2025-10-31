胡定欣接收胡杏兒電波呼籲終蒲頭 獲贈重手龍鳳鈪：要戴住岀Show

視后胡定欣早前藉中秋佳節於社交平台PO出與醫生男友陳建華（Akin）唯美婚照，宣布二人已結婚。胡定欣與老公喺紐西蘭舉行婚禮，畫面唯美如畫；不過，原來二人嘅婚事相當保密，就連閨密團「胡說八道會」竟全不知情，更加冇收到邀請。與胡定欣交情深厚嘅胡杏兒喺早前接受訪問時高調放話：「嗱！你好搵我喇，而家我經過大氣電波呼籲。」然而，胡定欣喺昨日（30日）終於喺社交平台分享與胡杏兒見面嘅片段和照片，姐妹情堅如磐石。

從胡定欣嘅帖文中看到，胡杏兒和老公李乘德送咗一對有分量嘅龍鳳鈪畀胡定欣，胡杏兒親自為胡定欣戴上龍鳳鈪，而胡定欣更加笑得「見牙唔見眼」，寫道：「好姊妹果然係講得出做得到，佢真係打咗對龍鳳鈪俾我做禮，無論金價有幾高，我都會好好收藏！Thank you Sis!~ 哈哈！下次要戴住岀Show!!」唔少網民都話留言祝福胡定欣，又指有個好姐妹真係好幸福，胡杏兒亦回應指：「能夠親自幫妳帶起哩對龍鳳鈪，我真係好欣慰！🥹🥰👰🏻🤵🏻♂️❤️」

此外，胡定欣亦有相約陳山聰夫婦﹑單立文和太太胡蓓蔚﹑袁偉豪張寶兒夫婦相聚，PO出大合照，寫道：「呢班村民太了解我…陳山聰生日又話嚟唔到，Uncle Ben的Message又唔覆，一定係有d野😂係呀！咪就係岀嫁囉🩷終於可以同你哋分享啦! 多謝大家體諒我如此口密!~😘😜」其中，陳山聰、胡蓓蔚、張寶兒都有留言祝賀，胡蓓蔚直言胡定欣蠱惑，但相信一切都係最好嘅安排。

