胡諾言與陳琪深水埗茶記開餐勁貼地 夫婦擁4000萬物業 年花40萬供3子女讀名校

胡諾言與陳琪深水埗茶記開餐 夫婦擁4000萬物業 年花40萬供3子女讀名校

TVB藝人胡諾言與太太陳琪拍拖7年後結為夫婦，至今已結婚17年兼育有3名子女，一家五口幸福滿滿。胡諾言與陳琪是圈中著名的隱形富豪級夫婦，據報坐擁最少價值四千萬的物業，單是3名子女讀私校的學費已總共每年40萬元，可見財力不凡。雖然吸金力強，但胡諾言夫婦的生活方式卻十分貼地，日前一起到深水埗以豬潤麵馳名的茶記用餐，更合照打卡大曬恩愛。

胡諾言與陳琪育大有３名子女，一家五口幸福滿滿。（IG@chan_kei_june）

胡諾言與陳琪雖已是「老夫老妻」，但仍不時享受拍拖時光，照片見到二人都露出笑容，素顏的陳琪舉着「V」字手勢，而胡諾言則戴着白色鴨舌帽，夫婦的打扮都相當撲素，各自點了一碗麵，及分吃一份多士，而陳琪帶着的手袋屬法國品牌出品，俗稱「餃子袋」，售價約千多元，完全看不出他們是住在西貢3層獨立屋的富豪夫婦！

廣告 廣告

胡諾言與陳琪結婚多年，一直是圈中模範夫婦。（IG@chan_kei_june）

胡諾言夫婦投資有道，成功累積豐厚身家，而且夫婦在工作上亦十分順利，但他們卻寧願把錢投入到子女教育方面，他們安排3名孩子入讀著名私校保良局蔡繼有學校，該校提供中小學可「一條龍」升學，深受富豪級家長及名人追捧，包括郭可盈與林文龍的女兒林天若、胡杏兒的兒子、郭晉安的兒子等，而陳展鵬的女兒最近亦成功考入。該校每年學費由約9萬元至逾13萬元，3名子女入讀的話，每年學費開支總共約40萬元。

陳琪十分注重教育子女，與女兒感情要好。（IG@chan_kei_june）

另外，陳琪亦不時在社交平台分享子女狀況，其中15歲長女胡芷苓（Jay）長得亭亭玉立，陳琪分享女兒盛裝參加畢業舞會的照片，可見Jay出現暴風式成長，悉心化妝配上頸鏈，再穿上一襲紫色抹胸紗裙，可見已經蛻變成美少女。許多網民大讚Jay漂亮，笑稱她「可以參加香港小姐」，又建議她承繼爸媽的事業，原地出道做藝人。

陳琪早前公開15歲長女胡芷苓盛裝參加畢業舞會的照片，獲大批網民大讚她靚女。（IG@chan_kei_june）