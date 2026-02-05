胡定欣自揭去年年尾已完約 積極向內地市場發展 享受二人世界未計劃生B

焦點

TVB兩屆視后胡定欣昨日（4日）藉立春於社交平台發文宣布離巢TVB消息，今日（5日），定欣出席公開活動再回應相關消息，透露去年年尾已完約，希望未來有新挑戰及新衝擊，更表示會積極向內地市場發展；而前東家TVB亦有派員採訪，定欣亦表示雙方關係良好，不排除未來仍會合作。

胡定欣受訪時透露離巢原因，希望可以於2026有新開始，跟隨多些自己心意挑選工作及合作：「過去幾年都會喺唔同時間、唔同原因、唔同環境因素都會有唔同諗法，喺工作上我都要有新衝擊，對我自己都要有新嘅衝擊，我覺得你哋都想見到我做啲新嘅嘢！我覺得要出去同唔同嘅人合作，刺激自己係好緊要！」

至於未來工作大計，定欣表示現時市道環境「有咩都要做」， 亦透可會積極向內地市場發展，更因此向好姊妹胡杏兒請教心得。 不過，定欣表示暫時未有成立工作室計劃，希望可以了解多點工作銜接等，而非被動等待工作及單靠經理人處理。提到與TVB關係，定欣透露屬多年夥伴，大家愉快結束，將來若TVB需要自己亦會幫忙，大家互相支持，不排除所有合作機會。

定欣被問到老公看法，定欣甜爆提到老公對自己無限支持令自己亮滿信心：「佢係百分百支持我，無論我做啲咩都好佢都好Support我，呢個決定佢都好支持我，所以好實在！」至於會否有生育大計，定欣表示與老公仍非常享受二人生活，2026仍會主力發展事業，其餘事情之後再計劃。

