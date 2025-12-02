胡錫進批阻日歌手演出做過頭 中方損失更大

【on.cc東網專訊】日本多名歌手在上海的演唱會突遭叫停，大槻真希更被當場帶離舞台，但有日本歌手在廣州和北京的演唱會則順利舉行，輿論認為廣州的做法有契約精神，上海則過度抵制。內地官媒前總編輯胡錫進連日發文，指唱到一半把人轟下台「過頭了」，不但不夠尊重，更容易給外界攻擊中國提供藉口，中方臨時取消演唱會的損失可能多於日方。

胡錫進上月29日發表的文章中指出，上海作為中國最開放繁榮的城市，希望這種情況只是孤例，其他地方避免類似過激表現；又認為這一輪對日鬥爭應控制好行動的邊界，不要把日本民間與日本政府和右翼混為一談。此文章被刪除後，他上月30日再發文指，取消日本天后濱崎步演唱會雖展現了中方強化對日制裁的決心，但中國演出公司違約和前期準備的投入都有代價，上海市減少了一塊消費，從外地提前趕來的觀眾撲了空，均為中方損失。他呼籲，探討如何促進對日制裁的效率和準確，維護制裁的可持續性及韌性。

中國軍媒《解放軍報》周二（2日）再發文，批評日本首相高市早苗公然發表涉台錯誤言論，粗暴干涉中國內政，且不撤回，公然挑釁戰後國際秩序，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，對亞太地區安全與世界和平穩定構成嚴重威脅，其言行暴露出危險的軍事擴張傾向。文章又指，高市早苗之流竟妄圖在台灣問題上玩火，嚴重挑釁14億中國人民捍衞國家統一的鋼鐵意志，嚴重踐踏全人類和平底線，如日方一意孤行、執意重蹈歷史覆轍，必遭徹底清算。

