專訪｜方力申分享太太懷孕趣事竟被師奶鬧？
胡定欣與老公相約媒人Bob及洪永城飯聚 網民留言：救救李施嬅吧
視后胡定欣早前藉中秋佳節喺社交網站PO出與醫生陳建華（Akin）唯美婚照，宣布二人已結婚。胡定欣與老公喺紐西蘭舉行婚禮，畫面唯美如畫；不過，原來二人嘅婚事相當保密，就連閨密團「胡說八道會」竟全不知情，更加冇收到邀請。胡定欣返到香港後陸續相約好友飯聚，好似近日佢同老公就與媒人林盛斌（Bob）夫婦及洪永城（Tony）夫婦飯聚。
飯聚結束後，林盛斌、洪永城及胡定欣都分別喺社交網站上載照片及留言，林盛斌：「幾年前，我記得我同你講過：「阿定，我會努力幫你搵一個好嘅另一半！」我仲好firm咁話，我講得出，一定會做到。恭喜陳醫生，恭喜陳醫生夫人，多謝你哋餐飯，多謝你哋嘅驚喜禮物。好高興嘅一個晚上，傾到癲咗，食到癲咗，期待咗呢個飯局好耐，終於搞得成。祝你哋幸福快樂，開開心心，甜蜜美滿」、洪永城：「任務完成 還有誰？Mission completed !! 介绍完，而家婚都結埋，食埋慶祝飯啊，下一步做啲咩?打網球啦 mixed double👌 ，而老婆就要滑雪😌😌 識做啦 #紀念這一刻 #恭喜晒陳生陳太」及胡定欣：「識左你哋咁耐，點會諗到~~~條紅線一直收埋喺你哋手 🪢@bob_lamshingbun @guruhung 人與人之間嘅緣份就係咁奇妙，這麼近那麼遠，走一大個圈先遇上，傾到笑到傻咗，大家都要開心身體健康，繼續打邊爐打網球同滑雪啦!~」
洪永城喺社交網站寫到「任務完成 還有誰？」，結果引來唔少網民紛紛留言女星嘅名字，當中以李施嬅最多，例如「有冇眼科醫生呀 介紹一個俾施嬅呀」、「能不能救救李詩韻（李施嬅）啊！！！」、「李施嬅和姚子羚啊！！！定欣的好姐妹，哈哈。靠你和林盛斌啦！」、「洪爺，再做一次媒人公，救救李施嬅吧」、「叫Bob介紹筍盤畀張家妍喔」、「李施嬅啊，幫幫佢啦」、「李施嬅，她值得一個愛她的好男人！！」、「幫佘詩曼，李施嬅搵對象等等」、「洪生！介紹個俾施嬅啦！！！好女仔值得嘎！！！！！！」、「高海寧」、「高ling」及「你和Bob搭檔，在TVB開開一個相親節目，一定爆紅」等等。
