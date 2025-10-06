胡定欣驚喜宣布下嫁醫生男友Akin 甜蜜婚照曝光

【on.cc東網專訊】兩屆視后胡定欣去年宣布成功脫單，與年輕有為醫美醫生陳健華 （Akin）拍拖，估唔到二人已經完婚！今日（6日）胡定欣驚喜宣布，已於10月3日下嫁醫生男友，並公開唯美甜蜜婚照，婚禮地點在新西蘭，亦未見現場賓客相，幸福感大爆發，果然夠晒神秘。胡定欣留言：「Akin & Nancy 🩷 03. 10. 2025」及「👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏻💍好時辰先找到你 天公對待我真好」簡單公布婚事。

而一眾「胡說八道會」閨蜜亦快手留言恭喜，黃智雯：「Big congratulations to Mr & Mrs Chan❤️So sweet 😍😍😍太開心啦🥳🥳🥳」；胡蓓蔚：「Huge congratulations to Dr chan & Nann ❤️❤️ 白頭到老， 幸福美滿」；姚子羚：「Congratulations to u and akin 💕💕💕💕幸福快樂、甜甜蜜蜜🎉🎉🎉🎉」。視后好友林夏薇：「恭喜愛人❤️❤️❤️🎉🎉🎉🍾幸福永遠！」、陳山聰：「Congratulations 💜🥂永遠幸福快樂」

對於定欣突做新娘，身為好兄弟的陳山聰接受東網訪問時表示：「我同你哋都係同一時間知道😆好開心，好激動💜衷心祝陳醫生同我呢個好姊妹百年好合，永結同心，永遠都幸福快樂。陳醫生又斯文靚仔、又高大威猛、又事業有成，冇得頂啦，真係好開心💜衷心祝福佢哋！」

袁偉豪被問到定欣突然結婚沒通知他們一班「兄弟」時，他開心謂：「大家開心都嚟唔切，唔怪得過時過節搵佢又冇覆電話，山聰生日我哋食飯搵佢又唔見，仲以為佢做乜，原來係一件喜事。」

好友林夏薇說：「我在内地拍緊劇，今日一早恭喜咗她，很替她開心，感動，恭喜新婚快樂，永遠幸福！」

