胡定欣無預警宣布嫁醫生男友陳健華 湖光山色下影婚照

43歲嘅胡定欣舊年公開戀情，同醫生男友陳健華Akin愛得甜蜜，早前定欣北上開show，Akin更睇足3場。估唔到胡定欣今日趁住中秋佳節，喺IG宣布同Akin日前已經完婚，並公開多張喺湖光山色拍下嘅婚照。唔少圈中人都有留言祝賀。

早前有報導指陳健華係外科醫生，更曾經參與無國界醫生工作。Dry咗多年嘅定欣，據知係由圈中知名媒人阿Bob林盛斌同洪永城介紹下認識Akin。二人相戀後不時同場現身，有人見過胡定欣同Akin喺商場行街，之前更一齊北上捧場支持袁偉豪。

胡定欣同Akin（右一）之前一齊北上捧場支持袁偉豪，令Akin真身曝光

9月底，胡定欣出席宣傳時被問到有冇考慮結婚時，不置可否咁話「過程嚟嘅啫，適當時候做適當嘅嘢」。估唔到個「過程」同「適當時候」嚟得咁快，恭喜晒！

