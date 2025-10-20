不斷更新｜累計 16 名議員宣布棄選立法會
三文魚食譜｜脆皮粉嫩三文魚扒
同老公相識記念日時在小居攪了一個二人祝光晚餐的主菜我記得做了呢道菜
製作時間: 30分鐘內
份量人數: 1-2人
食材
急凍三文魚扒 2件
著蓉 適量
鹽 適量
黑胡椒粉 適量
白酒 少許
牛油 適量
刁草脆餅 2片
黑水欖 2粒
小蔥粒 適量
炸魚皮 適量
作法:
1 ：
先將三文魚扒解凍,用廚紙收乾水份後下鹽及黑椒粉略醃備用
2 ：
用平底鑊下牛油及小許油皮向下煎脆魚皮,用匙羹勺熱牛油淋上魚肉至表面熟及囀色便熄貝(不要反魚肉向鑊煎否則熟過龍做不到中心粉嫩效果)
3 ：
上桌砌碟,先用少許著菪放碟中黏上刁草脆餅固定碟上,第2層做薯蓉,最面放上三文魚扒,最后灑上小蔥粒,黑水欖片及炸魚皮便可上桌享用
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/51798
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
