胡楓94歲生日獲近2百人為其慶祝 狄波拉陳松伶輪住錫錫豔福不淺

胡楓94歲生日獲近2百人為其慶祝 被狄波拉和陳松伶輪住錫錫豔福不淺

胡楓（修哥）昨日（18日）迎來94歲生日，早於17日晚「藝能集團40周年 特高娛樂20周年」晚宴中，獲譚詠麟、劉德華送上生日驚喜，全場嘉賓齊齊祝賀修哥：「生日快樂！身體健康！」另外，昨日（18日）修哥亦獲大批好友約食飯慶祝生日。

修哥圈中人緣極佳，入行多年擁有一班契仔契女。呢餐生日飯足足有近2百人與佢慶祝，可見修哥喺演藝圈地位舉足輕重。昨日出席嘅藝人包括狄波拉、陳友、肥媽、顧紀筠、陳松伶、王祖藍、阮兆祥、李思捷、鄧伊婷、劉家豪梅小青夫婦等等，星光熠熠。鄧伊婷於社交平台分享生日飯嘅片段，從影片中看到，修哥著上非常花俏嘅外套，全程笑到見牙唔見眼。修哥更與一眾藝人合唱《朋友》，狄波拉和陳松伶輪住錫錫修哥，而王祖藍就譚詠麟上身，以譚詠麟腔獻唱歌曲，現場氣氛非常歡樂有愛。

鄧伊婷IG

