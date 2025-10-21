胡杏兒專訪｜憶出道即任張家輝MV女主角 三孩之母為湊仔中港來回飛：工作就係屬於我嘅Me Time！

ViuTV新劇《絕命法官》的陣容相當有驚喜，男主角是近20年沒有拍劇的張家輝，另一位則是良久未有拍港劇的胡杏兒。杏兒笑說：「好慶幸係20幾年之後先再同佢咁做（對手），如果唔係我真係會怯場。」並自爆當年曾是張家輝MV女主角！胡杏兒現時多在內地工作，要中港兩邊走，作為三孩之母，休息多過一日都會立即飛返港陪囝囝：「如果有兩日我都會飛返嚟陪佢哋，盡我所能啦！我工作嘅時候就係屬於我嘅Me Time，冇話點樣平衡啊，都係盡力而為，哈哈！」訪問當日她正帶著大仔Brendan開工，完全是鐵人媽媽。

胡杏兒於新劇《絕命法官》，與張家輝有大量對手戲。

選完港姐即任張家輝MV女主角，相隔20年重聚

新劇《絕命法官》由張家輝、胡杏兒擔正，更有鮑起靜、張兆輝、謝天華等陣容，是全廣東話的劇作，為此杏兒都相當興奮：「係有一段時間冇拍港劇，呢兩年都拍內地劇，當然開心啦，用廣東話都係自己最原先拍劇嘅嘢，又有家輝哥，好開心合作到，仲有歐小姐（編劇歐冠英）都係我半個伯樂，之前拍《衝上雲霄》都係佢做編審。」

廣告 廣告

今次能參演其中，杏兒都相當興奮。

談起張家輝，原來二人早有淵源，「嗰時啱啱選完港姐，都廿幾年前，佢嗰時啱啱出唱片第一隻歌，嗰時好興拍MV。我記得我同佢同一個經理人，可能覺得我幾啱，我好記得MV裏面講佢幫我換燈膽！之後電影《失戀急讓》我都客串過做佢前女友。」但講到合作拍劇，今次才算真正交手，「佢一定係一個非常之好、非常之認真、內心好豐富嘅演員，一個眼神就表達到好足嘅感覺，呢個一定係經驗。我亦都好慶幸好20幾年之後先再同佢咁做，如果唔係我真係會怯場，因為我呢個角色都唔容易演。」

除了任張家輝MV女主角，她亦曾在電影客串做其前女友。

勁讚朱栢康一個鐘，《絕命法官》太好看再忙都追劇

劇中胡杏兒是位女警，朱栢康則飾演其男朋友，更有不少深情戲份。胡杏兒：「我都好鍾意我同朱康（朱栢康）嗰啲戲，佢亦都係一個好好嘅演員。仲好記得拍嗰陣《破·地獄》啱啱上，我就同佢講咗個幾鐘電話，不斷話：『你做得好好！』同佢演呢個角色好舒服，我哋嗰段關係，相信觀眾睇到亦都會覺得舒服、鍾意！」

她十分欣賞與她飾演情侶的朱栢康。

對於今次《絕命法官》，胡杏兒都不怕賣花讚花香，更自稱忙到爆都會追劇：「其實講真，我真係好忙呀！我好少追劇嘅，但我覺得《絕命法官》真係好睇，唔會有冷場，真係全員在線，同埋個劇情好緊湊。我亦都聽到好多人話：『哇！你今次好睇啊！』都希望觀眾都有咁嘅感覺。」

觀眾現時選擇多，作為演員更加要努力。

胡杏兒於TVB拍劇多年，近年轉戰內地，在ViuTV現身當然有新鮮感。無論在哪個平台播出，杏兒覺得都是好事，尤其在影視界的艱難時刻：「而家呢個年代Open咗好多，加上我哋做電視劇、電影，製作都面臨好大挑戰，觀眾要求提升咗好多、佢哋選擇多咗好多，唔再係以前咁淨係幾個電視台爭收視。所以我覺得有好嘅戲已經好難得，咁你盡你自己嘅能力去做嗰個角色，我控制到嘅就係我盡力去做，咁就夠。」

享受湊3個仔盡力陪伴，恨演奸角小三：我不嬲做開大婆！

胡杏兒自稱「我真係好忙呀！」絕非講笑，她與先生李乘德育有三子，而且在內地劇接劇未停過手。問到她如何平衡到一切？她笑說：「我慶幸我都係一個『人』嚟嘅！如果我唔使做嘢，我就即刻返屋企，就算得兩日都會。以前冇小朋友，我就會選擇休息，但係而家就唔會，如果有兩日我都會飛返嚟陪佢哋，盡我所能啦！」

雖然工作忙，但她都很享受湊仔，會盡力陪伴。

她更笑指，現在會視開工時刻為「Me Time」當休息：「我工作嘅時候就係屬於我嘅Me Time，冇話點樣平衡啊，都係盡力而為，哈哈！我又覺得好開心嘅，而家仲可以做緊你鍾意做嘅嘢，同時你又有家庭有小朋友，亦都係好開心。（搞得掂3個小朋友？）我又覺得OK嘅！」

今次《絕命法官》是久違了的廣東話港劇，如果再有港劇請她演，她竟然自爆想演奸角、小三！「我都會期望做啲我冇做過嘅角色，例如衰人啊、奸角嗰啲，即係有反差，可能我個樣比較忠直！做小三，我其實都冇做過！好笑㗎，我不嬲做開大婆㗎嘛！」

她笑指自己樣子忠直，入行以來除了《蠻好的人生》，其餘都是做「大婆」！

訪問期間，其實大仔Brendan都坐在身邊，見媽媽訪問完，即走出房間跑跳一下。杏兒笑說：「其實我好少帶小朋友開工，因為佢尋日生日，我咁啱要做嘢，就想陪吓佢。」彼此都很珍惜陪伴對方的時光。

她非常珍惜陪伴家人的時光。

採訪：何德

Hair：Lorraine lam @hair culture

Make Up：Davina Cheung @CyrusLeeMakeup