胡定欣男友正面長相曝光成焦點 網民激讚身型高大有夫妻相

胡定欣男友正面長相曝光成焦點 網民激讚身型高大具夫妻相：有高度成個感覺已經型晒

胡定欣於去年成功脫單，於今年元宵節公開與醫生男友陳健華（Akin）外遊滑雪照。胡定欣不時被網民偶遇行街拍拖，又與洪永城梁諾妍夫婦Double Dating，愛得甜蜜。日前，胡定欣帶同男友現身袁偉豪於潮州舉行嘅音樂會，有網民將影片分享至社交平台，令胡定欣男友正面長相曝光，引起話題。

袁偉豪於潮州舉行音樂會，好友胡定欣於IG限時動態上載袁偉豪彈電結他嘅演出片段，表示：「完全感受到你真係好鍾意夾Band！」有網民於社交平台以「是胡定欣呀！好開心啊！」為題分享影片，寫道：「胡定欣都來佐（咗）啦，真人好靚，我記得第一次識佢係佢係湖南台參加佐舞動奇跡啊，可能都要二十年啦，點解女神都係冇變化。」從短片中看到，袁偉豪、張寶兒正在與胡定欣和其男友Akin合照，Akin仲將手搭喺胡定欣肩膊上，非常甜蜜。唔少網民都將焦點放喺胡定欣男友身上，激讚佢身型高大：「她男朋友好高呀」、「雖然個樣一般，但有高度成個感覺已經型哂」」、「本人靚仔滴哈哈哈」等等，又指胡定欣與男友極具有夫妻相。

胡定欣男友Akin畢業於香港中文大學內外全科及英國愛丁堡皇家外科醫學院，係一名外科醫生，曾於公立醫院工作，現已轉為私人執業， 2012年加入無國界醫生，曾到巴基斯坦、南蘇丹等地方。胡定欣被問及會否與男友結婚，佢就曾表示現時與男友相處開心，之後先會為結婚作打算。

