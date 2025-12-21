胡定欣新婚後過首個聖誕節 布置巨型聖誕樹意外曝光超豪巨宅

視后胡定欣今年10月無預警下嫁醫生男友陳健華，於新西蘭秘婚後正式成為人妻。新婚燕爾的她心情大好，分享新婚後首個聖誕的布置片段，更曝光豪宅內的闊落客廳及巨型聖誕樹瞬間成為網民焦點！

定欣自從由「黃金剩女」變身「醫生太太」後，整個人散發出陣陣知性美。她日前在社交網分享於豪宅布置聖誕樹的照片，她親自落手落腳為聖誕樹掛上裝飾，而該棵聖誕樹分量驚人，見逾兩米高的巨型聖誕樹幾乎觸及天花板，放在闊落的客廳中依然顯得游刃有餘，而客廳色調簡約大氣，配合暖色系燈光，節日氣氛濃厚。而胡杏兒夫婦送龍鳳鈪給她時，她曾稱當日在她家中打邊爐，低調盡顯奢華生活。

定欣今年唔聲唔聲成為人妻。

布置巨型聖誕樹。

落地玻璃，更添氣派！

冇番咁大間屋真係擺唔落。