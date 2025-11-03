低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
胡諾言與陳琪深水埗茶記開餐勁貼地 夫婦擁4000萬物業 年花40萬供3子女讀名校
TVB藝人胡諾言與太太陳琪拍拖7年後結為夫婦，至今已結婚17年兼育有3名子女，一家五口幸福滿滿。胡諾言與陳琪是圈中著名的隱形富豪級夫婦，據報坐擁最少價值四千萬的物業，單是3名子女讀私校的學費已總共每年40萬元，可見財力不凡。雖然吸金力強，但胡諾言夫婦的生活方式卻十分貼地，日前一起到深水埗以豬潤麵馳名的茶記用餐，更合照打卡大曬恩愛。
胡諾言與陳琪雖已是「老夫老妻」，但仍不時享受拍拖時光，照片見到二人都露出笑容，素顏的陳琪舉着「V」字手勢，而胡諾言則戴着白色鴨舌帽，夫婦的打扮都相當撲素，各自點了一碗麵，及分吃一份多士，而陳琪帶着的手袋屬法國品牌出品，俗稱「餃子袋」，售價約千多元，完全看不出他們是住在西貢3層獨立屋的富豪夫婦！
胡諾言夫婦投資有道，成功累積豐厚身家，而且夫婦在工作上亦十分順利，但他們卻寧願把錢投入到子女教育方面，他們安排3名孩子入讀著名私校保良局蔡繼有學校，該校提供中小學可「一條龍」升學，深受富豪級家長及名人追捧，包括郭可盈與林文龍的女兒林天若、胡杏兒的兒子、郭晉安的兒子等，而陳展鵬的女兒最近亦成功考入。該校每年學費由約9萬元至逾13萬元，3名子女入讀的話，每年學費開支總共約40萬元。
另外，陳琪亦不時在社交平台分享子女狀況，其中15歲長女胡芷苓（Jay）長得亭亭玉立，陳琪分享女兒盛裝參加畢業舞會的照片，可見Jay出現暴風式成長，悉心化妝配上頸鏈，再穿上一襲紫色抹胸紗裙，可見已經蛻變成美少女。許多網民大讚Jay漂亮，笑稱她「可以參加香港小姐」，又建議她承繼爸媽的事業，原地出道做藝人。
鍾麗緹被網民讚「太會生了」！17歲Jaden、15歲Cayla，兩愛女高顏值基因要封為「神顏星二代」
55 歲鍾麗緹近日帶同 17 歲的二女兒 Jaden 與 15 歲的小女兒 Cayla 出席活動，兩愛女的超高顏值震驚網民，被封為「神顏星二代」實至名歸，實在「太會生」了吧！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
蔡思貝傳將約滿離開無綫 孖《中年》歌手飛美國開騷自救
【on.cc東網專訊】視后蔡思貝近年工作量銳減，只客串拍周星馳的電影《女足》（暫名），在無綫的工作着實不多，明顯不受重用，甚至疑似被公司「雪藏」。之前有傳思貝滿約後會離巢，加上新劇《飛常日誌2》拍攝得如火如荼，上輯的馬國明、高海寧都在拍攝中，但曾表示會再參與今輯東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
買下灣仔日街月街物業 許紹雄家族與政商名人意外交集
觀眾熟悉的綠葉演員「Benz雄」許紹雄，從機靈老差骨到社團坐館，總能以不搶鏡的方式讓角色生動起來。10月28日凌晨，他在養和醫院安詳離世，許紹雄的一生，連結着一段連結清末民初、租借新界予英國、與娛樂圈的世家傳奇，更與本地政商名人家族意外交集。Yahoo財經 ・ 5 天前
許紹雄離世︱契女佘詩曼平復心情：難過都要過
許紹雄於上月28日因癌症引發身體機能衰竭，終年76歲。身為契女的佘詩曼今日（2日）現身《新聞女王2》宣傳活動，她指難過都要過，會將不開心的事情埋藏在心裏面，並指有幫手籌備對方的喪禮，又謂會在心靈上支持「老竇」家人。東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
澤演@2PM結束愛情長跑 親筆信宣布明春娶圈外女友
【on.cc東網專訊】韓團2PM的36歲成員澤演，過往與圈外女友約會多次被捕獲，今年2月有網民發現他於去年4月在法國巴黎鐵塔下向女友求婚的甜蜜照，澤演單膝下跪送上鮮花，又為女友戴上閃爆鑽戒，兩人臉上流露幸福笑容。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
網上熱話｜仙氣女警現身蘭桂坊疏導萬聖節人潮 網民：影佢嘅人多過cosplay
萬聖節吸引大批市民在蘭桂坊「扮鬼扮馬」歡度節日，但一名「仙氣女警」則意外吸引大家的眼球，網民指「影佢嘅人多過cosplay」。 網民昨日在社交平台Threads上載影片，一名女警在蘭桂坊疏導人潮時，吸引大批市民駐足拍照，令到女警露出笑容，邊說「行啦，行啦」，又提醒市民小心腳步。旁邊另一名女警就不停大叫「行返落去啦am730 ・ 1 天前
奧巴馬嚴厲批評特朗普：無法無天、魯莽、充滿惡意、瘋狂
前美國總統奧巴馬週六（1 日）在美國兩個州的競選集會上，力挺民主黨州長候選人，並呼籲選民在下週的選舉中拒絕特朗普政府的「無法無天與魯莽行徑」。鉅亨網 ・ 16 小時前
64歲蔡楓華激罕重提「剎那光輝」事件 爆有下句是祝福張國榮 曾遭某歌星拳毆
綽號「紅唇王子」、現年64歲的歌手蔡楓華，八十年代憑《倩影》、《絕對空虛》等多首金曲走紅，早前罕有接受文雋的YouTube頻道《講呢啲 講嗰啲 Man's Talk》訪問時重提往事...Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
《聲秀》決賽賽果出爐｜馮熙燮以《七百年後》擊敗柯雨霏 胡子貝成雙料季軍
TVB節目《聲秀》今晚（2日）迎來決賽，8強成員甄敏芳Jenny、蕭凱恩Michelle、胡子貝Matt、周智敏Emily、林潔心Bibi、穎喬 Ziva、馮熙燮Ryan、柯雨霏Ophelia爭奪冠軍寶座！決賽夜節目邀請 7 大重量級專業評審（排名不分先後）：陳潔靈、郭偉亮Eric Kwok、陳奐仁、舒文、周錫漢、Johnny Yim、雷有輝，並設有KOL及DJ 評審團評分。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
連鎖茶餐廳推「健康早餐」網民笑指冇一件材料健康 其他網友指因為咁樣先最健康？
最近有網民於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，質疑某間香港連鎖茶餐廳推出的「健康早餐」完全不健康，樓主上載餐牌圖片，直指煙肉、腸仔、漢堡扒、熱香餅無一件健康，引起網友熱論！有網友質疑茶餐廳當市民白痴，狠批早餐食材全是加工肉、精製碳水，沒有健康可言；但亦有網友反指「食到早餐已經係最健康」，甚至笑言「健康早餐最健康就係『健康』2隻字」！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 2 小時前
不用花錢改褲！UNIQLO傳授2招隱藏「褲頭、褲長調整法」零成本解決不合身問題！附必買皮帶推薦
每次買褲子最怕遇到腰圍鬆垮、褲腳長到拖地的情況，穿上身後完全破壞整體造型。面對這些情況，許多人第一反應就是送去修改。其實根本不用那麼麻煩，UNIQLO近期在社交平台上公開了2大「褲頭、褲長調整法」，只需簡單幾步就能讓褲子立刻變得合身！Yahoo Style HK ・ 1 天前
嘉湖山莊女子家中燒炭 友人揭發證當場命殞
【on.cc東網專訊】天水圍有人燒炭亡。今午(2日)12時38分，執法部門接獲一名市民報案，指其一名女友人懷疑在天湖路1號嘉湖山莊樂湖居一單位內企圖自殺。救援人員接報到場，發現姓劉(54歲)女事主倒臥在單位內一房間，旁邊有一盆燒過的炭。事主經人員檢驗後證實已當場on.cc 東網 ・ 20 小時前
沈月化身白蛇 仙氣再升級
【on.cc東網專訊】現年24歲、有最美星二代之稱的沈月，昨日（31日）網晒多張古裝造型照，本身已經靚爆鏡的她，原來古裝造型更加省鏡，可謂宜古宜今，拍得住媽媽邱淑貞後生時。沈月今次於杭州西湖取景，穿起白色古裝服，扮演《白蛇傳》的白素貞，拿着傘子和酒杯，表情動作都東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
馮淬帆離世︱任達華嘆業界損失 夏雨遺憾未能見最後一面
【on.cc東網專訊】資深藝人馮淬帆離世，好友夏雨表示：「馮淬帆是我最好的朋友之一。我們相交超過大半個世紀。我每次到台灣都會與他相聚，今年中到台與他聯絡才知道他因肺炎入院留醫兩個月，要靠呼吸機協助呼吸，遺憾末能見最後一面。他是一個很有堅持很有信念很有才華的人。他東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
網上熱話｜內地旅客讚大角咀一街道譯名「封神」 神譯名背後有段故？
近年內地旅客來港不再僅是購物，更喜愛城市深度遊，而香港不少街道譯名均十分有特色，引來遊客熱議。近日有網民在小紅書發文，提到位於大角咀的一條名為「詩歌舞街」的街道。該網民直言，香港這麼多條街道，「詩歌舞街」可說是「封神之作」。他稱，sycamore本意是無花果，但中文譯名把其升格了，更能夠保留相近發音。am730 ・ 20 小時前
生活智慧王｜牛奶紙盒封口大法 原來有官方指引？唔使用文件夾/牛奶蓋
北海道牛奶香滑濃郁，是不少人家中必備的牛奶飲品，可是它卻也是眾所周知最難儲存的牛奶飲品，因為他的紙盒裝沒有裝上扭蓋，喝到一半想放入雪櫃變得困難重重；不少人慨嘆質素如此好的牛奶，卻竟然有如此差的包裝設計！有些人直接放棄購買這品牌，也有人堅持到最後，更想出不少方法來封口，有人上網一問，卻發現原來有官方做法？Yahoo Food ・ 2 小時前
貝森特：北京「朝天鳴槍」犯了大錯 稀土牌最多只能再用兩年！
據《金融時報》周五 (31 日) 報導，美國財政部長貝森特在特習會後表示，北京威脅停止稀土出口是「真正的錯誤」，堅稱美國將在兩年內確保替代供應。鉅亨網 ・ 2 天前
港媽「成功爭取」要求濕地公園為蠶豆症孩移除金銀花 網民狂轟行為自私
最近一名港媽在社交網站分享，向漁護署反映濕地公園種植的金銀花，會危及患蠶豆症的孩子。漁護署指為進一步保障訪客安全，濕地公園會移除步道附近的金銀花。 事主在社交網站Threads分享事件，指「成功了，這是媽媽可以為你做的」。根據事主上載的漁護署回覆，署方指根據衞生署及醫院管理局的資料，蠶豆症患者應避免接觸或進食忍冬am730 ・ 1 天前
英超 ｜紐卡素作客8場不勝 不敵榜尾韋斯咸 領隊賀維發火：想換走全隊球員
紐卡素出名是作客「軟腳蟹」，本季未曾在客場勝出，本輪英超作客榜尾的韋斯咸，令對方獲得本季英超首次主場贏波。Yahoo 體育 ・ 1 小時前
【大生生活超市】雙11勁賞買 精選零食 $22/2件（即日起至15/11）
大生生活超市進行雙11勁賞買優惠，大量零食低至平均 $11/件，包括Bealyke牛奶米餅、日本明治迷你五寶朱古力、Freshnuss有機甘栗 $22/2件，Club朱古力餅、Zottis乳酪、YBC夾心餅 $33/3件！YAHOO著數 ・ 1 天前