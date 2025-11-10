胡定欣相約樂易玲嘆米芝蓮一星寧波菜！大嘆多款鎮店名菜 必試招牌「寧式十八斬」鹹中帶鮮

胡定欣在10月初突發宣佈結婚，宣布與圈外醫生男朋友在紐西蘭舉辦婚禮成全城熱話。人逢喜事精神爽，日前發帖文與其先生、樂易玲等相約飯聚大嘆寧波菜，更表示無意揀中食寧波菜，更笑言樂易玲是寧波人，故此大家食得好開心！想知道胡定欣吃哪一間寧波菜，就要看看Yahoo Food以下的內文介紹。

胡定欣日前在Instagram發文，表示「我無意中揀中食寧波菜，原來樂小姐係寧波人，太好啦，大家都食得好開心！多謝大家祝福!」寧波菜在香港買少見少，在坊間甚罕見，胡定欣選中是位於灣仔的甬府，其總店位於上海，於2019年登陸香港開設海外分店，更於2022年勇奪米芝蓮一星殊榮，是香港區唯一一間上榜的寧波菜食府，甚有名氣，也從此令港人加深了對寧波菜的認識。

胡定欣與其先生相約樂易玲飯聚。（圖：nwuuu instagram）

必試鎮店名物招牌「寧式十八斬」

看回胡定欣帖文所發的食物圖片，柯打了不少甬府的招牌名物，如手工香腸、寧式豆瓣醬肉餅焗蟹、甬府椒麻脆皮雞、寧波湯圓等，當中必吃的「寧式十八斬」更是鎮店名物。其特別選用秋天盛產的東海帶膏梭子蟹，以現代冷凍技術，將蟹隻捕捉後以零下190度保存成為無菌狀態，以可方便可全年供客人享用，師傅以則18刀的工藝將蟹隻斬至小件，每件都帶有蟹肉及蟹膏，還特別加入由寧波老字號樓茂記米醋及多款醬油調製的自家秘製醬汁，啖啖滋味且鹹中帶鮮。

招牌寧式十八斬。（圖：nwuuu instagram）

雙味手工香腸（原味/梅乾菜）。（圖：nwuuu instagram）

水磨年糕家燒白鱗鯧。（圖：nwuuu instagram）

寧式豆瓣醬肉餅焗蟹。（圖：nwuuu instagram）

片皮雞方式享用黃金椒麻雞

甬府另一必吃的是黃金椒麻雞，其靈感來自香港脆皮雞的外皮、四川椒麻雞的風味及北京烤鴨的吃法，特別之處是以滾油將黃油雞淋至金黃香脆，嚴選日本花山椒及芝麻及白洋蔥製成的醬汁調味，吃法更有如片皮鴨般，由侍應將雞皮片出及將雞肉切絲，再以薄餅皮包裹同吃，香脆滋味。提及湯圓，相對上港人較熟悉寧波湯圓，甬府的湯圓外皮非常嫩滑，內裡則有以豬油炒過的黑芝麻餡，味道香甜，只需簡單配桂花清水一同享用，已是最好的飯後甜品。

黃金椒麻雞。（圖：nwuuu instagram）

黃金椒麻雞，以片皮雞方式享用。（圖：nwuuu instagram）

主廚手工包子（小蔥鮮肉）。（圖：nwuuu instagram）

寧波湯圓。（圖：nwuuu instagram）

甬府

地址：灣仔駱克道20-24號金星大廈地下2號舖及1樓（地圖按此）

電話：2881 7899

營業時間：12:00-15:00、18:00-21:30

