天氣轉涼｜今晚市區最低氣溫 15 度
胡杏兒馬來西亞晒美肩 吳尊寧願湊仔唔拍劇
【on.cc東網專訊】藝人吳尊與胡杏兒日前到訪馬來西亞，出席珠寶品牌開幕典禮，兩人吸引大批粉絲前來追星，場面墟冚。杏兒以一襲露肩黑色晚裝配以翡翠珠寶現身，盡顯貴氣，她應邀在台上網絡行catwalk，期間頻向粉絲比心，掀起一陣陣尖叫聲。受訪時她透露自己向來是翡翠愛好者，平時也愛買飾品，平日會把首飾送給家姑及親友。
杏兒這趟行程緊湊，翌日便要飛返香港。她透露現時工作重心放在內地，正忙於夥拍孟子義及李昀銳拍攝古裝劇《尚公主》，早前又在港完成電影《第四幕》拍攝，但她強調自己希望事業家庭兩兼顧，盡量抽時間陪伴家人。
吳尊則已有6年未到訪馬來西亞，揚言很想念當地美食：「上次已是2019年，陪女兒Neinei參加芭蕾舞比賽。」他又笑說會趁機買翡翠首飾送給太太：「女生都喜歡首飾嘛，也代表吉祥、平安和幸福。」近年較少影視作品的他坦言偶有綜藝節目邀約，但優先考量仍是家庭：「拍戲時間長，不想離家太久，現在陪伴小朋友最重要。」他們一家移居上海已4年，他開心表示孩子們中文突飛猛進：「講得比我還好，非常值得！」
【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
60歲鞏俐頂銀髮亮相！戴51克拉寶石項鍊霸氣十足 網讚：老了照樣是女皇
60歲的鞏俐亮相北京卡地亞晚宴，以一頭自然銀髮和51.70克拉海藍寶石眼鏡蛇項鍊成為全場焦點。她大方展現歲月痕跡，氣場依舊強大，被許多網友讚為「優雅老去的代表」。姊妹淘 ・ 22 小時前
郭富城60歲仍擁有「結實冰塊腹肌」！「舞台王者級」好身材全靠超自律作息：早上6時睡覺、每日只吃一餐
「舞台王者」郭富城踏入60歲，這位天王再做爸爸，魅力有增無減。日前在高雄演唱會上，輕輕把上衣掀起來，結實的冰塊腹肌還在，不愧為天王，對於自己身材的保養長期關注。Yahoo Style HK ・ 1 天前
木村家舊照沙發擁抱真相！ 全家福美炸的父女萌陷阱？
今年Cocomi先發難，po出一張舊時光一家四口沙發合照，木村拓哉被三位女孩緊抱，臉上那種「被女兒包圍的幸福」笑意滿分。Japhub日本集合 ・ 20 小時前
前TVB財經主播孫雪祺批《新聞女王2》與現實有出入 劇情完全冇可能發生
34歲前TVB財經主播孫雪祺（Gigi）以出眾身材被封「新聞界咪神」，又有「翻版陳瀅」之稱，2023年宣布離巢，轉戰教育界，現任大學講師兼副課程主任，低調卻充實。近日熱播劇《新聞女王2》第15集聚焦天氣報導情節，孫雪祺以「真．香港天氣主播」身份喺小紅書發文評論，大爆幕後工作實況，直言劇集內容與現實有明顯出入。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
林雪爆粗回應欠債傳聞「精子都冇啦」 火星稱成龍未有聯絡｜有片
林雪日前與張繼聰、韋羅莎及火星等出席電影《金童》群星首映禮，受訪期間火星被問到早前爆成龍曾「拖糧」一事，表示成龍至今仍未有聯絡，不過仍視對方為兄弟。林雪則以唱歌及爆粗回應，於受訪尾聲時更突然激動回應被傳「欠債數百債」一事，連環爆粗回應指「精子都冇啦！」Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
63歲大咖女星穿「牛肚禮服」被酸爆？紅毯造型掀論戰！網友狠批：有年紀就該穿得更優雅
當天她穿上Iris van Herpen的高訂禮服，薄如玻璃的多層結構在燈光下閃爍，不過造型一亮相，網路瞬間炸開，留言區清一色歪樓成「牛肚裙」「想拿來煮火鍋」等評論，甚至有人直說「這衣服不適合她」「年紀大了就該穿得大方些」。不少網友也疑惑為何她會選擇這麼前衛的造型？但品...styletc ・ 21 小時前
許紹雄設靈｜囡囡許惠菁承諾代為照顧家人兼振作 哽咽：遺憾唔夠時間孝順佢
人稱「Benz雄」的許紹雄上月因病離世，終年76歲。今日（17日）假大圍寶福紀念館設靈。靈堂佈置簡約，多名圈中人致送花牌悼念，包括宣萱、古天樂、鄭裕玲、黃子華、林俊傑JJ、周潤發、曾志偉及劉德華等等。靈堂內亦設有屏幕循環播放「Benz雄」演藝生涯中各個時刻的照片，包括其經典作品及得獎時刻等等。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
劉嘉玲大爆片場遇「麻煩」男星 突要補妝累她「冷得要死」 想借拍戲暴打對方： 我想真打
內地綜藝節目《一路繁花2》在內地經常成為熱搜話題，最新一集剛播出，59歲劉嘉玲與一眾藝人圍坐用餐，當談及一些耍大牌、不敬業的演員時Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
小松菜奈曾是GD的緋聞女友，最後在25歲情歸菅田將暉，也許「平凡浪漫」是他們的甜蜜愛情哲學
小松菜奈與菅田將暉，這對日本娛樂圈的明星夫妻，自從於2021年11月突然宣布婚訊之後，一直保持低調，對外人鮮少透露婚後生活，連二人育有一名孩子的性別都未曾公開過。然而最近，菅田將暉在佐藤健的Youtube影片中提及了婚後生活，他表示自己為了小松菜奈，開始學煮飯。平日最常準備的是烤魚、味噌湯和白飯。看似簡單，卻承載著他對家庭與愛人的細心。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
蔡思貝曾奪視后惹負評 近年曝光率下降改開演唱會搵真銀
蔡思貝於2013年奪得香港小姐亞軍，隨即獲TVB力捧，被安排拍攝《八卦神探》、《衝線》、《純熟意外》和《味想天開》等多部劇集，2020年憑劇集《踩過界II》「癲姐」奪得視后寶座。不過，唔少觀眾覺得蔡思貝演技尚未成熟，亦多次被傳與劇中男演員如張振朗、胡鴻鈞、余德丞、徐肇平、洪永城甚至王浩信傳出緋聞，對其形象抱持負面看法，更湧到TVB高層樂易玲小紅書留言叫樂易玲唔好再搵蔡思貝拍劇。蔡思貝近年於TVB曝光率大幅下降，自2023年拍攝《飛常日誌》後就未有再拍新劇，僅客串拍攝周星馳電影《少林女足》。有傳蔡思貝疑似被TVB「雪藏」。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
方力申SHOW UP音樂會｜方力申挑戰跳唱 公開愛女名字盼湊成「FAMILY」
《方力申SHOW UP音樂會2025澳門站》日前（15日）圓滿舉行。事隔17年再度舉行個人音樂會，方力申不僅化身跳唱歌手，更邀請了相識多年、卻從未一起唱過K的胡定欣擔任嘉賓Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
立法會選舉2025｜仿《無間道》天台取景 鄧炳強穿皮褸演戲：四年又四年 家鄉話宣傳有下集｜Yahoo
政府全力宣傳立法會選舉，呼籲 12 月 7 日投票。繼上周有多名高官講家鄉話號召鄉親投票，昨日再有公務員應邀拍片，用上海話、台山話、四川話呼籲。此外，保安局局長鄧炳強聯同副局長卓孝業及常任秘書長李百全亦仿照《無間道》經典天台場景拍片，呼籲選民投票。鄧炳強在片中說：「四年又四年，四年又四年，嚟緊都第八屈啦，每屆我都諗清楚㗎啦，老細」，「講咗 9 千幾次啦，仲有人話唔得閒去，呢啲藉口我聽得多」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
關詠荷61歲「溫柔氣質」從內到外散發！履行「20年之約」開粉絲見面會，腰果笑眼與亮白肌膚仙氣滿瀉
關詠荷「娥姐」自結婚後都專注在家庭，極少機會在幕前亮相。近日，她履行了「20年之約」，終於開粉絲見面會，再次與影迷們相見。關詠荷穿起白色裙裝，一走出來仙氣十足，「行路有風」，加上腰果笑眼及甜美笑容、肌膚透白明亮，氣質從內到外散發，完全不像61歲之齡，保養力超班，難怪有網民說她是「港版李英愛」，美貌與氣質並存。Yahoo Style HK ・ 1 天前
76歲「梅姨」20年對比圖完全無變！「優雅保養天才」代表，《穿Prada的惡魔2》預告保養力超強
《穿Prada的惡魔2》預告播出，電影會在2026年上映。這部相隔20年的電影，大家當然會留意戲中人物的變化：小安（Anne Hathaway）多了自信「大女主」魅力，至於「梅姨」Meryl Streep，即使是一頭白金髮，風采依然，跟20年前對比真的沒有特別的變，還是那位氣場很高的Diva Miranda！Yahoo Style HK ・ 1 天前
內田有紀「日本短髮女神」原來50歲生日！肌膚緊緻發光的極簡保養法：每天以一杯「綠拿鐵」開始
年輕人也許不認識內田有紀，但你也許在一年前，看過那張紅遍網絡的日本職棒開球照。那是內田有紀在隔了29年後再次登上投手丘開球，仍是那頭招牌短髮，她仍是住在國民心中不變的女神。作為短髮女星天花板，今個月11月16日迎來50歲生日的她，保養方法卻非常簡單。Yahoo Style HK ・ 1 天前
演藝圈最甜夫妻檔！周杰倫、昆凌極光下牽手畫面太夢幻 網讚：這才是真愛樣本！
她還寫下：「牽手看一場極光，昨晚追極光成功啦，還順便收穫一些小流星，Lucky！」短短幾句就讓粉絲被閃到不行，直呼「這畫面根本偶像劇結尾」。其實兩人婚後感情始終甜蜜穩定，從世界各地的旅行合照，到彼此生日時的貼心互動，幾乎年年都被網友列為「模範夫妻代表」！周杰倫...styletc ・ 20 小時前
戴祖儀反擊整容傳聞 喪插鼻哥窿力證純天然
無綫小花戴祖儀（Joey）樣靚身材正，加上直率性格更係圈粉無數，然而有着精緻五官嘅同時，更成日被網友質疑「整容」，日前再度被質疑係「加工鼻」嘅佢，更晒出一段影片力證「零加工」，只見Joey先喺鼻尖度畫上可愛卡通公仔屁股，之後拎支太陽花公仔筆放喺鼻哥窿前端，再上下左右瘋狂捽鼻，驟眼望落猶如有個小朋友喺度跳電臀舞一樣，認真搞笑可愛之餘，Joey更憑高EQ嘅幽默反應力證自己純天然，而吳若希更搞笑留言道：「剩係證明到個Pat Pat冇加工！證明唔到你個鼻！！！」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
新聞女王2 劇情︳佘詩曼攜Man姐霸氣回歸 同黃宗澤正面交鋒
佘詩曼攜Man姐霸氣回歸 同黃宗澤正面交鋒Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
靜岡縣警過失傷害連環警報！ 廣末45歲狂飆185公里內幕！
哎喲，日本女星廣末涼子這回可真撞出大新聞！Japhub日本集合 ・ 16 分鐘前
廣瀨愛麗絲牛仔褲獎到手！ 《神説教》校園崩壞內幕？
欸，你知道那個靜岡清水區的籃球少女嗎？小六在七夕祭被星探拐走，結果現在變成X上149萬粉的「エゴサーチ女王」廣瀨愛麗絲！Japhub日本集合 ・ 20 小時前