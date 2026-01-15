跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
脊柱側彎成因、症狀 孩子成低頭族增脊柱側彎風險？協康會物理治療師：要避免做單側運動
在香港，大約 每100名兒童就有2至3人受到脊柱側彎影響。這個問題最常在 10至15歲的青春期出現，因為孩子在這段時間身高急速飆升，脊柱支撐力未必跟得上。更令人關注的是，女孩子的風險比男孩子高約8倍。雖然多數屬於輕度，但近年的數據顯示病例有上升趨勢，已成為不容忽視的公共健康議題。協康會一級物理治療師陳詠婷分享常見的脊柱側彎的成因，以及家長如何可以及早察覺並正確預防，以助孩子大大減低在成長路上的負擔。
脊柱側彎的成因：先天與後天的雙重影響
脊柱側彎最常見的形態分為 C 型 及 S 型 (double curve) 兩種。C 型通常是單一方向的彎曲，而 S 型則涉及雙重曲線，對身體平衡和外觀影響更大。治療師指出，這些形態不僅影響外觀，長遠更可能影響孩子的運動能力與自信心，因此了解成因十分重要。原因大致可分為先天性和後天性。
1. 先天性因素
最常見的情況與遺傳有關，有時甚至沒有明顯原因。若父母曾有脊柱側彎，子女出現同樣問題的機會相對較高。
2. 後天性因素
後天性脊柱側彎多與生活習慣相關。雖然少部分可能源於骨骼結構問題，但大部分原因其實是姿勢不良：
經常低頭、寒背
書包過重，長期令脊柱受壓
習慣單肩背袋，導致肌肉受力不平均
這些看似日常的小習慣，若長期累積，便可能在孩子的成長期引發或加劇脊柱側彎。尤其在學齡期，孩子每天坐姿、背書包的時間很長，若沒有良好習慣，脊柱健康便容易受損。家長若能及早介入，提醒孩子保持正確姿勢，便能大大減低風險。
家長如何及早察覺脊柱側彎的警號
脊柱側彎往往在孩子成長的黃金期悄然出現，初期未必有明顯症狀，因此家長的細心觀察就是最重要的第一道防線。其實在日常生活中，只要留意孩子的姿勢和一些小細節，便能及早發現問題，避免延誤治療。
1. 站立姿勢檢查
讓孩子自然企直，家長可以留意肩膀是否高低不一、背部肩胛骨是否一邊更突出、腰部是否不對稱，以及盆骨是否傾斜。
2. 日常警號
若孩子經常投訴腰酸背痛、走路姿勢怪異、穿衣服歪斜，甚至出現呼吸不順或頭痛，都應提高警覺並安排檢查。
3. 亞當式前彎測試
讓孩子雙腳企直，雙手合攏慢慢向前彎腰至約90度，家長站在背後觀察，若背部一邊拱起或高低不一，就很可能有脊柱側彎。
若果家長懷疑孩子的有脊柱側彎的先兆，除了自行觀察，也可以善用 衛生署的學生健康服務，由專業人士為孩子進行脊柱側彎篩查評估及監察。
改善與預防惡化：運動與生活習慣的雙管齊下
當家長察覺到孩子有脊柱側彎的徵狀時，最重要的是透過生活習慣的改變及運動來防止惡化。規律運動能強化核心肌群，為脊柱提供穩定支撐，同時改善身體的平衡與協調。孩子在快速成長期，肌肉往往跟不上骨骼的發展，若缺乏足夠力量，脊柱就容易受壓不均而加深側彎。以下是治療師建議的三種改善生活習慣與運動的方法：
1. 調整生活習慣
書包應選用雙肩背包，最好有胸前及盆骨固定索帶，重量不超過孩子體重的10–15%
坐姿避免翹腳
功課簿應放在桌子正中間，屁股兩邊受力平均，腰骨自然保持筆直
2. 強化核心肌群
建議每週至少三次運動，每次30分鐘以上
例如仰臥起坐、掌上壓等核心肌力訓練
3. 多做「雙側運用」的運動
游泳、跑步、踩單車等能保持身體平衡
避免羽毛球、網球、乒乓球等單側運動，因為長期只用一邊容易加深脊柱側彎
脊柱側彎的治療方法
治療方式會因應脊柱側彎的程度而有所不同。一般來說，醫生會根據彎曲角度、孩子的年齡及身體狀況，決定最合適的介入方法。由輕度到嚴重，治療目標分別是 改善姿勢、減慢惡化，以及在必要時維持或恢復脊柱功能。
輕度（10-20度）：姿勢矯正、物理治療、運動訓練
中度（20-45度）：需要長時間佩戴矯形器（背架）固定，亦可配合物理治療減低惡化機會
嚴重（45度以上）：手術矯正，需配合物理治療脊骨矯正和康復運動
日常開始，預防脊柱側彎
脊柱側彎往往不是突然出現的，而是日常生活習慣一點一滴累積的結果。肩膀高低不一、穿衣服不合身，這些小細節不僅影響孩子的外觀，也可能動搖他們的自信心，甚至令社交和情緒受到影響。若沒有及早留意，長大後更可能帶來頭痛、頭暈、失眠等慢性困擾；嚴重時，脊椎壓迫神經線，還會令手腳麻痺，生活質素大大下降。
其實，家長能做的比想像中多。只要在日常生活中多加留意，例如提醒孩子保持正確坐姿、選擇合適的書包、安排均衡的運動，就能有效減低脊柱側彎惡化的風險。這些小小的習慣，正是守護孩子健康和自信的基石。
及早關注、及早介入，孩子就能在成長路上更自在、更健康地邁步向前。
其他人也在看
五索自爆性慾下降 再爆馬生性癖「可以搞成晚」 為此嗌交困擾︰第二日完全起唔到身
坐擁百億身家的66歲大生銀行主席馬清鏗，去年初被爆收埋網紅五索（鍾睿心）做情婦，事後五索高調接受訪問兼繼續拍片，表示自己同馬生交往十年，而家住半山豪宅兼身家過億，過着奢華生活，故被網民封為「最強小三」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
日元4.8算遊日注意！不堪通脹壓力 日本開始取消無現金支付
日元跌至逾一年低位，有找換店跌穿4.9算，市場甚至有估計兌匯將跌近4.7算，燃起港人遊日決心。之不過，日本國內通脹短期內似乎無法解決，日媒報道指有景點以及餐廳為節省成本，已經停止接受電子支付，改為只接受信用卡和現金。若然未來數月港人去日本玩，在尋找最佳「唱Yen」匯價外，宜留意此一趨勢Yahoo財經 ・ 2 小時前
譚詠麟曾志偉領軍明星足球隊赴雲南 莫家淦與衛志豪被美女包圍 被「高山流水」式餵酒
成員包括譚詠麟、曾志偉、羅家英等明星的「香港明星足球隊」，早前遠赴雲南參加友誼賽，其後有不少吃喝玩樂的片段流出，當中包括在當地特色飯店包廂舉行慶功宴，其中卸任TVB總經理的曾志偉，與穿著民族服裝的雲南美女熱情互動，當中一名年輕美女叼著酒杯，以「倒身拗後」以示餵酒，而曾志偉則以口代手把酒喝光，把現場氣氛炒熱。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
江旻憓立會首發言 梁熙讚脫胎換骨：點可能係傻妹｜Ray Online
江旻憓立會首發言 梁熙讚脫胎換骨：點可能係傻妹｜Ray Onlineam730 ・ 4 小時前
全國都在找的內鬼 竟是委內瑞拉總統的「守夜人」
「我們不是敗給了美國，而是敗給了身邊的內鬼。」 據英國《BBC》報導，這是馬杜羅夫婦被美軍強行控制後，委內瑞拉臨時政府內部流傳的一句話。鉅亨網 ・ 5 小時前
張柏芝弟弟近照曝光！也曾出道「跟謝霆鋒合作」 濃眉大眼複製家族基因
張柏芝二弟張柏文近日在大陸河南被網友巧遇，40歲近照曝光後引起討論。照片中他保養狀態不錯，身形結實，濃眉大眼的五官與姊姊張柏芝相當神似，家族特徵十分明顯。姊妹淘 ・ 1 小時前
劉嘉玲承認曾為「梁朝偉太內向」不開心多年！用包容化解尷尬：婚姻就是互相忍
1月13日，劉嘉玲在章澤天Podcast節目《小天章》中暢談與梁朝偉的婚姻生活，坦言曾因老公極度迴避社交「不開心很多年」。劉嘉玲坦言，身邊朋友聚會大多成雙成對，唯獨梁朝偉總是拒絕同行，就算勉強出席，也全程緊跟她，像是「被女王保護的迷弟」，讓她覺得尷尬。姊妹淘 ・ 2 小時前
內地中醫小紅書晒「攞綜援 2 年半上公屋」 租金減至 500 蚊｜網絡神探查到上樓原因？
一名自稱本港註冊中醫、1995年出生、原籍廣東梅州梅縣、並在港完成大學課程，並自稱在老家擁有獨住房的內地人，近日在小紅書分享個人「上樓」經歷，聲稱「2 年半拿到公屋」，並指公屋月租在政府資助下減至約 500元。帖文其後被人轉載到 Threads，引起本地網民熱議，不少人質疑其資格及審批機制，有人直言「香港人交稅就係養佢哋」，亦有人表示「我都想拎綜援了」。28Hse.com ・ 1 天前
沒節食不爆汗也能瘦！日本網友實測每天3分鐘「做1運動」，一年無痛減重10公斤！
對許多人來說，減肥往往意味著嚴格節食、痛苦運動，甚至必須長期忍耐飢餓與疲勞，因此常常半途而廢。不過日本有一位35歲的作家 Micunosin 分享自己的減肥經驗，他沒有刻意挨餓，也沒有進行高強度訓練，女人我最大 ・ 1 天前
麥明詩預告藏玄機疑追B成功？朱千雪身形發福惹懷孕疑雲
現年34歲嘅「十優港姐」麥明詩（Louisa），去年3月誕下兒子，一家三口幸福滿瀉。噚日（13日）出席保險公司活動，除咗大談囝囝近況之外，更提及胞兄麥明山（Vincent） 事業步入新階段，為佢感到驕傲。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
「30歲還穿Uniqlo該醒了」引戰文掀「衣品價值」熱話！親民品牌也能穿出高級感，張曼玉、許光漢、林家謙也穿
「30 歲還穿 Uniqlo 該醒了」？ 近期 Threads 上的一則引戰文，直接引爆「衣品價值」熱議！文中將穿親民品牌與「低價值」綁定，認為 30 歲後仍選擇 Uniqlo 是品味停滯，這樣的言論自然瞬間遭大批網友反擊。事實上，衣品從不依附價格標籤，張曼玉、許光漢等明星都愛穿 Uniqlo，用實際造型證明親民品牌也能穿出高級感。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
55歲宣萱拒做醫美「怕上癮」！用最自然方法對抗老化：每天花3小時保養
近日，55歲香港女演員宣萱在受訪時談到自己拒絕醫美的原因，引發熱議。她直言，看過不少人一開始做微調，後來卻越動越多，擔心「會上癮」，因此選擇用較費時的方式保養，也不避諱談到劇組修圖的現實狀況，相關發言在網路上掀起討論。姊妹淘 ・ 1 天前
俄製防空系統在委內瑞拉徹底失敗原因？
《Zerohedge》與《紐約時報》等多家媒體報導，外界質疑，委內瑞拉武裝部隊究竟是接獲按兵不動的指示，抑或其防空體系本身早已無法正常運作，甚至處於未啟用狀態，才讓美軍抓捕委內瑞拉總統馬杜洛。鉅亨網 ・ 1 天前
北海道酒吧藏屍案︱28 歲護士疑遭店主勒斃封牆 疑犯伴屍營業 以多部空氣清新機掩味︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本北海道日高町早前發生餐廳牆壁藏屍案，當地警方昨日（13 日）確認死者身分，遇害者為 28 歲護士工藤日菜野，遺體於早前在 49 歲酒吧老闆松倉俊彥經營的店舖牆壁內發現。工藤因勒頸窒息致死，警方正以殺人罪名對松倉俊彥展開調查。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
炎明熹新形象被指撞樣徐子珊 傳身價高達8位數字加盟Sony
炎明熹（Gigi）因與TVB續約問題遭雪藏，早前合約正式完結，宣布創立「然后」工作室，日前更正式加盟Sony Music大中華區，並推出重投樂壇頭炮新歌《風旅》；其新歌發佈暨加盟記者會由見證炎明熹成長嘅森美擔任主持，意義重大。炎明熹表示心情非常緊張和激動，希望大家可以陪住佢：「我覺得前一段旅程已圓滿地寫在旅行手冊入面，今次再開始，是寫在另一本旅行手冊，所以我希望大家可以陪我去度過一個新的篇章，然後寫下很多有趣及深刻的經歷。」Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
路透：中國海關通知英偉達H200晶片不得入境 幾乎等同暫時禁止
路透引述的三名知情人士透露，中國海關部門本周告知報關人員，英偉達 (NVDA) 的 H200 人工智慧 (AI) 晶片不得進入中國。鉅亨網 ・ 22 小時前
出國要提早多久到機場？過來人揭「最佳時間點」，這國家３小時也不夠
近年來國際旅遊市場復甦，不少民眾規畫出國旅遊，「提早多久到機場」也因此成為旅客關注的焦點。近日一名網友在網路上分享，他認為不需要提前３小時抵達機場，只要提早１個半小時即可完成掛行李、安檢等程序。然而，食尚玩家 ・ 1 天前
【759阿信屋】勁抵價 鹽焗開心果 $88/2件（15/01-16/01）
759阿信屋推出勁抵價限時優惠，鹽焗開心果400g $88/2件、貢梅梅干$36/2件、三幸芝士杏仁餅 $19.9/2件！YAHOO著數 ・ 2 小時前
【百佳】一連三日88折 拎券即享優惠👉🏻
百佳今個星期五起一連三日推出新年佳搶優惠，易賞錢會員於全線百佳門市買滿$168，憑易賞錢App內發放的電子優惠券，即可享全單88折，折扣更無上限，每位會員每日可享優惠一次！YAHOO著數 ・ 22 小時前
陳嘉寶一家五口Staycation慶生 3女兒玩餐飽好開心
【on.cc東網專訊】藝人陳嘉寶最近迎來36歲生日，由於3個女兒要返學沒有假期外遊，她與老公決定周末在港Staycation，一家人慶祝。原本是為媽媽慶生，最後好似變成3個女兒的生日派對，在酒店內游水、浸泡泡浴、吃自助餐，見到女兒們玩得盡興，父母看見自然都好開心東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前