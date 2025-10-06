44歲胡定欣中秋節無預兆宣布結婚了！她也許是個節日浪漫派，在元宵節公布戀情、在中秋節就成為幸福人妻

44歲胡定欣無預兆的情況下，在中秋節宣布與圈外男友Akin在10月3日結婚了！披上嫁衣的胡定欣，那幸福的笑容隔著螢幕都能感受到，IG貼文上簡單的一句「Akin & Nancy 🩷 03. 10. 2025」，並選擇在中秋這個團圓美滿的日子發布消息，讓人感受到滿滿的溫暖和愛意，很多圈中好友都向她送上甜蜜祝福。

胡定欣在今年的元宵節2月13日公開戀情，她在IG上分享和男友在滑雪場上的合照，並簡單寫上「親愛的，元宵節快樂。」到了今年的中秋節10月6日，也是一個代表團圓美滿的日子，胡定欣就來個突襲，直接發布結婚照片，並寫著已經在10月3日成婚，照片中亦見到胡定欣美美的披上嫁衣，成為幸福新娘子。

胡定欣的圈外男友陳健華（Akin）是醫美醫生，比女方年輕，是「姐弟戀」的關係。洪永城與胡定欣男友為好友，而洪永城也為雙方拉紅線，後來胡定欣和男友交往後，不時連同洪永城太太梁諾妍一同「Double dating」。去年九月胡定欣生日，四人也有一同慶祝，農曆新年期間，四人也一起前往日本二世古滑雪。

胡定欣的事業路都可以看到她很有成就，影后獎亦不只奪過一次；至於感情路，她亦有處於一個單身很久、大家都會為她著緊的日子，連被稱為「金牌媒人」的阿Bob林盛斌也幫過忙，幫胡定欣尋找好伴侶。不過Bob都有透露，男士們都先問定欣真人會不會很兇、很難相處：「男士們覺得定欣眼神凌厲，眉毛粗，會怒瞪人，當然我知道定欣有要求。」

也許胡定欣是個標準的處女座，過往也自認對很多事情要求甚高，對自己有很高的要求，擇偶也不會隨便：「我曾經沮喪，我覺得我會孤獨終老。我相信遇到那個人，可能是緣份未到。」這份相信，令胡定欣終於遇上對的人，那幸福的笑容是無法欺騙的，祝福胡定欣成為快樂人妻，一直幸福。

