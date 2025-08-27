胡鴻烈出殯 黃仁龍葉劉等人扶靈 輓聯：風範長存
胡鴻烈逝世｜今出殯與妻鍾期榮合葬 黃仁龍葉劉等人扶靈 輓聯：風範長存 高山仰止｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港樹仁大學創校校監胡鴻烈七月逝世，享年 105 歲。今（27日）於北角香港殯儀館出殯。長子胡耀蘇伉儷及次子胡懷中早上抵達殯儀館。行會召集人葉劉淑儀、前律政司司長梁愛詩、黃仁龍及樹仁大學校董會主席丁午壽等人亦到場為其扶靈。現場派發的追思集記載胡鴻烈生平，指他一生致力推動本港高等教育，與已故夫人鍾期榮於1971年創辦樹仁學院（後升格為大學），堅持「有教無類」辦學理念，在香港教育界留下深遠影響。
統戰部、李家超發唁電
靈堂掛有「德望永昭」輓匾，輓聯寫着「風範長存 高山仰止」，讚頌胡鴻烈德行。追思集刊載中央統戰部、行政長官李家超等發出的唁電。
上午九時許，香港樹仁大學校董會主席丁午壽、行會召集人葉劉淑儀、前律政司司長梁愛詩及黃仁龍、前中大校長金耀基及浙江樹人學院校長李鲁等，到場憑弔及為胡鴻烈扶靈。靈車於早上 10 時駛離殯儀館，前往跑馬地香港墳場，胡鴻烈將與妻子鍾期榮合葬。校方將於周六舉行追思會。
寒門出貴子 難忘30年「大學四年制」捍衛戰
據追思集記載，胡鴻烈 1920 年生於浙江紹興，父親早逝，自幼寄人籬下。少年時跳級並以全省第一考入中學， 1942 年畢業於中央政治大學外交系。其後以外交官第一名成績出任駐蘇聯副領事，並赴巴黎大學取得法學博士。來港後，他成為當時僅有的十名大律師之一，能操中、英、法、俄多種語言。
1971 年，他與妻子鍾期榮創辦樹仁學院，秉持「有教無類」、「玉不琢不成器」理念。鍾期榮任校長，胡鴻烈任校監。他曾在回憶錄中指，最難忘是打了30年的「大學四年制」保衛戰。八十年代，政府提出「二二一」學制改革，但這與兩者辦學理念不符。即使時任教育司陶建（Kenneth Topley）遊說並警告「 To be independent is very risky（維持私立風險很大）」，夫婦仍拒絕政府資助，以私人資金辦學，前後累計投入約5億港元。直到 2006 年，樹仁升格為大學。
我行我素的「老頑童」 人謙遜節儉、親手修補襪子破洞
對外胡鴻烈「我行我素」堅守理念；但在學生和教職員眼中，他則是一個為人節儉，十分有人情味的謙謙君子。追思集中，多位校友撰文與校監相處回憶。會計系畢業生潘琪偉憶述，在學期間常籌辦活動，校監必定出席，是陪學生玩的「老頑童」，「他從不疾言厲色，只關心我們身體與學習狀況，不會跟我們說要多讀書」。
潘又指，當年商學院在長洲舉辦迎新營時，胡鴻烈帶相機現身，參與遊戲至黃昏才離開。胡鴻烈經常擔任學生活動嘉賓，從不批評，只加鼓勵，「校監是我們搞活動的生招牌，只要他會出席，必定有很多人參加」。
新聞系舊生、「The Culturist 文化者」創辦人鄭天儀則憶述，胡鴻烈雖是社會名流，卻生活簡樸，律師樓收入多用於學校發展。即使年逾八旬，仍堅持上班賺取建校經費。他長年乘巴士由中環往返校園，辦公室多年未翻新，西裝與座駕使用數十年不變，甚至會親手縫補襪子。
七十年代推動廢妾制度 夫妻伉儷情深
除教育外，胡鴻烈亦參與法律改革。 1971 年，他推動廢除納妾制度，曾公開反駁反對聲音，批評「犧牲別人的青春與幸福來滿足男方私慾，試問人道與平等精神何在？」他與妻子合著《香港的婚姻和繼承法》，推動婚姻制度更新。當年退休時，傳媒形容他率性堅持，是「對香港建設有貢獻的香港人」。
1944 年，胡鴻烈在外交官考試中奪第一，並在培訓期間結識中國首位女法官鍾期榮，翌年結婚。1946 年，他被派往蘇聯塔什干總領事館任副領事。兩人伉儷情深，至 2014 年鍾期榮離世，胡鴻烈雖健康欠佳仍堅持出席葬禮。此後，他繼續以校監身份參與校務，直至高齡。
