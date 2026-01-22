胡杏兒同老公甜蜜放閃撐枱腳！熱捧尖沙咀雲南過橋米線新貴「銀米」大讚好食夠晒熱

胡杏兒近年雖然長駐大陸拍劇搵真銀，但一有假期就會回港陪老公，實行孖住老公撐枱腳夠晒Sweet！日前胡杏兒在其個人社交平台Instagram發帖文表示與老公一齊拍住拖食雲南米線，更大讚係最近食過最好食的米線，夠晒熱！想知道邊間雲南米線咁吸引胡杏兒回港捧場？就要看看Yahoo Food以下的內文介紹！

雲南米線新貴！儀式感十足

雲南米線向來大受港人歡迎，除了連鎖式經營的譚仔三哥米線外，坊間亦有不少特色米線備受推介。但其實在香港的米線店早已經過改良，享用時猶如港式車仔麵般配搭，需要預先選好配料及湯底。但胡杏兒這次惠顧的銀米，跟足雲南當地的傳統過橋米線般，將湯底、米線及配料分開另上，配料更是有如九宮格般以小木碟盛載，享用時將每碟配料逐一加入熱氣騰騰且冒煙的熱湯湯底中，最後再加入米線享用，過程甚有儀式感！

胡杏兒與老公放閃一齊食米線。（圖：myoliemyolie Instagram）

胡杏兒食米線。（圖：myoliemyolie Instagram）

逾20款特色配料搭配

記者翻查這間雲南過橋米線專門店，原來是銀米。去年年底才在港開業，標榜正宗雲南過橋米線，3分鐘上湯過橋儀式，湯底以秘制鮮湯熬製8小時，設有招牌原湯及野果酸湯（辣）兩款選擇。米線套餐設有三款，金米、銀米及銅米，當中則以金米最豪華豐富，設有多達20款配料及米線外，更備有飲品及小食拼盤，另外兩款則少了滇味鹵拼盤，多款配料亦見驚喜，有素有肉，雲南當地盛產野生菇菌，造就連食米線都要有菇菌如鮮金耳菌、羊肚菌才像樣，肉類則有宣威火腿、雞胸肉絲、牛肉、烏魚片及鮑魚等，當中最特別是還有提供鵪鶉蛋，原來是用來將肉片拌上鵪鶉蛋液，其後逐一放入熱湯內達至過橋效果，令到肉片口感變得更加香滑。銀米餐牌同時還有提供多款雲南人氣名物如氣鍋雞、現烤玫瑰鮮花餅及芒果乳扇絲等，若然吃膩了坊間米線，想感受雲南特色美食不妨一試。

米線設有兩款湯底可供選擇。（圖：myoliemyolie Instagram）

享用前先將鵪𪂹蛋液先行攪拌。（圖：myoliemyolie Instagram）

將不同配料逐一放入熱湯當中。（圖：myoliemyolie Instagram）

最後加入米線即可享用。（圖：myoliemyolie Instagram）

雲南小食檬檸糖雞翼。（圖：myoliemyolie Instagram）

白族薄荷炸排骨。（圖：myoliemyolie Instagram）

銀米

地址：尖沙咀梳士巴利道18號維港文化匯K11 Musea 5樓503號舖（地圖按此）

電話：6696 6025

營業時間：11:30-22:30

