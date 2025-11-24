焦點

小一自行分配學位公布結果　附辦理註冊、叩門等日程

胡杏兒李乘德舉行派對慶祝結婚十周年 茅台香檳奢華菜式款待賓客

胡杏兒李乘德舉行派對慶祝結婚十周年
胡杏兒李乘德舉行派對慶祝結婚十周年

現年46歲嘅胡杏兒，2015年與圈外男友李乘德（Philip）結婚，育有大仔李奕霆（Brendan）、二仔李奕霖（Ryan）及細仔李奕宏（Liam），結婚10年一直非常恩愛。為咗慶祝結婚十周年紀念，日前佢哋就舉行一場豪華嘅慶祝派對，邀請多位圈中好友出席，包括黃智雯、楊明、莊思明、莊思敏、黃健東、蔡一智、林盛斌BOB、崔建邦及黎芷珊等等，場面熱鬧。

黃健東喺IG限時動態分享影片及相片，胡杏兒著上銀白色長裙，既高貴又優雅，而李乘德則著上深色西裝，非常合襯。派對向賓客提供奢華菜式，例如鮑魚及花膠；另外更準備大量嘅茅台及香檳。

而黎芷珊亦有更新IG限時動態，除咗恭喜胡杏兒及李乘德結婚10周年之外，佢仲上載與林盛斌和崔健邦合照，留言話：「我同Bob和Amigo分別合作過好多次，但係我哋今晚傾返先至知，原來我哋三個人從來未試過同台！我非常期待！❤️」

