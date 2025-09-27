胡杏兒張家輝大晒港普 即場獻唱笑爆全場

英國調查揭三分一女學生曾被性騷擾
【on.cc東網專訊】藝人張家輝、胡杏兒、謝天華及張兆輝等昨日（26日）現身在北京舉行的劇集《絕命法官》超前觀影會，張家輝現場大晒港普，有「渣渣輝」之稱的他自我介紹時，只說了：「我是...」之後便停下，其後張兆輝還主動講了兩次家輝的名字，每次說出他的名字都引來觀眾發笑。其後有觀眾指他在劇中的角色札心，應該由「渣渣輝」改名為「札札輝」。
期間家輝起哄叫杏兒唱歌：「杏兒唱歌很厲害，唱兩句唱兩句，大家想不想聽兩句？」杏兒即時反擊對方說：「你唱了主題曲，你要唱。」台下觀眾大叫一起唱，家輝突然唱出《射鵰英雄傳》歌詞：「射鵰引弓寨外奔馳。」逗得杏兒哈哈大笑，並接口唱：「天蒼蒼。」場面爆笑。
今次是家輝相隔20年重返電視圈，他希望能拍出佳作：「其實我跟這幾位老搭檔都有合作，所以這次我們再聚首一起去拍這個戲，我覺很合拍，當然最主要是劇本，讓我們覺得很吸引，原創的IP原本是從以色列，然後給美國、韓國買過，然後到我們手上，我們當然想要把它拍好，有競爭力，然後有人問這部劇最好看的版本在哪裏，在中國呀，我們都希望這樣。」
而劇中家輝育有一子，講到演父親的感受，他坦言：「作為一個父親無論在戲裏戲外，我覺得疼我的兒子是肯定，當然這是演戲，但我的感受是真心的，投放到我親生兒子那種感覺一樣，希望我真的愛他、想要模他，我覺得作為父母百分之九十都希望很愛自己的子女，我希望把我真正的感受投放進去，好讓自己真的去愛他，真的去為他着想，去保顧他。」
