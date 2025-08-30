新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
胡鴻烈逝世｜樹仁大學辦追思會 宣布擴建新校舍命名「胡鴻烈鍾期榮校園」
樹仁大學創辦人及校監胡鴻烈於7月27日逝世，享壽105歲。樹仁大學今日舉辦追思會，並宣布校董會決定在寶馬山擴建新校舍，命名為「胡鴻烈鍾期榮校園」，希望胡鴻烈及夫人的辦學精神永遠活在大家之中。
胡懷中冀傳承校訓
多名教職員、學生、校友及公眾人士今日在校內出席追思會。胡鴻烈次子、署任校長胡懷中在追思會上頌揚父親一生對教育的貢獻：「敦仁博物是樹仁的校訓，亦是校監校長對同學的殷切期盼，希望大家體悟儒家思想的菁華，立身處世不會感到迷惘，實踐良好品格做一個好人，自強不息成為對國家社會有承擔、在專業上克己盡責、精益求精的有用之人。我相信對校監校長最好的思念，就是將敦仁博物的要義傳承下去。」
政務司司長、社會學系校友陳國基致辭時指：「『十年樹木，百年樹人』，胡博士用半世紀的光陰，完美演繹這八個字的真諦。他全心全意投入樹仁，將無數的幼苗，悉心培育成為社會的棟樑。他對教育的堅持和使命感，為樹仁注入了生命。如今，樹仁的畢業生遍佈各行各業，在不同的崗位上發光發亮。胡博士夫婦留給香港最寶貴的，不單止是一所大學，更是一種堅守理想的精神，與及以生命影響生命的教育家情懷。」
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/胡鴻烈逝世-樹仁大學辦追思會-宣布擴建新校舍命名-胡鴻烈鍾期榮校園-/594382?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
