胡杏兒老公李乘德「復出」夜蒲守規矩 洪天明滿場飛同老婆激咀

胡杏兒同老公李乘德Philip結婚多年，婚後先後誕下大仔李奕霆（Brendan）、二仔李奕霖（Ryan）及細仔李奕宏（Liam），一家五口溫馨幸福。不過今年3月，有傳媒影到喺李乘德52歲生日前夕，出席慶祝派對時飲多兩杯，同場嘅索女selfie之外更加攬攬兼錫面。後來Philip喺社交平台自稱係「擁抱者」(Hugger)回應「攬女」傳言，老婆胡杏兒都幫口解畫，話2位同老公抱抱嘅女士都係多年相識。

胡杏兒同老公李乘德Philip結婚多年

雖然身為夜場負責人，不過李乘德喺事件發生後都少咗被撞見夜媽媽仲喺蒲點，直到日前洪天明同周家蔚推出自家品牌茅台酒嘅宣傳活動上，Philip終於蒲頭。但就有報導指李乘德好守規矩 ，冇再同女性朋友們攬頭攬頸。

胡杏兒同老公李乘德Philip結婚多年

活動主人家洪天明同周家蔚，似乎情緒好高漲

周家蔚更係咁捉住老公嚟啜

反觀當晚活動主人家洪天明同周家蔚，似乎情緒好高漲，兩公婆滿場飛之餘，天明不時同現場友好抱抱，老婆周家蔚更係咁捉住老公嚟啜，疑似以行動回應早前嘅「各有各玩」傳聞。6月時有周刊封面報導指，洪天明周嘉蔚婚姻疑似出狀況，甚至影到周嘉蔚擺低老公同囝囝，同3位男士去蒲。

洪天明周嘉蔚早前被爆各有各玩，後來二人否認婚變

