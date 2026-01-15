脊柱側彎成因、症狀 孩子成低頭族增脊柱側彎風險？協康會物理治療師：要避免做單側運動

在香港，大約 每100名兒童就有2至3人受到脊柱側彎影響。這個問題最常在 10至15歲的青春期出現，因為孩子在這段時間身高急速飆升，脊柱支撐力未必跟得上。更令人關注的是，女孩子的風險比男孩子高約8倍。雖然多數屬於輕度，但近年的數據顯示病例有上升趨勢，已成為不容忽視的公共健康議題。協康會一級物理治療師陳詠婷分享常見的脊柱側彎的成因，以及家長如何可以及早察覺並正確預防，以助孩子大大減低在成長路上的負擔。

廣告 廣告

脊柱側彎的成因：先天與後天的雙重影響

脊柱側彎最常見的形態分為 C 型 及 S 型 (double curve) 兩種。C 型通常是單一方向的彎曲，而 S 型則涉及雙重曲線，對身體平衡和外觀影響更大。治療師指出，這些形態不僅影響外觀，長遠更可能影響孩子的運動能力與自信心，因此了解成因十分重要。原因大致可分為先天性和後天性。

脊柱側彎最常見的形態分為 C 型 及 S 型 (double curve) 兩種。

1. 先天性因素

最常見的情況與遺傳有關，有時甚至沒有明顯原因。若父母曾有脊柱側彎，子女出現同樣問題的機會相對較高。

2. 後天性因素

後天性脊柱側彎多與生活習慣相關。雖然少部分可能源於骨骼結構問題，但大部分原因其實是姿勢不良：

經常低頭、寒背

書包過重，長期令脊柱受壓

習慣單肩背袋，導致肌肉受力不平均

這些看似日常的小習慣，若長期累積，便可能在孩子的成長期引發或加劇脊柱側彎。尤其在學齡期，孩子每天坐姿、背書包的時間很長，若沒有良好習慣，脊柱健康便容易受損。家長若能及早介入，提醒孩子保持正確姿勢，便能大大減低風險。

經常低頭、寒背、書包過重，以及習慣單肩背袋，也是影響脊椎健康的不良習慣。

家長如何及早察覺脊柱側彎的警號

脊柱側彎往往在孩子成長的黃金期悄然出現，初期未必有明顯症狀，因此家長的細心觀察就是最重要的第一道防線。其實在日常生活中，只要留意孩子的姿勢和一些小細節，便能及早發現問題，避免延誤治療。

1. 站立姿勢檢查

讓孩子自然企直，家長可以留意肩膀是否高低不一、背部肩胛骨是否一邊更突出、腰部是否不對稱，以及盆骨是否傾斜。

2. 日常警號

若孩子經常投訴腰酸背痛、走路姿勢怪異、穿衣服歪斜，甚至出現呼吸不順或頭痛，都應提高警覺並安排檢查。

3. 亞當式前彎測試

讓孩子雙腳企直，雙手合攏慢慢向前彎腰至約90度，家長站在背後觀察，若背部一邊拱起或高低不一，就很可能有脊柱側彎。

若果家長懷疑孩子的有脊柱側彎的先兆，除了自行觀察，也可以善用 衛生署的學生健康服務，由專業人士為孩子進行脊柱側彎篩查評估及監察。

改善與預防惡化：運動與生活習慣的雙管齊下

當家長察覺到孩子有脊柱側彎的徵狀時，最重要的是透過生活習慣的改變及運動來防止惡化。規律運動能強化核心肌群，為脊柱提供穩定支撐，同時改善身體的平衡與協調。孩子在快速成長期，肌肉往往跟不上骨骼的發展，若缺乏足夠力量，脊柱就容易受壓不均而加深側彎。以下是治療師建議的三種改善生活習慣與運動的方法：

1. 調整生活習慣

書包應選用雙肩背包，最好有胸前及盆骨固定索帶，重量不超過孩子體重的10–15%

坐姿避免翹腳

功課簿應放在桌子正中間，屁股兩邊受力平均，腰骨自然保持筆直

2. 強化核心肌群

建議每週至少三次運動，每次30分鐘以上

例如仰臥起坐、掌上壓等核心肌力訓練

3. 多做「雙側運用」的運動

游泳、跑步、踩單車等能保持身體平衡

避免羽毛球、網球、乒乓球等單側運動，因為長期只用一邊容易加深脊柱側彎

脊柱側彎的治療方法

治療方式會因應脊柱側彎的程度而有所不同。一般來說，醫生會根據彎曲角度、孩子的年齡及身體狀況，決定最合適的介入方法。由輕度到嚴重，治療目標分別是 改善姿勢、減慢惡化，以及在必要時維持或恢復脊柱功能。

輕度（10-20度）：姿勢矯正、物理治療、運動訓練

中度（20-45度）：需要長時間佩戴矯形器（背架）固定，亦可配合物理治療減低惡化機會

嚴重（45度以上）：手術矯正，需配合物理治療脊骨矯正和康復運動

日常開始，預防脊柱側彎

脊柱側彎往往不是突然出現的，而是日常生活習慣一點一滴累積的結果。肩膀高低不一、穿衣服不合身，這些小細節不僅影響孩子的外觀，也可能動搖他們的自信心，甚至令社交和情緒受到影響。若沒有及早留意，長大後更可能帶來頭痛、頭暈、失眠等慢性困擾；嚴重時，脊椎壓迫神經線，還會令手腳麻痺，生活質素大大下降。

其實，家長能做的比想像中多。只要在日常生活中多加留意，例如提醒孩子保持正確坐姿、選擇合適的書包、安排均衡的運動，就能有效減低脊柱側彎惡化的風險。這些小小的習慣，正是守護孩子健康和自信的基石。

及早關注、及早介入，孩子就能在成長路上更自在、更健康地邁步向前。