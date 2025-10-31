胡歌自爆無法走出母親陰霾 遠赴西藏緬懷

【on.cc東網專訊】內地演員胡歌，憑劇集《琅琊榜》、《繁花》等圈粉無數，加上樂善好施的親民性格，人氣高踞不下。而日前出席活動的他，更罕有提起2019年，因乳腺癌離世的母親，直言自己至今仍難忘母親之餘，更因朋友的一場夢境，遠赴西藏緬懷母親。

胡歌透露母親在2019年3月離世，至今雖然已過6年，但仍然無法走出母親的過世陰霾，期間他一直期盼可以多夢到母親，可惜母親鮮少入夢，反而是某次朋友打電話給他，表示夢到他母親在西藏墨脫的一艘船上，因此今年3月胡歌毅然決定前往墨脫緬懷母親：「結果可想而知，甚麼也沒有找到，但我覺得沒有遺憾，如果母親真的留在墨脫，我也心安了。」

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】