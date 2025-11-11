胡杏兒老公李乘德泰國旅行安排連串驚喜慶46歲生日 杏兒肚凸凸惹懷孕揣測？

胡杏兒老公李乘德泰國旅行安排連串驚喜慶46歲生日 合照肚凸凸惹懷孕揣測

胡杏兒與圈外老公李乘德（Philip）於2015年結婚，育有李奕霆（Brendan）、二仔李奕霖（Ryan）及細仔李奕宏（Liam）。雖然胡杏兒現時主力喺內地發展，但並冇忽略屋企人，只要休息多過一日都會立即飛返港陪囝囝；至於與老公嘅感情近年來亦不減反升，日前就撇下3子二人世界到泰國慶祝46歲生日。不過，有網民留意到胡杏兒孕味濃。

李乘德藉胡杏兒46歲生日安排咗一場泰國之旅，行程充滿一連串驚喜，包括於海灘燭光晚餐、準備生日蛋糕、五星級酒店按摩體驗以及瑜伽班，希望哄老婆開心。胡杏兒與李乘德分別於社交平台大晒今次旅程照片，胡杏兒更加發文感謝老公，直言十分喜歡呢次嘅安排。不過，其中一張相就惹來懷孕揣測，胡杏兒穿上黑色吊帶長裙時未知是否因版型寬鬆，令肚子睇起上嚟微微隆起，令網民紛紛猜測胡杏兒懷孕：「天啦，又懷了？、「懷孕了嗎」、「拼女兒的節奏」、「懷孕了」等等，不過都有網民表示：「沒有證據的事情，不要亂說。」曾經有傳胡杏兒想追個女兒，但自從細仔李奕宏2021年出生後，胡杏兒打消念頭，表示自己要收山，3個孩子夠晒，因為始終要花時間陪伴、照顧同教導。

