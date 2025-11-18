胡杏兒馬來西亞晒美肩 吳尊寧願湊仔唔拍劇

【on.cc東網專訊】藝人吳尊與胡杏兒日前到訪馬來西亞，出席珠寶品牌開幕典禮，兩人吸引大批粉絲前來追星，場面墟冚。杏兒以一襲露肩黑色晚裝配以翡翠珠寶現身，盡顯貴氣，她應邀在台上網絡行catwalk，期間頻向粉絲比心，掀起一陣陣尖叫聲。受訪時她透露自己向來是翡翠愛好者，平時也愛買飾品，平日會把首飾送給家姑及親友。

杏兒這趟行程緊湊，翌日便要飛返香港。她透露現時工作重心放在內地，正忙於夥拍孟子義及李昀銳拍攝古裝劇《尚公主》，早前又在港完成電影《第四幕》拍攝，但她強調自己希望事業家庭兩兼顧，盡量抽時間陪伴家人。

吳尊則已有6年未到訪馬來西亞，揚言很想念當地美食：「上次已是2019年，陪女兒Neinei參加芭蕾舞比賽。」他又笑說會趁機買翡翠首飾送給太太：「女生都喜歡首飾嘛，也代表吉祥、平安和幸福。」近年較少影視作品的他坦言偶有綜藝節目邀約，但優先考量仍是家庭：「拍戲時間長，不想離家太久，現在陪伴小朋友最重要。」他們一家移居上海已4年，他開心表示孩子們中文突飛猛進：「講得比我還好，非常值得！」

