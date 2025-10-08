胡定欣與醫生男友陳建華結婚 網民憶《城寨英雄》CP 引陳展鵬現身留言

胡定欣與醫生男友陳建華結婚 網民憶《城寨英雄》CP 陳展鵬現身留言

胡定欣去年底宣布與醫生男友陳建華（Akin）拍拖，結束9年單身生活，二人感情一直恩愛穩定，積極融入對方朋友圈。前日（6日）藉中秋佳節，胡定欣無預警下於社交平台分享多張唯美婚照，宣布已與男友於10月3日結婚，更寫道：「好時辰先找到你，天公對待我真好。」唔少藝人朋友與網民皆留言送上祝褔。

胡定欣入行至今26年，曾與多位男星傳出緋聞，最令人印象深刻分別係與吳浩康、馬國明嘅一段情，以及2015年與陳展鵬嘅緋聞。胡定欣與陳展鵬於2015年合作劇集《城寨英雄》傳出緋聞， 2017年再合作拍攝《同盟》，被視為公認嘅一對。不過，當年陳展鵬被爆與單文柔拍拖，以及撇清與胡定欣關係，直言從未與胡定欣拍拖及取消互相追蹤IG。

胡定欣公開與醫生男友陳建華結婚後，有網民於社交平台貼出由陳展鵬和胡定欣合唱嘅《城寨英雄》片尾曲《從未知道你最好》MV 祝褔二人：「兩位都係拍劇為主，但唱歌真係唔差過部分全職歌手」、「真心覺得呢首歌好聽，兩位各自都搵到佢地既幸福，恭喜。」唔少網民表示同意，又指相當懷念《城寨英雄》，覺得係套好出色嘅劇：「果陣套劇都算係全城熱話，又一齊估final boss」、「城塞英雄真係幾好睇，首歌到而家仲記得」、「啱啱先再煲完，真係好好睇」、「好睇又好聽」等等。陳展鵬亦現身留言，表示睇留言睇到好感動：「多謝🙏🏼看到大家嘅留言，非常感動安慰，其實每一個人好努力去做一件事而得到大家認同，是一件好滿足好滿足嘅事。人生苦短死而無憾。💪🏽」

《城寨英雄》劇照

《同盟》劇照

