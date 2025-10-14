不斷更新｜累計 13 名議員宣布棄選立法會
脆友最愛5大人氣單品一次整理！許瑋甯&許光漢同款、到日常百搭配件，價格更是親切滿分
最近滑Threads時，應該有發現對某些單品配件默默成為脆友近期愛到不行的人氣款式，價格親民、設計到位、還有穿上立刻時髦＋快樂加倍的魔力。準備好讓購物車暴動了嗎？清單直接公開、跟著買就對了！
脆友最愛人氣單品：水餃包
最近被脆友們集體點名的就是GU水餃包，根本高顏值通勤神器、變裝穿搭萬用包，是百搭力與機能感兼具的時髦狠角色。外型帶有抓皺設計，柔和線條自帶貼合輪廓感，怎麼揹都順身不尷尬，視覺效果超顯瘦。加上肩帶長度可調，無論是走腋下短背、小廢包掛法，還是大包控都能找到命定揹法。小包外表、大容量內心，能收納平板、筆記本等日常用品，從穿搭到生活機能都不掉線！
脆友最愛人氣單品：芭蕾運動鞋
近期脆友們愛到不行的GU繫帶芭蕾運動鞋，根本是芭蕾舞者和運動女孩的夢幻聯名。緞面×麂皮拼接加分時髦度，搭配立體鞋墊、繫帶＋鞋帶雙重包覆設計，走再多路都好優雅。一雙搞定甜美、舒適與潮感混搭，難怪大家搶成這樣！
脆友最愛人氣單品：許瑋甯同款繭型褲
許瑋甯同款UNIQLO「繭型褲」、不只在脆上超受歡迎，連韓國社群媒體上也再瘋狂洗版，真的要有一件以上！高腰設計搭配修飾線條，完美提升身形比例，價格更是非常親切，輕鬆入手明星同款。
脆友最愛人氣單品：許光漢同款牛津襯衫
許太太們一定要收，男神許光漢的UNIQLO同款牛津襯衫，不分男女都能穿、還很簡約時髦！這件在社群媒體造成現象級模仿風潮的JW Anderson 大師聯名款，以柔軟滑順的布料結合寬版剪裁，搭配刺繡logo細節，價格更是迷人到不行，衣櫃怎能沒有！
脆友最愛人氣單品：針織毛帽
GU這款針織毛帽、軟萌毛絨感直接把季節氛圍拉到最滿！不只保暖，更是穿搭亮點神器，套上去立刻有種很懂穿的氣場，實用＋時髦一帽到位，難怪脆友們人手一頂、顏色還不只一個！
看更多 CTWANT 文章
《許願吧！精靈》秀智同款單品搜出來！CELINE笑臉包、Chaumet珠寶…Delvaux這顆包經典不退燒
小資女快衝！平價聯名飾品太犯規：Hello Kitty、酷洛米、Care Bears…價格可愛、造型更可愛
預算百元起！早秋7款平價單品：針織衫、RM美包、許瑋甯同款繭型褲不挑身材超修身…許光漢同款襯衫千元有找？
其他人也在看
《風林火山》高圓圓45歲減齡穿搭8公式！身上最多三色，靠「這些配件」駕馭極簡風
今年45歲的高圓圓，一直是許多人心中「氣質女神」的代表，最令人驚訝的是，她的狀態完全看不出年紀。近期她更與金城武合作主演電影《風林火山》，在坎城影展「午夜展映」單元亮相，話題度再度攀升。她的穿搭並不靠繁複堆疊，而是以簡單配色、俐落線條和恰到好處的配件，讓極簡風格散發年輕感。秘訣其實很簡單：全身顏色控制在三色以內，再藉由墨鏡、包款或珠寶首飾點綴，讓極簡不至於單調，反而更顯精緻。bella儂儂 ・ 1 小時前
韓國MAMA頒獎禮丨10.17優先購票 韓國MAMA Awards 11月登陸啟德主場館！即睇搶飛攻略、演出陣容、票價、座位表
韓國年度盛事MAMA頒獎禮今年將重回香港，於11月28及29日一連兩日在啟德體育園主場館舉行！《MAMA》一直雲集頂流韓星，去年在日本舉行的《MAMA》就有G-Dragon、太陽、IVE、aespa、ENHYPEN等！Visa Infinite卡及Visa持卡人可於10月17日優先購票，即睇以下售票詳情！Yahoo 娛樂圈 ・ 4 個月前
壽山村道雙屍命案｜34歲法籍婦浴盆殺女後自縊亡 丈夫今黯然認屍
港島南區壽山村道6A號壽山花園，昨日（13日）發生倫常雙屍命案，一名法國籍女子在住所內浸死7個月大女兒後，再上吊身亡。今日（14日）早上10時許，死者法國籍丈夫在警員陪同下到西環域多利亞公眾殮房辦理認屍手續後離開，黯然哀傷。am730 ・ 4 小時前
《大行》高盛：傾向認為中美貿易措施為APEC會談前爭取談判籌碼
高盛發表報告指，中國上周宣布將大幅擴大其稀土礦產出口管制制度，範圍涵蓋全球，並對廣泛的下游產業產生影響。作為回應，美國總統特朗普表示將對中國商品加徵100%額外關稅，並對關鍵軟體實施出口管制。 高盛認為，市場關注問題是這些措施最終會否實施，從而對全球供應鏈造成嚴重影響，尤其是高科技生產領域，定是為了在南韓舉行的亞太經合組織會議期間舉行的雙邊會談前爭取談判籌碼。 高盛傾向於後者解讀，並預期最終解決方案將是將目前的關稅暫停延長至11月10日之後，並伴隨著雙方做出一些新的但有限的讓步，而最近的政策舉措表明，與過去幾個月美中談判之前的情況相比，可能的結果範圍更廣泛。(ha/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
聖誕倒數月曆2025｜DIPTYQUE Advent Calendar「書店貓咪」造型曝光！必搶25款小禮物、一系列驚喜冬日香氛
鏟屎官留意！DIPTYQUE今年聖誕倒數月曆以小貓為主角，譜寫一本主題為「A Night of Wax and Gold」的書，充滿魅力，彷彿置身於魔法世界！這次的倒數月曆禮盒不僅充滿奇妙元素，還收納了25款DIPTYQUE獨特精品，涵蓋個人香氛、家居香氛與精緻裝飾品，讓倒數的每一天都有全新驚喜，爲大家帶來暖意濃厚的冬日體驗！Yahoo Style HK ・ 1 天前
再出色的卡夫卡也有「不想上班」時刻！23個藝術家「逃避現實」故事，也許能治癒職場倦怠感｜誠品書店《閱見自己》
你也有職場倦怠、Burnout、不想上班的日子嗎？這是正常的，因為再出色的人們，都會有「不想上班」的時刻！金南今的作品《不想上班的日子就讀卡夫卡》，透過細膩描繪 23 位藝術家與他們的 23 種人生低潮故事，例如巴爾札克、梵谷、海明威與安迪‧沃荷等大人物，都會有壓力與焦慮、想逃離現實的時刻。卡夫卡本人原本也是個平凡的保險公司文員，在平衡寫作夢想與生活，當中也有妥協、無力感與掙扎等情緒。也許透過他們的故事，大家會有所啟發。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
Nowhere Boys《給夢想家的一封信》MV音樂傳承故事 吳浩康為林子祥留鬚銘記唱歌初心
樂隊Nowhere Boys出道10周年音樂企劃，以信件為主題系列第三首作品《給夢想家的一封信》MV昨晚上架，邀請吳浩康（Deep）和麗英@小薯茄拍攝MV，一個有關音樂傳承的勵志故事。事實上，他們的確受到自己的偶像啟發和影響，而開展音樂路。Yahoo 娛樂圈 ・ 37 分鐘前
Starbucks萬聖節限定系列開賣！多款可愛怪誕商品 星巴克熊變黑貓、幽靈咖啡杯、紫薯鮮奶咖啡
萬聖節快來到！Starbucks也帶來一系列秋日驚喜，可愛的星巴克熊化身成為黑貓、生動表情的幽靈咖啡杯、漸層黑色設計的不鏽鋼隨行杯必定成為這個秋季必搶之物！除此之外，萬聖節限定的飲品和食物也很值得一試，咖啡師用心調製的紫薯鮮奶咖啡、紫薯鮮奶烏龍茶、木乃伊牛角包 ，以及怪獸曲奇 ，甜蜜口感和搞怪造型非常應節，適合想感受節日氣氛時享用。Yahoo Food ・ 6 小時前
Rockfish Weatherwear香港店進駐銅鑼灣！張員瑛也穿的英國品牌，Clor最新系列、SUSAN FANG聯名獨家同步發售
有留意韓國潮流服飾的朋友，聖水洞人氣Rockfish Watherwear現在香港都有旗艦店了！品牌選址銅鑼灣波斯富街、利舞台附近，並將新系列Clor以及SUSAN FANG聯名系列帶到來香港上架。各位喜歡逛韓國「聖水洞」潮牌的話，要來這邊入手心頭好！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
荃灣兩菲籍女子失蹤 最後露面荃灣梨木樹邨
【on.cc東網專訊】兩名分別24歲及33歲的菲律賓籍女子Pabuaya Imee-mahilum及Tibay Alelie-perez失蹤案，最新調查顯示，該兩名失蹤女子於10月8日下午在荃灣梨木樹邨一帶出現。執法部門呼籲任何人士如有該兩名女子的消息或曾見過她on.cc 東網 ・ 5 小時前
54歲阮小儀勇敢「裸辭」，告別工作31年的商台；離開娘家開展個人修行：想安然開始我另一段小路
同一份工作，工作了31年到底是怎樣的體驗？日前宣布將於月底離任商台的阮小儀（小儀），也許能提供答案：「自己也沒想過可以那麼長情。」很多人對她突然離職充滿猜測，但也許工作也如一段關係，緣來時在一起，緣盡時也開始個人的修行，也是合理不過：「一段關係可以那麼長久，必定是雙向的，你對我好，我亦好愛你。」Yahoo Style HK ・ 9 小時前
鍾麗緹17歲二女兒Jaden戀愛了！和高帥男友街頭大方放閃 畫面超甜如青春電影
有「華語性感女神」之稱的鍾麗緹，近日再度成為話題焦點——她17歲的二女兒Jaden（張思捷）被網友目擊與男友甜蜜逛街。兩人自然摟腰的互動畫面曝光後，引發熱議。過去被形容為家中「小透明」的Jaden，如今已蛻變成氣質出眾的少女，戀情也備受矚目。姊妹淘 ・ 1 天前
絕美！劉亦菲童年珍貴畫面瘋傳 8歲公主照震驚網友：根本天生明星
劉亦菲的童年珍貴影像近日在社群熱傳，從嬰兒照到14歲練舞片段，一次看盡她「從小美到大」的成長軌跡。其中最亮眼的，是8歲時參加「童花杯」童裝模特大賽奪冠的畫面——她在1800多名參賽者中脫穎而出，可謂從小就奠定了這條明星路。姊妹淘 ・ 1 天前
暗示取消對中100%關稅 特朗普這次為何這麼快TACO？專家直指兩大原因
美國總統川普近日在中美貿易議題上再度上演「TACO 戲碼」，先在上周六 (11 日) 凌晨突然在 Truth Social 發布千字長文，指責中國稀土出口管制政策，並放話自 11 月起對中國商品加徵 100% 關稅，但隔日美國副總統范斯便公開「打圓場」稱川普珍視與中國的友誼，願跟中國進行理性談判，暗示這 100% 關稅就是說說而已，各界不要當真。鉅亨網 ・ 3 小時前
劉俊謙與蔡思韵突發宣布於日本結婚 晒婚照放閃
男神劉俊謙，女神蔡思韵正式封盤！劉俊謙與蔡思韵拍拖6年，一直被視為圈中金童玉女，今日（14日）二人正式宣布已婚，並大晒婚照放閃！Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
消委會咖啡機｜實測12款咖啡機 $4,988飛利浦贏萬元咖啡機 膠囊咖啡機最高分是「這款」！
現代人早上總會以一杯咖啡來提神！最方便之選除了出街買咖啡，還可以在家中擺上一部咖啡機，方便省事沖泡一杯暖意融融的風味咖啡。但市面上咖啡機林林總總，如何選擇才好？消委會568期公布了一份12款咖啡機的測試，分別有9款全自動咖啡機和3款膠囊（coffee capsule）咖啡機，測試結果表示一款價值$4,988的飛利浦全自動咖啡機與萬元的De’Longhi咖啡機同為總評4星評分，飛利浦在價錢上勝出！還有一款Nespresso的膠囊咖啡機也獲得了4星評分，想知道是哪個品牌就繼續看下去。Yahoo Food ・ 7 小時前
45歲歐倩怡與郭晉安離婚後疑覓得新歡 與成熟男甜蜜蹺手 保持低調但未否認戀情
45歲的歐倩怡（Cindy）與61歲的郭晉安曾是娛樂圈的「模範夫妻」，惟原來背後早有暗湧，去年5月宣布離婚，更承認當時已分居2年，18年婚姻告終Yahoo 娛樂圈 ・ 40 分鐘前
葉劉淑儀傳政壇行人止步 揭夫家地產背景 可轉行曬長腿賣樓？
葉劉淑儀傳政壇仕途止步，但她樓市戰績驚人，從九龍上車到半山豪宅，慳稅贈女、持貨升值，物業逾兩億，堪稱政壇「地產女王」。Yahoo財經 ・ 9 小時前
加密貨幣遭遇創紀錄拋售 「誰爆倉了」是業內人士都想知道的問題
在加密貨幣遭遇紀錄最大單日拋售的第二天，業內每個人都試圖弄清楚誰栽了跟頭。Bloomberg ・ 1 天前
幣圈爆煲｜加密貨幣市場巨震 兩神秘大戶精準賺逾12億 市場質疑屬內幕交易
中美貿易緊張局勢驟然升級引發加密貨幣市場劇烈波動，創下歷史性清算紀錄。據Coinglass數據顯示，自上周五亞洲時段至周六美國早盤的24小時內，全球加密貨幣衍生品市場爆發高達190億美元（約1,482億港元）的強制平倉，涉及超過160萬名交易者。這場被業界形容為「史上最大規模」的清算潮，直接導火線是美國總統特朗普突然宣布對中國商品加徵100%關稅的決定。BossMind ・ 3 小時前