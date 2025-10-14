脆友最愛5大人氣單品一次整理！許瑋甯&許光漢同款、到日常百搭配件，價格更是親切滿分

（圖／品牌提供）

最近滑Threads時，應該有發現對某些單品配件默默成為脆友近期愛到不行的人氣款式，價格親民、設計到位、還有穿上立刻時髦＋快樂加倍的魔力。準備好讓購物車暴動了嗎？清單直接公開、跟著買就對了！

脆友最愛人氣單品：水餃包

最近被脆友們集體點名的就是GU水餃包，根本高顏值通勤神器、變裝穿搭萬用包，是百搭力與機能感兼具的時髦狠角色。外型帶有抓皺設計，柔和線條自帶貼合輪廓感，怎麼揹都順身不尷尬，視覺效果超顯瘦。加上肩帶長度可調，無論是走腋下短背、小廢包掛法，還是大包控都能找到命定揹法。小包外表、大容量內心，能收納平板、筆記本等日常用品，從穿搭到生活機能都不掉線！

GU 水餃包／690元（圖／品牌提供）





脆友最愛人氣單品：芭蕾運動鞋

近期脆友們愛到不行的GU繫帶芭蕾運動鞋，根本是芭蕾舞者和運動女孩的夢幻聯名。緞面×麂皮拼接加分時髦度，搭配立體鞋墊、繫帶＋鞋帶雙重包覆設計，走再多路都好優雅。一雙搞定甜美、舒適與潮感混搭，難怪大家搶成這樣！

繫帶芭蕾運動鞋／10/10-10/16 期間限定 890元（圖／品牌提供）





脆友最愛人氣單品：許瑋甯同款繭型褲

許瑋甯同款UNIQLO「繭型褲」、不只在脆上超受歡迎，連韓國社群媒體上也再瘋狂洗版，真的要有一件以上！高腰設計搭配修飾線條，完美提升身形比例，價格更是非常親切，輕鬆入手明星同款。

UNIQLO繭型褲／990元（圖／品牌提供）

脆友最愛人氣單品：許光漢同款牛津襯衫

許太太們一定要收，男神許光漢的UNIQLO同款牛津襯衫，不分男女都能穿、還很簡約時髦！這件在社群媒體造成現象級模仿風潮的JW Anderson 大師聯名款，以柔軟滑順的布料結合寬版剪裁，搭配刺繡logo細節，價格更是迷人到不行，衣櫃怎能沒有！

UNIQLO JW Anderson 大師聯名系列牛津襯衫／790元（圖／品牌提供）





脆友最愛人氣單品：針織毛帽

GU這款針織毛帽、軟萌毛絨感直接把季節氛圍拉到最滿！不只保暖，更是穿搭亮點神器，套上去立刻有種很懂穿的氣場，實用＋時髦一帽到位，難怪脆友們人手一頂、顏色還不只一個！

GU羽毛紗針織帽／290元（圖／品牌提供）





