貧女有救了兩星期漲兩杯 教學網友重點全錯！

日本美眉為何都奶奶都那麼大？除了是天生麗質，更多的是後天努力得來！

飲食均衡講究更會做豐胸操維持身材，接下來這位日本媽媽因天天做豐胸操，兩星期竟然漲了2罩杯！

這位日本媽媽名叫POPO，別以為她只是賢妻，她可是日本NSCA認受健身教練！

她自稱，作為兩孩子的媽，就算經歷過餵哺母乳的她，胸圍卻只有AAA。但堅持天天做操後發現，胸部真的有變大！

於是她便YouTube分享每天5分鐘豐胸操，努力一百天後就成為E罩杯，非常厲害！

該影片的觀看次數也超過4,200,000次！

不少網友跟著她一起做操，紛紛在留言處直呼見效「好神奇！」，

讓我們一起來看影片吧～